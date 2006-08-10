В поисках «бриллиантовой руки»

- Меня это тоже удивило. Никогда бы не подумала, что кто-то может выложить за такую ерунду безумные деньги. Хотя сегодня есть люди, которым это по карману. Аукцион был благотворительным, и вырученные деньги пошли в Фонд помощи актерам. Известно, что некоторые из них сегодня едва сводят концы с концами.

- А вам собственных денег сейчас достаточно?

- Моей пенсии заслуженной артистки на тарелку свежей клубники в сутки хватает. Мне не так уж много надо от жизни. В середине 90-х, когда еще был жив мой муж - актер Володя Ивашов, у нас, помню, был страх - как бы не остаться нищими. Нас тогда не снимали в кино, и Володя пошел работать на стройку. Я хотела податься в дворники, подметать Нескучный сад. После смерти Володи мыла полы в квартире своего богатого соседа.

Сегодня мне достаточно того, что у меня есть. А летом две дюжины свежих ягод заменяют обед. Что касается одежды, то тут главное стиль. Я никогда не покупаю вещей, которые мне не идут. Могу за копейки найти такую шляпку, что позавидуют модницы, которые ходят в дорогие бутики. Правда, недавно после съемок фильма «Богиня» на заработанный гонорар купила в Турции очень стильную голубую норковую шубу - не дешевую. У меня никогда такой не было. Но если бы на тот момент не оказалось денег, я не стала бы переживать по этому поводу.

- Когда вас стали называть секс-символом Советского Союза, какими были ваши ощущения?

- Приятно иметь успех у мужчин. По молодости мне это очень импонировало. Но со временем поняла, что это никому не нужная бирка. Я где-то слышала, что и Путин теперь тоже секс-символ. Это определение настолько несерьезно для взрослых людей...

- В стране, где «секса не было», вы стали первой женщиной, которая разделась перед камерой.

- Когда во время съемок Гайдай предложил мне сорвать бюстгальтер и бросить его на пол, я от ужаса чуть сознания не лишилась. Успокоил и помог Юрий Никулин: «Свет, смотри только на меня. Я свой».

- Вам нравится ваш возраст?

- Я живу в своем времени и никуда не хочу возвращаться. Никому не завидую, ни на кого не сержусь, прощаю даже самых рьяных обидчиков. Это дает внутреннее ощущение молодости. А что касается любви, так ей все возрасты покорны.

- Владимир Ивашов был вашей первой любовью?

- И первой, и последней - единст­венной. Володя был для меня всем: мужем, другом, учителем, любовником... Просто счастье, что я вышла замуж именно за него и родила от него двух наших сыновей. Встреча с мальчиком из «Баллады о солдате» - самое большое везение в моей жизни. Мы прожили вместе около 30 лет, и я ни разу не пожалела о своем выборе. Наоборот. Рядом с Володей я преображалась. Я, может быть, сейчас такая, какая есть, только благодаря ему - он меня... вылепил.

Володи нет уже десять лет, а любовь зрителей к нему с годами не кончается. Теперь я чувствую ее на себе, буквально купаюсь в ней. Я ценю это и стараюсь быть достойной памяти мужа, чтобы никого не разочаровать.

- И вас, и вашего мужа окружали толпы поклонников. Говорят, вам часто приходилось ревновать друг друга?

- Я не знаю ни одного человека, который хотя бы раз не потерял голову. Но ревность ничего не дает кроме злобы, отчаянья и потери надежды. Мы рождаемся не только для любви и счастливых встреч, но и для ревности, и для потерь друг друга. Но это я сейчас такая умница, а в молодости...

Однажды все лицо Володьке расцарапала, а он только сказал: «Светка, руки надо чаще мыть, а то инфекцию внесешь». И собрал чемодан. Он несколько раз уходил... А потом в меня влюбился журналист из ФРГ. Его звали Петер, и он был похож на Алена Делона. Я с ним поцеловалась... и не один раз, а Володя меня после этого не бросил. Мне кажется, что женщина должна через все пройти, но надо вовремя останавливаться. Или вовремя просить прощения.

- Есть у вас свой идеал мужчины?

- Да, и это Володя. Он был очень добродушен, чист, многому удивлялся, сильно расстраивался, когда люди предавали. И еще Володя все делал удивительно красиво. Если он накрывал стол, то гости боялись разрушить созданную им красоту. Он сам шил, он охотился, он никогда не бил своих детей - я их лупила... Володя любил дарить женщинам цветы. А я так вообще получила от него море цветов...

- Тогда не торговали роскошными дорогими букетами на каждом углу. Какие цветы дарил вам муж?

- Красные гвоздики он никогда не покупал. Мне кажется, это какие-то кладбищенские цветы. С охоты Володя привозил лесные букеты, красивые ветки... Иногда доставал розы, а однажды на Новый год подарил мне ветку сирени. По его просьбе ее купил в Париже знакомый летчик, командир экипажа. Представляете, в 60-е годы сирень в занесенной снегом Москве! Мы жили тогда в коммунальной квартире - семь человек в одной комнате. Все соседи приходили нюхать!

- После Ивашова у вас ведь был еще один брак - красивый, бурный, но очень короткий - с поэтом, бардом Сергеем Сокольским...

- Сережа - обаятельный и талантливый, он буквально вскружил мне голову. Посвящал стихи, сочинял песни. Но скоро я поняла, что мы с ним - разные люди. Наш официальный брак длился всего 25 дней. Ну что с пацаном-то жить? Неинтересно. Ну попрыгаешь в скакалку, ну поиграешь в прятки... И все. Нет соприкосновений. Скажу честно: мне поначалу показалось, что он похож на Володю. Но вот ошиблась... Возможно, мне нужно было через это пройти, чтобы теперь я могла жить одна. Из этого не следует, что мне уже никто и никогда не понравится. От любви не застрахован никто.

- Ваш роман был у всех на виду. Поговаривали, что молодой человек с помощью известной актрисы, которая старше его почти на 20 лет, просто решил устроить себе «пиар»...

- Знаете, я не чувствовала себя рядом с ним старше. По внутреннему самоощущению мы были практически ровесниками. И в циничной расчетливости я его тоже упрекнуть не могу. Думаю, и он был влюблен. Но вот в кого: в меня или в актрису Светлану Светличную?

- Как вам кажется, Светлана Афанасьевна, вы еще нравитесь мужчинам?

- Да. Но я отношусь к этому снисходительно. Не хочу ошибиться еще раз. Я живу одна и сделала для себя вывод: если некому обнять - это не так уж и страшно. Наверное, независимо от мужского внимания, главное - нравиться себе самой.

- Вы не снимались 10 лет, а потом на экраны вышли сразу два фильма с вашим участием, в том числе «Богиня» Ренаты Литвиновой.

- Литвинова сделала предложение и утвердила меня буквально за 15 минут. «Рыбонька», «золотце» и «красавица» - иначе Рената ко мне на съемочной площадке не обращалась. Но если говорить о ее картине, то у меня был абсолютно другой взгляд на этот материал. Я в принципе не согласна с ее трактовкой, но она была хозяйкой бала... Не думаю, что «Богиня» - это моя лебединая песня. И к Ренате у меня двойственное чувство - и благодарности, и обиды.

- Согласитесь вы сегодня на роль типа той, что сыграли в фильме «Бриллиантовая рука»?

- Да ни за что на свете. Если уж соглашаться, то на что-нибудь серьезное, стоящее и глубокое.

- Но какие-то женские секреты у вас есть?

- Чтобы иметь свежий вид, в ход идут любые продукты из холодильника: фрукты, овощи, йогурты... А чтобы сохранить фигуру, я уже в течение 20 лет держу свои 52 кг и каждое утро встаю на весы. Диет особенных не придерживаюсь, но однажды в течение восьми дней пила только воду и похудела на 8 килограммов. Мне это было нужно, чтобы войти в образ женщины-отшельницы, которую я тогда должна была сыграть.

- Рассказывают, что вы любите преподносить своим друзьям всякие сюрпризы. Это правда?

- При жизни Володи мы устраивали их друг другу с утра до вечера. Однажды во время съемок «Стряпухи» он с друзьями поехал домой на машине, а я вынуждена была задержаться на два дня. Освободившись, я тут же вылетела в Москву на самолете и оказалась первой в нашей маленькой квартирке. Побежала в магазин, купила пельмени, быстро сварила их. Стол накрыла и вдруг слышу - лифт поднимается. Едет Володя с Люсей Марченко и ее мужем... Я спряталась в шкаф, как уж в него уместилась... Зато потом все просто обалдели!