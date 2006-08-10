Святым местом больше

В КРАСНОВАТЫХ отблесках заката удивительной красоты Спасо-Преображенский собор кажется невесомым миражом, не принад­лежащим нашему материальному миру. Но это теперь. У крыльца Покровской церкви стоит стенд. На нем фотографии монастырских строений - до реставрации. Разница между нынешним белым великолепием монастыря и руинами, некогда зафиксированными бесстрастными фотообъективами, впечатляет.

Судьба Спасо-Преображенского монастыря - слепок с истории России. Его разрушали во время княжеских междоусобиц, грабили во время набегов кочевников, польского нашествия. Но православная обитель возрождалась вновь и вновь. Когда 22-летний Иван Грозный собирал в Муроме войска в поход на ордынцев, он дал обет: если одержит победу, возвести в монастыре первый каменный храм. Так, по царскому слову, был построен Спасо-Преображенский собор. Со временем весь монастырь из деревянного перестроили в каменный.

Размеренно текла монастырская жизнь, пока не прервала ее революция 1917 года. Обитель разграбили, распилили на дрова древние иконы, содрав с них позолоту, колокола сдали в металлолом... В конце концов, с 1930 до весны 1995 г. территорию монастыря занимали военные: сначала командирские курсы, затем - секретный полк спецсвязи. Асфальтовый плац был разбит над могилами монахов, древние здания разрушали, перестраивали... Только в итоге усилий многих людей (от академика Дмитрия Лихачева, иерархов РПЦ и до простых муромчан) в древней обители вновь зазвучали молитвы монашеской братии. 900-летие монастыря в 1996 г. встретил торжествами уже весь православный мир. Но духовное возрождение надолго опередило реставрацию обители...

...Вечером, накануне праздника, в монастыре завершали последние мелкие работы. На крыше новой пристройки к бывшим палатам настоятеля - высокому белокаменному крыльцу - рабочие заканчивали кровлю.

- Настоятель монастыря отец Кирилл переселился в корпус к остальным братьям, - рассказывает Александр Усанов, помощник аудитора Счетной палаты РФ Сергея Рябухина, возглавляющего попечительский совет по восстановлению монастыря. - В этом здании расположена еще одна церковь, и попасть в нее можно было только через настоятельские покои. Вот и решили сделать отдельный вход.

Усанов знает здесь, пожалуй, каждый закоулок. Это неудивительно - работы по восстановлению монастыря стали возможными лишь благодаря усилиям попечительского совета, сумевшего привлечь пожертвования крупнейших российских корпораций и так организовать дело, что скоро обитель сможет содержать себя сама. Конечно, в привлечении средств сыграл огромную роль общественный авторитет Счетной палаты и ее руководителя Сергея Степашина. А создать нынешнюю красоту удалось всего за несколько лет - это действительно чудо...

На следующий день вход на территорию монастыря был ограничен. С охраной явно переусердствовали: в Муроме «гаишники» дежурили на каждом перекрестке, в монастырском дворе голубые рубашки милиционеров, темные костюмы сотрудников ФСБ и ФСО на равных «конкурировали» с золотыми парадными одеяниями епископов, митрополитов и священников. Все это - не считая личной охраны Патриарха и VIP-гостей.

Мирская суета перестала раздражать с первыми звуками богослужения. Торжест­венная встреча Патриарха, колокольный перезвон, молитвенное песнопение... Эти звуки раздавались здесь на протяжении многих сотен лет. Они остаются нитью, связующей русскую историю с сегодняшним днем. Ощущение сопричастности, связи времен не оставляло на протяжении всей службы.

Ее завершением стала церемония освящения Патриархом монастыря и символического меча святого Ильи Муромца, чья нетленная десница - одна из главных святынь Спасо-Преображенского собора. Меч передадут Президенту РФ Владимиру Путину. А монастырь останется людям - не только православным. Всем, кто считает себя гражданами России, дорого вновь ожившее свидетельство ее древней и славной истории.