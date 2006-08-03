Дальняя родня

С РАННЕГО детства за Таней Мишаковой окружающие заметили эту ее склонность к точным наукам. Помнится, годикам к пяти она уже назубок знала всю таблицу умножения, с умильным удовольствием делилась этой мудростью со всеми подряд. И в школе шибко продвигалась как раз в математике и физике. Что ж, есть и такие девушки в русских селениях... Впрочем, не в селе все это происходило, а в небольшом райцентре в Курганской области.

К выпускному классу Таня уже четко знала, что будет поступать в один из нижегородских вузов. Тем более, в этом городе живет двоюродная тетя Оля Арефьева - она поможет хотя бы на первых порах. Мать с отцом Тани не возражали. Одно смущало - а на какие шиши ехать? Денег в семье всегда было с гулькин нос. Но умница-дочка, оказывается, все заранее продумала.

На выпускной вечер ведь откладывались деньги. Так вот, не нужно было ей никаких шикарных платьев и туфель. Экзамены сдаст экстерном, а на скопленные деньги возьмет билет в Нижний. Башковитый все-таки вырос ребенок!

Так все и получилось в итоге. Созвонились с тетей Ольгой, она вроде бы не возражала. Очень уж душевно просила о помощи курганская родня. И уже в апреле Таня была у тети с решительным желанием поступить в приглянувшийся вуз. Вошла и в налаженный и спокойный быт семьи Арефьевых. Потому что вуз, как оказалось, вообще не имеет общежития...

Жизнь удалась, но...

К СВОИМ 48 годам Ольга Арефьева была вполне довольна сложившейся жизнью. Здоровьем Бог не обделил. Спокойный, малопьющий (что в наше время немаловажно!) и не жадный муж Вадим. Двое сыновей. Старший, Роман, давно отслужил в армии и плавал теперь по свету в качестве судового электрика. Жену взял заранее с прицелом, врача по специальности. Так что плавали они вместе. Младший сын Костя - студент. Встречается с хорошей девушкой. Оба парня характерами пошли в отца - спокойные, рассудительные, что называется, «с головой». В семье, в общем-то, не бывало серьезных ссор, а если они и были, Ольга о них не помнила. Арефьевы всегда могли договориться мирно друг с другом.

Ну что еще? Квартира хотя и двухкомнатная, но просторная. Работа в небольшой торговой фирме много денег не приносила, но и нервов не забирала. А не это ли в наше нервное время важнее всего? В общем, на жизнь Ольге жаловаться не стоило - только радоваться. Что она и делала. С удовольствием занималась хозяйством, хорошо готовила.

И тут появилась Таня. А вместе с ней в сознании Ольги тут же возникло и некое неудобство. Очень скоро стало ясно, что это - недовольство. Причем росло оно как-то необыкновенно бурно. Не сошлись люди характерами. Ольгу стало раздражать буквально все. То, как Таня разговаривает - слишком как-то воркующе, слишком заискивающе. Словом, сюсюкает. То, как провинциалка одевается - совсем уж безвкусно. Ну, посудите сами, надеть одновременно юбку и кроссовки!

Раздражала Танина наивность во многих жизненных вопросах. Притом что девчонка, безусловно, «рубила» в своих физиках...

Но главное, сразу же встал вопрос вселенского масштаба: где дальняя родственница будет ночевать? То есть где ее положить в двухкомнатной квартире? Как-то об этом сразу не подумалось основательно, а теперь - поди сообрази. Ну сначала поставили Таню на ночлеги в Костиной, маленькой комнате. Со строгим наказом - никаких глупостей! Но ночи для Ольги превратились в ад. До утра она не спала и прислушивалась к малейшим шорохам в комнате сына.

Стало ясно, что так жить нельзя. Страшно невысыпавшаяся хозяйка на глазах изумленных сына и мужа превращалась в сущую мегеру. Придирки глупые, сварливый тон, вечно недовольный вид.

Тогда Танину раскладушку переставили в большую - к Арефьевым-старшим. Легче не стало. Ольга не могла заснуть теперь даже под еле слышное сопение человека, уже ставшего ненавистным. А вот сын с мужем приняли девчонку как родную - затаскали ее по всему городу (мол, изучай Нижний, тебе тут жить), сидели до ночи, чаевничали. И это бесило вдвойне. У них видишь ли ты, мир и благодать, а тут хоть совсем пропадай.

Взятка навыворот

К НАЧАЛУ вступительных экзаменов Ольга уже решила избавиться от дальней родственницы таким диким способом. Дать взятку в институте, чтобы Таню железно «засыпали». И она уехала обратно к себе в Курган. А что еще можно было сделать? В том, что этот вундеркинд непременно поступит, сомневаться не приходилось. А это означало неизвест­но сколь долгую совместную жизнь. От одной этой мысли Ольга аж зеленела.

Она перебрала все немногие варианты. Ну что, начинать срочный капитальный ремонт со всеобщим отселением? Глупо. Самим особо некуда податься, да и недавно ремонтировались. Или... Ну что еще? Сознание хозяйки просто заклинило.

Естественно, в последние недели только и было разговоров, что о поступлении. Не раз всплывала и тема взяток. И вот одним прекрасным утром гениальное в своем коварстве решение вдруг Ольгу и осенило. Надо дать взятку наоборот! И все будет выглядеть чинно-благородно: не поступила, милая, - собирай манатки! Вот только свободных денег в доме не было. Никто взятку в семейный бюджет, понятно, не закладывал.

Но последнее время на сберкнижку откладывались средст­ва: пора была менять кухонную плиту. Она и впрямь давно для этого «созрела». Ольга сняла 12 тысяч. И поехала в институт - здесь опытные люди всегда подскажут, к кому и как обращаться...

Как она позже признавалась, у преподавателя от ее предложения просто глаза на лоб полезли. Поначалу он, разумеется, воспринял это просто как дурацкую шутку. Потом подумал, что эта женщина пришла с проверкой (но тоже, согласитесь, какой-то дурацкой!) Поняв, что Ольга не шутит, он даже вполголоса обложил ее матом и приказал выметаться. Под угрозой немедленного вызова милиции. О подобном маразме он и помыслить не мог!

Вадим же Арефьев обнаружил пропажу денег случайно. Ему чуть не в тот же день на глаза попалась та самая сберкнижка. Жена впопыхах и волнении забыла убрать ее с глаз подальше. Кому же из нас не хочется лишний раз полюбоваться на приятные цифры собственных накоплений? А тут - привет! Такие деньжищи исчезли! Вечером он и спросил об этом жену...

Плита откладывается!

ОЛЬГА ушла на кухню, достала сигареты. Иногда «в моменты душевных порывов и волнений» она курила. На повторный вопрос озадаченного мужа вдруг прямо взорвалась:

- Ноги ее не будет в моем доме! Все равно ее выживу!

Вадим не понял. Вопрос был о деньгах, ответ - совершенно о другом!

- А при чем тут Танюха?

И Ольга рассказала все. Просто все ее душевные силы кончились. Детей дома не было, и хозяйка орала так, что перепугала мужа насмерть. Дослушав до конца, Вадим осведомился, в своем ли жена уме, чтобы даже помыслить такое? Сама сидишь - торгашка малообразованная, и другим учиться не дашь?! Сказал изумленно: ну и стерва же ты, мать! Переспросил, правильно ли он понял, что взятка не удалась?

- И то слава богу! Где день­ги?

Ольга достала 12 тыс. откуда-то из глубин серванта. Сурово пояснил отбушевавшей и уже спокойной супруге: жили со старой плитой столько лет - поживем еще. За эти деньги уже назавтра Вадим снял для девчонки комнату - отдал все 12 тысяч. За полгода вперед. Где-то к этому сроку как раз должен был прийти из рейса Роман. И тогда что-то придумается, потому что Таня конечно же поступила. И буквально несколько дней назад узнала, что стала студенткой. Арефьевым она старается не звонить, а если трубку берет Ольга - не говорит вообще. Только с «дядей Вадей» или Костей.

...А Арефьевы помирились. Потому что Ольга на глазах стала прежней - уравновешенной, хозяйственной, довольной жизнью женщиной. Костя, правда, почему-то по­смеялся над всей этой историей. А вот Роман еще свое слово скажет, когда приплывет со своих Мадагаскаров. И вряд ли это будут слишком уж ласковые слова по адресу матери. Потому что мужик он сурьезный и справедливый. Весь в отца.

Совет всем деверям, троюродным золовкам и прочим своякам, которые любят мотаться по стране и делать длительные визиты дальним родственникам. Вас не всегда ждут. Даже если поначалу не всегда это понимают.