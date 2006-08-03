//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Дальняя родня

Знания – не тетка?

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Дальняя родня
Коллаж Р. ХАПИЛИНА
Башковитый ребенок

С РАННЕГО детства за Таней Мишаковой окружающие заметили эту ее склонность к точным наукам. Помнится, годикам к пяти она уже назубок знала всю таблицу умножения, с умильным удовольствием делилась этой мудростью со всеми подряд. И в школе шибко продвигалась как раз в математике и физике. Что ж, есть и такие девушки в русских селениях... Впрочем, не в селе все это происходило, а в небольшом райцентре в Курганской области.

К выпускному классу Таня уже четко знала, что будет поступать в один из нижегородских вузов. Тем более, в этом городе живет двоюродная тетя Оля Арефьева - она поможет хотя бы на первых порах. Мать с отцом Тани не возражали. Одно смущало - а на какие шиши ехать? Денег в семье всегда было с гулькин нос. Но умница-дочка, оказывается, все заранее продумала.

На выпускной вечер ведь откладывались деньги. Так вот, не нужно было ей никаких шикарных платьев и туфель. Экзамены сдаст экстерном, а на скопленные деньги возьмет билет в Нижний. Башковитый все-таки вырос ребенок!

Так все и получилось в итоге. Созвонились с тетей Ольгой, она вроде бы не возражала. Очень уж душевно просила о помощи курганская родня. И уже в апреле Таня была у тети с решительным желанием поступить в приглянувшийся вуз. Вошла и в налаженный и спокойный быт семьи Арефьевых. Потому что вуз, как оказалось, вообще не имеет общежития...

Жизнь удалась, но...

К СВОИМ 48 годам Ольга Арефьева была вполне довольна сложившейся жизнью. Здоровьем Бог не обделил. Спокойный, малопьющий (что в наше время немаловажно!) и не жадный муж Вадим. Двое сыновей. Старший, Роман, давно отслужил в армии и плавал теперь по свету в качестве судового электрика. Жену взял заранее с прицелом, врача по специальности. Так что плавали они вместе. Младший сын Костя - студент. Встречается с хорошей девушкой. Оба парня характерами пошли в отца - спокойные, рассудительные, что называется, «с головой». В семье, в общем-то, не бывало серьезных ссор, а если они и были, Ольга о них не помнила. Арефьевы всегда могли договориться мирно друг с другом.
Ну что еще? Квартира хотя и двухкомнатная, но просторная. Работа в небольшой торговой фирме много денег не приносила, но и нервов не забирала. А не это ли в наше нервное время важнее всего? В общем, на жизнь Ольге жаловаться не стоило - только радоваться. Что она и делала. С удовольствием занималась хозяйством, хорошо готовила.

И тут появилась Таня. А вместе с ней в сознании Ольги тут же возникло и некое неудобство. Очень скоро стало ясно, что это - недовольство. Причем росло оно как-то необыкновенно бурно. Не сошлись люди характерами. Ольгу стало раздражать буквально все. То, как Таня разговаривает - слишком как-то воркующе, слишком заискивающе. Словом, сюсюкает. То, как провинциалка одевается - совсем уж безвкусно. Ну, посудите сами, надеть одновременно юбку и кроссовки!

Раздражала Танина наивность во многих жизненных вопросах. Притом что девчонка, безусловно, «рубила» в своих физиках...

Но главное, сразу же встал вопрос вселенского масштаба: где дальняя родственница будет ночевать? То есть где ее положить в двухкомнатной квартире? Как-то об этом сразу не подумалось основательно, а теперь - поди сообрази. Ну сначала поставили Таню на ночлеги в Костиной, маленькой комнате. Со строгим наказом - никаких глупостей! Но ночи для Ольги превратились в ад. До утра она не спала и прислушивалась к малейшим шорохам в комнате сына.

Стало ясно, что так жить нельзя. Страшно невысыпавшаяся хозяйка на глазах изумленных сына и мужа превращалась в сущую мегеру. Придирки глупые, сварливый тон, вечно недовольный вид.

Тогда Танину раскладушку переставили в большую - к Арефьевым-старшим. Легче не стало. Ольга не могла заснуть теперь даже под еле слышное сопение человека, уже ставшего ненавистным. А вот сын с мужем приняли девчонку как родную - затаскали ее по всему городу (мол, изучай Нижний, тебе тут жить), сидели до ночи, чаевничали. И это бесило вдвойне. У них видишь ли ты, мир и благодать, а тут хоть совсем пропадай.

Взятка навыворот

К НАЧАЛУ вступительных экзаменов Ольга уже решила избавиться от дальней родственницы таким диким способом. Дать взятку в институте, чтобы Таню железно «засыпали». И она уехала обратно к себе в Курган. А что еще можно было сделать? В том, что этот вундеркинд непременно поступит, сомневаться не приходилось. А это означало неизвест­но сколь долгую совместную жизнь. От одной этой мысли Ольга аж зеленела.

Она перебрала все немногие варианты. Ну что, начинать срочный капитальный ремонт со всеобщим отселением? Глупо. Самим особо некуда податься, да и недавно ремонтировались. Или... Ну что еще? Сознание хозяйки просто заклинило.
Естественно, в последние недели только и было разговоров, что о поступлении. Не раз всплывала и тема взяток. И вот одним прекрасным утром гениальное в своем коварстве решение вдруг Ольгу и осенило. Надо дать взятку наоборот! И все будет выглядеть чинно-благородно: не поступила, милая, - собирай манатки! Вот только свободных денег в доме не было. Никто взятку в семейный бюджет, понятно, не закладывал.

Но последнее время на сберкнижку откладывались средст­ва: пора была менять кухонную плиту. Она и впрямь давно для этого «созрела». Ольга сняла 12 тысяч. И поехала в институт - здесь опытные люди всегда подскажут, к кому и как обращаться...

Как она позже признавалась, у преподавателя от ее предложения просто глаза на лоб полезли. Поначалу он, разумеется, воспринял это просто как дурацкую шутку. Потом подумал, что эта женщина пришла с проверкой (но тоже, согласитесь, какой-то дурацкой!) Поняв, что Ольга не шутит, он даже вполголоса обложил ее матом и приказал выметаться. Под угрозой немедленного вызова милиции. О подобном маразме он и помыслить не мог!

Вадим же Арефьев обнаружил пропажу денег случайно. Ему чуть не в тот же день на глаза попалась та самая сберкнижка. Жена впопыхах и волнении забыла убрать ее с глаз подальше. Кому же из нас не хочется лишний раз полюбоваться на приятные цифры собственных накоплений? А тут - привет! Такие деньжищи исчезли! Вечером он и спросил об этом жену...

Плита откладывается!

ОЛЬГА ушла на кухню, достала сигареты. Иногда «в моменты душевных порывов и волнений» она курила. На повторный вопрос озадаченного мужа вдруг прямо взорвалась:

- Ноги ее не будет в моем доме! Все равно ее выживу!

Вадим не понял. Вопрос был о деньгах, ответ - совершенно о другом!

- А при чем тут Танюха?

И Ольга рассказала все. Просто все ее душевные силы кончились. Детей дома не было, и хозяйка орала так, что перепугала мужа насмерть. Дослушав до конца, Вадим осведомился, в своем ли жена уме, чтобы даже помыслить такое? Сама сидишь - торгашка малообразованная, и другим учиться не дашь?! Сказал изумленно: ну и стерва же ты, мать! Переспросил, правильно ли он понял, что взятка не удалась?

- И то слава богу! Где день­ги?

Ольга достала 12 тыс. откуда-то из глубин серванта. Сурово пояснил отбушевавшей и уже спокойной супруге: жили со старой плитой столько лет - поживем еще. За эти деньги уже назавтра Вадим снял для девчонки комнату - отдал все 12 тысяч. За полгода вперед. Где-то к этому сроку как раз должен был прийти из рейса Роман. И тогда что-то придумается, потому что Таня конечно же поступила. И буквально несколько дней назад узнала, что стала студенткой. Арефьевым она старается не звонить, а если трубку берет Ольга - не говорит вообще. Только с «дядей Вадей» или Костей.

...А Арефьевы помирились. Потому что Ольга на глазах стала прежней - уравновешенной, хозяйственной, довольной жизнью женщиной. Костя, правда, почему-то по­смеялся над всей этой историей. А вот Роман еще свое слово скажет, когда приплывет со своих Мадагаскаров. И вряд ли это будут слишком уж ласковые слова по адресу матери. Потому что мужик он сурьезный и справедливый. Весь в отца.

Совет всем деверям, троюродным золовкам и прочим своякам, которые любят мотаться по стране и делать длительные визиты дальним родственникам. Вас не всегда ждут. Даже если поначалу не всегда это понимают.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Эксперт раскрыл роль Украины в реализации США антироссийской «стратегии анаконды»

Эксперт раскрыл роль Украины в реализации США антироссийской «стратегии анаконды»

Соединенные Штаты используют против Российской Федерации «стратегию анаконды». Такую точку зрения в разговоре со СМИ высказал некоторое время назад Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.

//В мире

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

Киев проиграл информационную войну в Донбассе и Крыму. С таким заявлением некоторое время назад выступил Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Армия

Как готовят в спецназ

Как готовят в спецназ

Вместо экзамена — выполнение диверсионной задачи. Корреспондент АН принял участие в сборах летнего лагеря, в котором тренируют будущих бойцов подразделений специального назначения.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Людей, рожденных под знаками Близнецов, Козерога и Рыб, ждут сложности в последнем летнем месяце. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, который опубликовали в российском интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

В западноафриканской стране Гвинея шестеро детей погибли в результате удара молнии. Согласно последней информации осведомленных источников, в момент инцидента ребята играли под манговым деревом.

//Новости СМИ2

//Общество

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы в Россию. Об этом понтифик ранее сообщил в рамках встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

//Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.

//В мире

Госдума: заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет

Госдума: заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов вечером в четверг, 1 августа, заявил, что заслуги бывшего украинского лидера Петра Порошенко в написании Минских соглашений нет.

//Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах, которые в настоящий момент бушуют в Сибири.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров

Известная российская певица Виктория Дайнеко, которая сейчас отдыхает в Майами, показала фотографию в купальнике без фильтров. Поклонники артистки высоко оценили новый снимок 32-летней женщины.

//Общество

Жители Балаклавы протестуют против новой яхтенной марины

Жители Балаклавы протестуют против новой яхтенной марины

Специалисты ООО «Проектный институт «Геоплан» в процессе реализации масштабного проекта по строительству современной яхтенной марины в акватории Балаклавской бухты столкнулись с сопротивлением жителей самой Балаклавы

//Новости партнеров

//Происшествия

Завтра вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском

Завтра вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в пятницу, 2 августа, вертолеты Ми-8 приступят к тушению лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Красноярском крае.

//Общество

Как грузовик наехал на "инфинити"

Как грузовик наехал на "инфинити"

Утром 1 августа на дороге Симферополь - Феодосия – Керчь произошло ДТП с участием иномарки и грузовика «ГАЗ». К счастью, никто не пострадал.

//Экономика

Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа

Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа

Дипломатический источник в Брюсселе в четверг заявил, что Еврокомиссия намерена обсудить с Россией и Украиной возможность заключения транзитного газового контракта на 10 лет с начала будущего года.

//В мире

В МИД назвали проект о санкциях против "Северного потока – 2" русофобией

В МИД назвали проект о санкциях против "Северного потока – 2" русофобией

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 1 августа, назвала американский законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2" новым витком русофобии.

//Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам

54-летняя Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам

Всемирно известная итальянская актриса Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам. В 54 года темноволосая звезда по прежнему является невероятно востребованной в индустрии кино.

//В мире

Порошенко утверждает, что он лично писал текст Минских соглашений вместе с Меркель

Порошенко утверждает, что он лично писал текст Минских соглашений вместе с Меркель

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он подчеркнул, что они составляли документ вдвоем с немецким политиком.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

США требуют от Украины отдать землю
2

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
3

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
4

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
5

Безруков поделился фотографией с 3-летней дочкой на руках

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры