Слона может обидеть даже сырое яйцо

- Если без репетиции, без подготовки на манеж выходит новый человек, то начинается паника! Например, у нас появилась новая танцовщица и, как это нужно в аттракционе, села на шпагат между двумя слонами. А внизу должна была проползать слониха Флора. Так вот, до тех пор пока Флора основательно не обнюхала эту девушку, не познакомилась с ней, она не стала делать трюк. Так же и другие слоны. Они ведь не знают, кто это, поэтому должны сначала обнюхать, все «переговорить» между собой и потом уже решить - принять или не принять.

- Ну а как они готовятся к работе?

- Мы их чистим специальными щетками, брызгаем на них освежителем воздуха. От слонов очень сильный запах, если его не убрать, первым рядам будет трудно выдержать. Мы их обязательно выгуливаем, репетируем в слоновнике простые трюки. Это называется «разминать». Любой артист - акробат, эквилибрист, жонглер - обязательно разминается, перед тем как идти на манеж. Так же и слоны. Еще я всегда говорю им: «Пожалуйста, сегодня работайте хорошо!»

- Слоны нервничают перед выступлением?

- Говорят же - спокойный, как слон... Наверное, но не показывают этого. Зато очень чувствуют наше состояние во время работы. Если что-то не ладится (музыка не вовремя, свет не тот) и я нервничаю, слонам тут же передается мое состояние.

- А реакция зала для них важна?

- Еще как! В Америке мы работали почти без репетиций: публика так эмоционально принимала, что слоны идеально делали все трюки, лишь бы еще раз услышать аплодисменты и крики восторга.

- Дрессировщики тигров разговаривают со своими «большими кошками» на особом, тигрином языке. Они как-то по-особому фыркают (без тренировки не получится!), и те им отвечают. А со слонами вы тоже разговариваете на их языке?

- Да, у нас есть определенные возгласы, которые мы издаем, когда хотим, чтобы слон возбудился или, наоборот, успокоился. Это похоже на трубный звук, который издают сами слоны. И они на него хорошо реагируют. Но я знаю точно - чем больше говоришь с животными на человеческом языке, тем больше они тебя понимают. И поддаются дрессуре. Даже с кошкой или собакой, если постоянно говорить - общаться, спрашивать мнение, делиться чем-то, то животное начинает отвечать на твои вопросы. По-своему, конечно, но ты его понимаешь.

- Слоны, несмотря на свое вегетарианство, считаются опасными животными, даже для дрессировщика. Интересно, почему они работают на манеже без защитной сетки? А вдруг слону взбредет в голову выйти за барьер? Он же передавит половину зала!

- Если слон действительно взбесится, то никакая сетка не поможет. Для слона она - ерунда. А если все нормально, то безопасность во время работы - это ответственность дрессировщика. К тому же слон намного миролюбивее хищника. И к людям он относится уважительно, лучше приручается. У слонов с детства вырабатывается привычка к своему хозяину, к определенному режиму. Вот сейчас, когда мы гастролировали в Ростове, вывезли слонов на четыре дня к Азовскому морю. Отпустили на свободную территорию, и они там отдыхали - гуляли, купались, обсыпались песком. А когда начало темнеть, как собачки побежали в свой слоновник. Сами зашли и встали точно так, как стояли при перевозке. Попили воды перед едой, поели, обрадовались, когда их закрыли, потому что пришла пора спать. Слоны, особенно индийские, почти как домашние животные. Они ведь столько лет назад начали служить человеку! У них привычка жить с людьми - на генетическом уровне.

- Что может обидеть слона?

- Да что угодно, хотя бы сырое яйцо. Один раз новому ассистенту сказали - дай слонихе сырое яйцо. Решили так пошутить. А она их терпеть не могла. Новенький дал. Так слониха его чуть не убила!

- Жестокая шутка...

- Ну вообще есть такая традиция - когда в аттракцион приходит новый человек, слон должен его «окрестить». Но в этом случае действительно переборщили. Еще я помню, у моего папы был инцидент - служащий затушил окурок о хобот слонихи. Ей было и больно, и обидно. В тот момент она ничего не сделала, не успела. Служащего, конечно, сразу уволили, и он перешел в униформисты. А через много-много лет, уже в другом цирке, эта слониха узнала его, нашла возможность и очень здорово покалечила. Слоны не прощают подлость и предательство.

- Если бы ты сейчас могла выбирать профессию, то стала бы дрессировщицей?

- Скажу так - я не сетую. Однажды ко мне за кулисы пришла молодая женщина, она принесла шикарный букет цветов и сказала: «Я пятый раз на вашем представлении. Вы не представляете, какую радость вы дарите людям». И таких отзывов очень много. Когда все суммируешь, то понимаешь: ради этого стоит жить, работать, рисковать. Потом - что такое риск? Когда мы любим - мы рискуем, с кем-то ругаемся - рискуем; бизнес - большой риск: чем богаче, тем рискованнее.

- Что помогает справляться со стрессами?

- Слоны. Я прихожу к ним в слоновник, мне легче становится. Еще муж, семья. Домашние животные, дети. Но если критический момент - с домашними ругаюсь - я к слонам иду.

- Какие твои ближайшие планы?

- Я очень хочу в самое ближайшее время купить землю в Подмосковье и построить ангары для животных - для своих и других, росгосцирковских, которые находятся на простое. Я прекрасно знаю, как сделать такую базу удобной для животных. Сейчас работаю именно над тем, чтобы все узаконить.

Африканская страсть

С ВОСЕМНАДЦАТИ лет Таисия Корнилова стала выступать на манеже вместе со своим мужем Алексеем Дементьевым. Примерно в это же время в их труппе появилась слониха Флора. Ее привезли из Намибии двухлетним слоненком. Считается, что по сравнению с индийскими африканские слоны более агрессивные и трудные для дрессировки. Но сложный характер Флоры сочетался с настоящим творческим дарованием. Очень скоро она стала «звездой» аттракциона и любимицей дрессировщиков. Флора же больше всех любила Алексея, защищала его в самых разных ситуациях, ревновала к другим слонихам и на манеже по-настоящему слушалась только его.

7 декабря 2000 г. случилась трагедия - Алексей погиб в автомобильной катастрофе. Вся работа аттракциона легла на плечи Таисии и ее сына Андрея. Флора же никак не могла смириться с отсутствием любимого дрессировщика. Два года между артистами и Флорой шло психологическое противостояние - кто кого. А в какой-то момент Флора не выдержала - прямо во время представления она чуть не убила Таисию, неожиданно сбив ее и буквально запинав ногами. После этого слониху отстранили от работы. Еще через год она два раза напала на ассистента-дрессировщика Петра, причинив ему очень серьезные травмы. Тогда ее отправили в Московский зоопарк. Но и там она не усмирила свой буйный нрав - до сих пор продолжает нападать на своих собратьев слонов. Не исключено, что именно таким образом Флора подтверждает свою верность Алексею и выражает тоску, которую породила в ней эта страстная любовь к человеку.

О слонах

ЖИВУТ слоны около 100 лет, расцвет их профессиональной и жизненной деятельности приходится на возраст 40-50 лет.

Слоны очень любят мыться, их обязательно купают два раза в неделю. На водные процедуры уходят четыре часа времени и литры шампуня.

Слоны боятся холода, поэтому вода должна быть горячей, а воздух в помещении теплым. Если совсем холодно, а также если нужно снять стресс, спасают глинтвейн и водка. Кстати, в пристрастии слонов к алкоголю нет вины человека. В природе они тоже находят способ опьянеть - прячут фрукты и ждут, когда те забродят. А потом с удовольст­вием расслабляются, поедая бражку.

Слоны - смелые животные, но и их можно напугать до безумия: достаточно, чтобы по слоновнику пробежала крыса или мышь. Считается, что в имени слона должна присутствовать буква «р», тогда он будет более самолюбивым и лучше раскроет свой артистический талант.

В аттракционе Таисии Корниловой слонам обязательно делают педикюр. Красят ногти белой известковой эмульсией. Иногда им «перепадает» и боди-арт. Особенно живописно выглядят разрисованные уши.