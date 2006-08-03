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Страшная тайна коммунальщиков

В Екатеринбурге боятся перемен

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Олег ШАРГУНОВ, Екатеринбург ]

Страшная тайна коммунальщиков
Жильцы требуют качества
Паспорта и вонючая жижа

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ уже дейст­вуют товарищества собственников жилья и управляющие компании. Одно из ТСЖ расположено в доме 53, корпус 1 по улице Радищева. Дом с первого взгляда производит впечатление ухоженного и удобного. В каждом подъезде консьерж, в лифтах зеркала. Въезд во двор перегораживает шлагбаум, стоит будка с охраной.

Консьерж обходится жильцам в 100 руб. в месяц с квартиры, за охрану машин автовладельцы платят по 900 руб. (при 1500 руб. в среднем по городу). Помимо управления домом, ТСЖ помогает жителям в других делах, например, в выдаче или замене паспортов. Люди не толпятся в РУВД ради «дубликата драгоценного груза», а все документы сдают в ТСЖ и там же получают готовые паспорта.

Официальная зарплата сотрудников товарищества - 5000 рублей. Остальной доход зависит только от них. Но, как отмечают жильцы, управленцы далеко не бедствуют...
На другой улице (Менделе­ева, 16) картина иная: зимой температура в квартирах не поднимается выше 14 градусов, крыша течет, подвал залит вонючей жижей. За всю свою 25-летнюю историю в этой стандартной панельной девятиэтажке ни разу не было капитального ремонта. Таких домов в городах Свердловской области - десятки тысяч.

Пенсионерки-активистки - Вален­тина Иовлева и Людмила Дудина - несколько лет ведут войну с ЖЭКом, на чьем балансе находится их дом. Писали жалобы во всевозможные администрации, прокурору области Павлу Кукушкину, депутату Евгению Ройзману и даже ходили на прием к главному федеральному инспектору по УрФО Виктору Байдукову. Но тщетно.

Поэтому перед жителями злополучного дома остро стоит вопрос: может, вообще отказаться от услуг их ЖЭКа? Но что они получат взамен? Никто не знает. Практической инст­рукции, отражающей плюсы и минусы смены управляющей компании, для них никто не подготовил.

- К нам приходили из ЖЭКа, - говорит Людмила Дудина, - сказали, что если мы выберем другую компанию, то платить за коммуналку будем больше. Я их спросила: а насколько больше? Конкретного ответа мы не услышали.

Проблема в том, что население не знает о своих возможностях в выборе коммунального обслуживания. «Совершенно нет никакого информационного обеспечения реформы - ни на уровне федерации, ни на уровне муниципалитетов, - говорит директор управляющей компании «Каменные палатки» Дмитрий Волынкин. - Люди не знают, что могут отказаться от услуг одних коммунальщиков и обратиться к другим».

Между тем чем тщательнее люди будут выбирать того, кто будет обслуживать их дом, тем сильнее будет конкуренция среди коммунальщиков и, соответственно, выше качество услуг.

И тишина

В РЕЗУЛЬТАТЕ, наш еженедельник решил сам взбудоражить жителей и провести экс­перимент. На подъездах высокоэтажного дома мы расклеили листовки с текстом: «Приглашаем вас на общее собрание. Тема: выбор управляющей компании для нашего дома. Если мы не выберем компанию сами, то нам навяжет ее горадминистрация».

В назначенное время во двор пришли четырнадцать пенсионеров и один парень лет двадцати пяти. Собравшиеся обсудили последние сериалы, игру «Поле Чудес», а когда дошла очередь до повестки дня, почему-то вспомнили финансовые пирамиды середины 90-х прош­лого столетия. Общая резолюция собрания такова: «Мы ничего в этом не понимаем, за нас уже давно все решили, кругом одно жулье, и верить некому». Словом, вопрос, кому достанется дом, остался в итоге нерешенным.

Похоже, не определятся люди и к 1 января 2007 г. - сроку, до которого нужно выбрать способ управления домом. Потому что никто не объясняет, КАК и СРЕДИ КОГО выбирать. «По идее, это задача всех уровней власти от федеральной до муниципалитетов, - горячится один из свердловских идеологов реформы ЖКХ Владимир Герасименко. - Вот только власти от этого почему-то самоустранились». А зачем это им? Кому хочется упустить огромные финансовые потоки за коммунальные услуги?

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