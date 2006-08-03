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Компьютерные пчелы

Предприниматель разработал программу по управлению полосатыми насекомыми

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Мария ЧАРСКАЯ ]

Компьютерные пчелы
Ноутбук помогает пчеловоду получать больше меда
Капризные пчелы

СЛУЧАЙНЫЙ человек на пасеке Папичева не увидит ничего особенного - несколько десятков обычных пчелиных домиков. Но это лишь на первый взгляд. Когда хозяин выходит к ульям, становится понятно, что здесь все непросто. Александр Папичев общается со своими питомцами... посредством компьютера.

Представьте картину: пасечник двигается от улья к улью с ноутбуком в руках, внимательно рассматривая пчелиные домики. Стоит ему пробежаться по клавишам компьютера, как машина сообщит хозяину, сколько меда наносили пчелы за это время, какая у них производительность и нужно ли их подкармливать.

Началось пчелиное увлечение Александра лет двадцать назад. Еще мальчишкой-подростком он потихоньку присматривался к пасеке соседа в деревне, помогал ему по мелочам, наблюдал за пчелами и мечтал о собственных ульях. Учеба в Ярославском медицинском институте на время отодвинула его увлечение на второй план. Но, вернувшись в родной районный городок Галич, молодой участковый терапевт начал практиковаться не только в медицине, но и на своей маленькой, всего в две пчелиные семьи, пасеке.

Семь лет Александр наблюдал за пчелами. Год на год не приходился: то плохо перезимовавшие пчелиные семьи вели себя вяло и не спешили порадовать хозяина большим количест­вом меда. То, наоборот, были излишне активны и занимались только роением, совсем позабыв о меде. Каждый сезон Папичев не знал, какого еще сюрприза ему ждать. Такое положение дел его отнюдь не радовало, и он задумался о том, как заставить пчел «работать» с максимальной отдачей при любых капризах природы.

Тут и родилась идея систематизировать накопленный материал и оформить его в компьютерную программу. Да еще случай помог. В 2000 г. Александр в Интернете искал программу по флюорографии для поликлиники. И через сеть познакомился с программистом Олегом Соловьевым из Ханты-Мансийска. Компьютерщику идея запрограммировать поведение насекомых сразу показалась перспективной, и он согласился переложить ее на машинный язык.

Принцип действия программы прост: все пчелы должны быть равны. «Весной ослабевшие за зиму семьи пчел подтягиваются до семей средней силы, а бурное и ненужное на тот момент развитие сильных семей, наоборот, замедляется», - объясняет Александр Папичев.

Программа «Пчела 1.0», рассчитанная на размеры пасеки от 10 до 150 семей, - это своего рода «госкомстат». Она обрабатывает собранную пчеловодом информацию и на основе полученных данных выдает точные рекомендации по выравниванию пчелиных семей. Также извещает владельца пасеки, когда планируется выход пчелиной матки, дает графическое изображение улья в разрезе, определяет, сколько меда будет в конце сезона и на настоящий момент.

Уже в первый год испытания программы на собственной пасеке Александр Папичев был потрясен полученными результатами: производительность каждого улья возросла в 1,5-2 раза! Вместо обычных 20-30 кг меда с пчелосемьи пасечник получил 50!

Программа на экспорт

А ПОЧЕМУ бы не поделиться своим успехом с другими, подумали предприниматели. Так появилась новая идея - продавать не только мед, но и саму программу. Спустя два года Папичев и Соловьев предложили «Пчелу 1.0» на продажу через Интернет. Очень скоро новым продуктом заинтересовались пчеловоды не только из России и стран бывшего Советского Союза, но и из Болгарии и Польши. Появились даже покупатели из США и Канады. Для них авторы сделали профессиональный перевод программы на англий­ский язык.

Компьютерный бизнес оказался не менее выгодным, и в прошлом году компаньоны выпустили улучшенную версию программы - «Пчела 2.0». Новый продукт рассчитан не только на пасечников-любителей, но и на тех, кто поставил производство меда и его реализацию на промышленные рельсы.

Программа предлагает покупателю полный расчет затрат на организацию и ведение хозяйства, систему управления несколькими пасеками, расположенными в разных местах.

За каждый учтенный программой улей пасеки авторы просят 32 рубля. Поэтому немудрено, что у Папичева уже появились конкуренты. По словам предпринимателя, свою версию «Пчелы» пытаются разработать украинцы. Видно, будущее - за «компьютерными» пчелами.

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