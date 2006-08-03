Русская деревня возрождается в Тюмени
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, Наталья АНДРЕЕВА ]
ОДИНОКАЯ автоцистерна «Молоко», пропылившая навстречу, безлюдные поля. Дороги есть, и кое-где неплохие. Коршун на обочине только в первый раз вызывает восторг и изумление. Чем дальше от основных автотрасс, в глубь Упоровского района, тем больше ждешь, что вот-вот из лесу выйдет косолапый или метнется через дорогу олень.
Тамара Бердюгина, начальник службы социальной защиты Упоровского района: «Пока всего 24 семьи в районе попали под действие программы, рассчитанной на три года. В среднем получилось по 26 тыс. 500 руб. безвозмездной помощи». Нуждающихся в этом районе значительно больше, да и выделенные суммы слишком незначительны, чтобы кардинально решить ключевые проблемы сельского бытия.
Маловато будет!
ДЕРЕВНЯ Лесково, Центральная улица, дом 1. Он здесь первый и последний жилой.
Глава семьи Андрей Леонидович Смольников сразу посетовал: «Жаль, колхоз развалился, а как богато жили!» Елена Степановна, супруга, ему вторит: «Если бы мы сюда не приехали, деревни бы не было». 75 соток засаженной ягодными кустами и клубничными грядками земли кормят семью из девяти человек. Пара коров в загоне, куры - белые бройлеры и обычные деревенские пеструшки. Что забавно, высокопородные бройлеры держатся своей, блондинистой компанией, особняком от простых несушек. Знай себе с каким-то голодным остервенением поглощают корм. И красавец-петух за ними наблюдает издалека - странные они какие-то!
Над простой деревенской избой, как инопланетный корабль, парит тарелка для приема спутниковых программ. В доме с непривычки тесно. «Мы люди маленькие, осторожно!» И правда, дверной проем не выше полутора метров. Шишка на голове останется на память. Все домашние ростом явно не задались. Старшая дочка, на первый взгляд, сама еще ребенок, нянчит кроху-сына. «А что, я уже взрослая, скоро девятнадцать будет!» Такими темпами семья Смольниковых скоро всю деревню по новой заселить сможет.
В доме есть компьютер в неплохой комплектации, и хозяин с ним явно дружит. «На малине-ягоде денег сделаем, Интернет подключим». Но в этом году мечта Андрея Леонидовича вряд ли сбудется: «Зимой снега мало было, дождей по весне тоже, потому и ягоды в этом году, можно сказать, и нет».
Планов Андрея громадье, но, составляя бизнес-план, решил, что наибольший экономический эффект будет от морозильных камер: «Здесь ягоды сбыть трудно, а зимой их с удовольствием в городе возьмут. Просил денег на три морозильника, дали на один. И то хорошо». - «А сколько времени ушло на составление бизнес-плана?» - «Да часа два, не меньше... Нет, думал, конечно, подсчитывал месяца полтора».
С надеждой обращается в сторону социального работника: «Надо поливать, вот я и просил денег на оборудование. Приходится воду перекачивать за триста метров от лога, там ручей течет. В колодцах и скважине воды нет, последние годы сухие. Зимой воду издалека, с реки Тобол, пришлось трактором возить - скотину поить нечем было».
Социальный работник для этих селян теперь заменяет все - и власть, и банк, и милицию, и даже зоотехника: «С коровой проблем нет, а вот осеменить негде». - «Как негде? Открыли же пункт». - «И что, бесплатно?» - «Ну да». - «Еще доильный аппарат нужен». - «Сколько стоит?» - «Тысяч двадцать».
А как хозяйка относится к программе «Самообеспечение»? Елена Степановна: «Да мы и так на самообеспечении десять лет как. В хороший год с ягоды выходит до 70 тыс. за сезон. Так дело хорошее, все помощь».
В планах у Смольниковых развести молочное стадо, чтобы не зависеть от капризов погоды и неурожайных лет. То, что Андрею тесновато в рамках «подсобного» хозяйства, бросается в глаза. Таким людям любая помощь сгодится.
Первая помощь
А ВОТ в другой деревне, Шашова, и опять на Центральной улице статная молодая женщина встречает у ворот: «О программе «Самообеспечение» услышали по телевизору, потом в администрацию районную позвонили. Вот дали 20 000 на корову. Вообще-то она на тысячу дороже стоит, да мы доплатили. Теперь ежемесячно в сельсовете отчитываемся - сколько молока дает, сколько продали, приносит ли доход. Ну как не приносит?!»
Полина Долганова все время подчеркивает - семья у них многодетная, детей четверо: «Три коровы в прошлом году заболели, пришлось сдать. А семья большая, нам одной коровы мало. Дали денег на корову - одну, дали бы больше - купили бы еще. Скотину держим, на то и живем. На зарплату в 2 000 руб. без коровы не прожить».
Главный тормоз в развитии домашнего хозяйства - отсутствие оборотных средств. «Старший сын пошел учиться в нефтегазовый техникум, за полгода больше десяти тысяч заплатили, второй через два года пойдет. Появились деньги - то ли в дело пустить, то ли ребенку на учебу. А чего думать? Конечно, на учебу». Этой семье повезло - Полина Долганова работает в местном клубе. Отсюда возможность взять кредит: «Вступили в кооператив «Упорово-Кредит», заплатили взнос, взяли 40 тыс., купили хряка и четыре свиноматки. Только гасить тяжело - через полгода деньги вернуть надо. Рассчитываем с поросят отдать. А вдруг свиньи не опоросятся или что с поросятами случится, их же до месяца дорастить еще надо».
Тем временем здоровенный индюк, рассвирепев от бесцеремонности чужаков и фотовспышки, переливаясь всеми цветами радуги, атаковал того самого единственного человека, который принес в дом деньги. Служба социальной защиты в лице милейшей Тамары Васильевны Бердюгиной скрылась за забором. «Эти 20 тыс. - первое, что мы получили за все время от государства», - говорит Полина.
С думой о тракторе
СЕМЬЯ Саенко по программе «Самообеспечение» тоже приобрела корову. У них растут бычки, и корова оказалась совсем не лишней. «Четвертую корову берем, а все бычки получаются! - шутит Светлана Павловна. - Где хозяин? На рыбалку убежал - я ему дома сидеть не даю. Вечером с рыбой будем». Чувствуется, муж Светланы не только знатный рыбак, он еще и охотник. Три лайки в вольерах, одна откуда-то с Севера. Сама Светлана Павловна вся в думах о тракторе. Увы, выделить ей 75 тыс. на покупку мало-мальски рабочей машины, восстановленной на ремзаводе, управление соцобеспечения района пока не в состоянии. «Кредит? Поручителей нет. Поручитель должен быть с зарплатой от семи с половиной тысяч рублей в месяц. Где такого в деревне найдешь? А без трактора в деревне делать нечего. Если нанимать - разоришься».
Все надежды Светлана возлагает на будущий год: «Ягоду в лесу собираем, до двадцати литров за раз».
В июле районные власти организовали централизованную приемку так называемых «дикоросов» - грибов, лесной малины, земляники. Все сельские жители здесь относятся к лесу, как к свому собственному огороду, - он кормит не хуже домашней грядки.
Дискриминация
ПО ЭТОЙ же программе в других районах области до пятисот человек пролечили от алкоголизма, многим оплатили обучение для смены профориентации.
«А вы знаете, как трудно выбрать семьи для такой помощи? - говорит Тамара Бердюгина. - Сколько заявлений, анкет пересмотреть пришлось! Наши работники по всем деревням района прошли, в каждый дом заглянули. Сами понимаете, деньги надо давать там, где их с пользой для хозяйства истратят. Одним давать нельзя - пропьют, у других идей нет. Потому мы и бизнес-план требуем, а потом контролируем, как эти деньги работают».
Дискриминация получается! Кому-то дали, кому-то нет. Но ведь известно, с толком воспользоваться «халявными» средствами труднее, чем заработанными. «Нам сказали, что это не последние деньги в этой программе, через год-два еще будут», - эти слова как молитву мы слышали в каждом доме.
А в Москве все говорят, что банковская система страны уже готова завалить всю Россию недорогими кредитными средствами. Только сельской глубинки это не касается.
Ведь по банковским меркам все эти люди, защитники последних бастионов разоренной деревни, обыкновенные бездельники, без зарплат и подтвержденных стабильных доходов. А то, что в четыре утра уже вся семья, от мала до велика, на ногах, доит, кормит, собирает и поливает, - это к делу не подошьешь! И земля, любовно обихаживаемая, тоже особой цены не имеет - вон ее сколько в Сибири-матушке пропадает.
В остатке - надежды на урожай, корову, свиноматок да собственные натруженные руки.
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