Русская деревня возрождается в Тюмени

ОДИНОКАЯ автоцистерна «Мо­локо», пропылившая навстречу, безлюдные поля. Дороги есть, и кое-где неплохие. Коршун на обочине только в первый раз вызывает восторг и изумление. Чем дальше от основных автотрасс, в глубь Упоровского района, тем больше ждешь, что вот-вот из лесу выйдет косолапый или метнется через дорогу олень.

Тамара Бердюгина, начальник службы социальной защиты Упоровского района: «Пока всего 24 семьи в районе попали под действие программы, рассчитанной на три года. В среднем получилось по 26 тыс. 500 руб. безвозмездной помощи». Нуждающихся в этом районе значительно больше, да и выделенные суммы слишком незначительны, чтобы кардинально решить ключевые проблемы сельского бытия.

Маловато будет!

ДЕРЕВНЯ Лесково, Централь­ная улица, дом 1. Он здесь первый и последний жилой.

Глава семьи Андрей Леони­дович Смольников сразу посетовал: «Жаль, колхоз развалился, а как богато жили!» Елена Степановна, супруга, ему вторит: «Если бы мы сюда не приехали, деревни бы не было». 75 соток засаженной ягодными кустами и клубничными грядками земли кормят семью из девяти человек. Пара коров в загоне, куры - белые бройлеры и обычные деревенские пеструшки. Что забавно, высокопородные бройлеры держатся своей, блондинистой компанией, особняком от простых несушек. Знай себе с каким-то голодным остервенением поглощают корм. И красавец-петух за ними наблюдает издалека - странные они какие-то!

Над простой деревенской избой, как инопланетный корабль, парит тарелка для приема спутниковых программ. В доме с непривычки тесно. «Мы люди маленькие, осторожно!» И правда, дверной проем не выше полутора метров. Шишка на голове останется на память. Все домашние ростом явно не задались. Старшая дочка, на первый взгляд, сама еще ребенок, нянчит кроху-сына. «А что, я уже взрослая, скоро девятнадцать будет!» Такими темпами семья Смольниковых скоро всю деревню по новой заселить сможет.

В доме есть компьютер в неплохой комплектации, и хозяин с ним явно дружит. «На малине-ягоде денег сделаем, Интернет подключим». Но в этом году мечта Андрея Леонидовича вряд ли сбудется: «Зимой снега мало было, дождей по весне тоже, потому и ягоды в этом году, можно сказать, и нет».

Планов Андрея громадье, но, составляя бизнес-план, решил, что наибольший экономический эффект будет от морозильных камер: «Здесь ягоды сбыть трудно, а зимой их с удовольствием в городе возьмут. Просил денег на три морозильника, дали на один. И то хорошо». - «А сколько времени ушло на составление бизнес-плана?» - «Да часа два, не меньше... Нет, думал, конечно, подсчитывал месяца полтора».

С надеждой обращается в сторону социального работника: «Надо поливать, вот я и просил денег на оборудование. Приходится воду перекачивать за триста метров от лога, там ручей течет. В колодцах и скважине воды нет, последние годы сухие. Зимой воду издалека, с реки Тобол, пришлось трактором возить - скотину поить нечем было».

Социальный работник для этих селян теперь заменяет все - и власть, и банк, и милицию, и даже зоотехника: «С коровой проблем нет, а вот осеменить негде». - «Как негде? Открыли же пункт». - «И что, бесплатно?» - «Ну да». - «Еще доильный аппарат нужен». - «Сколько стоит?» - «Тысяч двадцать».

А как хозяйка относится к программе «Самообеспечение»? Елена Степановна: «Да мы и так на самообеспечении десять лет как. В хороший год с ягоды выходит до 70 тыс. за сезон. Так дело хорошее, все помощь».

В планах у Смоль­никовых развести молочное стадо, чтобы не зависеть от капризов погоды и неурожайных лет. То, что Андрею тесновато в рамках «подсобного» хозяйства, бросается в глаза. Таким людям любая помощь сгодится.

Первая помощь

А ВОТ в другой деревне, Шашова, и опять на Цент­ральной улице статная молодая женщина встречает у ворот: «О программе «Самообеспе­чение» услышали по телевизору, потом в администрацию районную позвонили. Вот дали 20 000 на корову. Вообще-то она на тысячу дороже стоит, да мы доплатили. Теперь ежемесячно в сельсовете отчитываемся - сколько молока дает, сколько продали, приносит ли доход. Ну как не приносит?!»

Полина Долганова все время подчеркивает - семья у них многодетная, детей четверо: «Три коровы в прошлом году заболели, пришлось сдать. А семья большая, нам одной коровы мало. Дали денег на корову - одну, дали бы больше - купили бы еще. Скотину держим, на то и живем. На зарплату в 2 000 руб. без коровы не прожить».

Главный тормоз в развитии домашнего хозяйства - отсутствие оборотных средств. «Старший сын пошел учиться в нефтегазовый техникум, за полгода больше десяти тысяч заплатили, второй через два года пойдет. Появились деньги - то ли в дело пустить, то ли ребенку на учебу. А чего думать? Конечно, на учебу». Этой семье повезло - Полина Долганова работает в местном клубе. Отсюда возможность взять кредит: «Вступили в кооператив «Упорово-Кредит», заплатили взнос, взяли 40 тыс., купили хряка и четыре свиноматки. Только гасить тяжело - через полгода деньги вернуть надо. Рассчитываем с поросят отдать. А вдруг свиньи не опоросятся или что с поросятами случится, их же до месяца дорастить еще надо».

Тем временем здоровенный индюк, рассвирепев от бесцеремонности чужаков и фотовспышки, переливаясь всеми цветами радуги, атаковал того самого единственного человека, который принес в дом день­ги. Служба социальной защиты в лице милейшей Тамары Васильевны Бердюгиной скрылась за забором. «Эти 20 тыс. - первое, что мы получили за все время от государства», - говорит Полина.

С думой о тракторе

СЕМЬЯ Саенко по программе «Самообеспечение» тоже приобрела корову. У них растут бычки, и корова оказалась совсем не лишней. «Четвертую корову берем, а все бычки получаются! - шутит Светлана Павловна. - Где хозяин? На рыбалку убежал - я ему дома сидеть не даю. Вечером с рыбой будем». Чувствуется, муж Светланы не только знатный рыбак, он еще и охотник. Три лайки в вольерах, одна откуда-то с Севера. Сама Светлана Павловна вся в думах о тракторе. Увы, выделить ей 75 тыс. на покупку мало-мальски рабочей машины, восстановленной на ремзаводе, управление соцобеспечения района пока не в состоянии. «Кредит? Поручителей нет. Поручитель должен быть с зарплатой от семи с половиной тысяч рублей в месяц. Где такого в деревне найдешь? А без трактора в деревне делать нечего. Если нанимать - разоришься».

Все надежды Светлана возлагает на будущий год: «Ягоду в лесу собираем, до двадцати литров за раз».

В июле районные власти организовали централизованную приемку так называемых «дикоросов» - грибов, лесной малины, земляники. Все сельские жители здесь относятся к лесу, как к свому собственному огороду, - он кормит не хуже домашней грядки.

Дискриминация

ПО ЭТОЙ же программе в других районах области до пятисот человек пролечили от алкоголизма, многим оплатили обучение для смены профориентации.

«А вы знаете, как трудно выбрать семьи для такой помощи? - говорит Тамара Бердюгина. - Сколько заявлений, анкет пересмотреть пришлось! Наши работники по всем деревням района прошли, в каждый дом заглянули. Сами понимаете, деньги надо давать там, где их с пользой для хозяйства истратят. Одним давать нельзя - пропьют, у других идей нет. Потому мы и бизнес-план требуем, а потом контролируем, как эти деньги работают».

Дискриминация получается! Кому-то дали, кому-то нет. Но ведь известно, с толком воспользоваться «халявными» средствами труднее, чем заработанными. «Нам сказали, что это не последние деньги в этой программе, через год-два еще будут», - эти слова как молитву мы слышали в каждом доме.

А в Москве все говорят, что банковская система страны уже готова завалить всю Россию недорогими кредитными средст­вами. Только сельской глубинки это не касается.

Ведь по банковским меркам все эти люди, защитники последних бастионов разоренной деревни, обыкновенные бездельники, без зарплат и подтвержденных стабильных доходов. А то, что в четыре утра уже вся семья, от мала до велика, на ногах, доит, кормит, собирает и поливает, - это к делу не подошьешь! И земля, любовно обихаживаемая, тоже особой цены не имеет - вон ее сколько в Сибири-матушке пропадает.

В остатке - надежды на урожай, корову, свиноматок да соб­ст­венные натруженные руки.