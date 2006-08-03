Вино отрезвляет Молдову

НАПОМНИМ: Г. Они­щенко ввел запретительные меры, когда в винной продукции, поступающей из Молдовы и Грузии, были обнаружены пестициды и тяжелые металлы. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации одобрили претензии главного санитарного врача. И уже тогда некоторые из них обвинили молдаван и грузин в том, что они делают вино из порошка, завозимого из Бразилии.

Источник «Аргументов i времени» в Молдове, сам бывший винодел, подтвердил эти слухи. «Вы посчитайте, сколько мы выращиваем винограда и сколько его собираем, и затем - сколько Кишинев поставляет вина на российский рынок. И вы увидите, что без порошка не обошлось. Но это концентрат, и в нем ничего плохого нет», - убеждал он нашего корреспондента. Правда, на вопрос, указывался ли «порошковый состав» на этикетке и влияло ли это на стоимость бутылки в российском магазине, бывший винодел ничего не ответил. Понятно, ответ очевиден: порошковое вино в нашей стране продавалось точно так же, как натуральное.

Естественно, официально молдавское руководство напрочь отметает все разговоры о подделке вина. Так, сотрудник департамента по виноделию республики Дмитрий Братко утверждает, что вино в Россию поставлялось отменное: «Разговоры о порошке распускают враги. Приезжайте и сами на месте убедитесь, добавлен ли порошок или нет».

Однако в Российской национальной алкогольной ассоциации нам подтвердили: в Грузии и Молдове просто нет такого количества винограда, чтобы производить столько вина, сколько поставлялось в нашу страну. Член ассоциации Алексей Баринов заявил корреспонденту «Аргументов i времени»: «Почти 70% поставляемого на российский рынок вина - подделка».

Члены Ассоциации опровергают заявление молдаван и грузин о том, что запрет на импорт был пролоббирован нашими отечественными виноделами. «Мы не настолько немощны, чтобы не выдержать честной конкуренции», - подчеркнул наш собеседник. Но одно дело конкурировать с вином, а другое - со сверхдешевой в производстве бурдой, разводимой из порошка.

Несмотря на запрет главного санитарного врача, для того чтобы не потерять российский рынок, в Москву для переговоров несколько раз приезжали делегации из Молдовы и Грузии для урегулирования сложившейся ситуации. Было даже принято решение о создании совместной рабочей группы по рассмотрению случаев нарушения санитарных норм при поставках вина. Но на этом все приостановилось. Очевидно, главный санитарный врач все же смог доказать свою правоту. И теперь нашим соседям придется пересмотреть свое отношение к той продукции, которую они собираются поставлять в Россию. Да и не в Россию тоже: представьте себе, какой скандал разразился бы, если бы где-то в Европе выяснилось, что «настоящее молдавское вино» делается из бразильского порошка.

Аргументы оппозиции

ГРИГОРИЙ КАРАМАЛАК еще несколько лет назад был владельцем компании «Бояны-груп», которая являлась крупнейшим импортером молдавского вина в Россию. После прихода к власти в республике Владимира Воронина, Григорий Карамалак ушел в оппозиционный лагерь, и из-за преследования по политическим мотивам был вынужден переехать в Россию. «Аргументы i время» обратились к нему за комментариями по проблемам российско-молдавских отношений.

- Когда молдавское вино вернется в Россию и будет ли застрахован наш рынок от недобросовестных подделок?

- Я бы не стал переносить понятие «подделка» на все молдавское вино. Безусловно, в этой отрасли не обходится без недобросовестных предпринимателей. Но здесь все дело в молдавских властях, которые им попустительствуют. Экономика республики фактически не имеет других опор, кроме как доходов от винного экспорта. Поэтому молдавские власти в последнее время и не обеспечивали должного контроля за винодельческой продукцией: главное было наращивать объем поставок, а какой ценой - не важно. Чего они добились?

Не надо заблуждаться: больше всех из-за этой политики пострадали не те, кто торговал вином из порошка. Они-то выпутаются. Главные жертвы кризиса - простые труженики. Они своим потом поливают каждую виноградную гроздь под палящим молдавским солнцем. Именно на их плечи власть переложила последствия временного запрета на экспорт вина в Россию. И это для меня как для гражданина Молдовы - самое горькое.

Но я уверен, что положение начнет исправляться уже в самое ближайшее время. Буквально с августа россияне смогут купить и полюбившиеся им молдавские вина. Я надеюсь, что на пути подделок раз и навсегда будет поставлен надежный заслон, доброе имя молдавского вина будет восстановлено. Жаль, что для этого пришлось пройти через такие крайние, но, по-видимому, необходимые меры.

- Вы молдавский оппозиционер, сейчас являетесь членом АБОП. Она недавно наградила президента Воронина почетным орденом. Как вы к этому относитесь? И как вообще такое могло произойти?

- Мне кажется, здесь нет повода для беспокойства. Во-первых, Академия - общественная организация, а не государственная. И награда - это награда одной общественной российской организации. Боюсь, что руководство Академии не совсем представляло себе, как факт награждения будет подан в Молдове. Пиарщики Воронина там преподносят это как чуть ли не правительст­венную награду России президенту Молдовы. Знай об этом руководство Академии заранее, вряд ли бы оно стало награждать Воронина.

А во-вторых, здесь, в России, общественные организации куда более свободны в своих действиях, чем в Молдове. Каждый видит пути укрепления отношений между нашими странами по-своему. И, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает.