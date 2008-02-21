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По волнам, по морям…

№ 34(120) от 21.08.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Галина НИКОЛАЕВА ]

По волнам, по морям…

 ИДЕЯ круиза проста: ночью – комфортабельное движение, днем – разнообразный отдых и развлечения на корабле, чередующиеся с осмотром достопримечательностей на берегу. К неоспоримым преимуществам относится возможность за короткое время увидеть как минимум несколько стран или городов. Так или иначе, в сравнении с автобусными турами вы избавлены от тряски на дорогах, мучений с переносом тяжелого багажа и необходимостью постоянно менять отели. Ваш отель – корабль, который движется вместе с вами.

 Считается, что круиз – хороший выбор для тех, кто пребывает в состоянии поиска своей второй половины – новые знакомства завести на корабле проще простого.

 Для семей с детьми есть свои плюсы. Специально подготовленная профессиональная команда воспитателей и аниматоров будет развлекать ваших отпрысков на протяжении всего дня, а на некоторых маршрутах присмотрит за ними и ночью. На детей предусмотрены большие скидки. А малыши до двух лет чаще всего вообще путешествуют бесплатно.

 Прибавьте ко всему перечисленному бесспорную пользу для здоровья – на протяжении всего пути вы дышите чистейшим морским или речным воздухом!

 Задумав хорошо отдохнуть в круизе, внимательно рассмотрите его составляющие – сам лайнер или теплоход, сервис на борту и, конечно, маршрут. Его выбором лучше озаботиться заранее – в этом случае гораздо больше вероятности приобрести именно то, что вы хотите. Если есть проблемы с английским или вы просто предпочитаете путешествовать в привычной компании, приобретайте круизы с русскоговорящими группами. Они предлагаются достаточно часто. Например, известный столичный круизный центр собирает в этом году более 50 русских групп. Вылетать самолетом к месту начала круиза надо за один-два дня до старта – корабль никого не ждет – таковы суровые правила.

 Независимый эксперт – справочник Berlits классифицирует все круизные компании на классы «стандарт», «премиум» и «люкс». Многие наши соотечественники все еще считают, что круизный отдых очень дорогой и доступен лишь избранным. А между тем назвать заоблачной сумму в 500 долл. (экономичный круиз), 2 тыс. долл. (премиум-круиз) или
3 тыс. долл. (люкс-круиз) за морское путешествие достаточно сложно. Самый популярный семидневный речной тур «Москва – Санкт-Петербург» на комфортабельном теплоходе стоит от 22 тыс. рублей.

 По мнению специалистов, исходя из прошлого опыта, самыми почитаемыми морскими маршрутами этого года станут вояжи по Балтике. В том числе двухнедельный маршрут с заходом в норвежские фьорды. А также круизы по Средиземному морю класса «премиум». Вообще же регион плавания круизных лайнеров – весь мир. Помимо европейских маршрутов у россиян популярны путешествия вокруг Южной Америки, в морях Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии, в Карибском море.

 На суперсовременных морских круизных лайнерах есть все для отдыха. Здесь тебе и искусственные пляжи, дорожки для любителей бега и роллеров, стены для скалолазания до 70 метров высотой, променады под стеклянными колпаками, фитнес и спортзалы, часовни для свадебных церемоний на верхней палубе, специальные смотровые площадки со стеклянным полом, чтобы наблюдать за управлением корабля. Всего не перечислишь.

 А какое разнообразие еды! Питание – это визитная карточка круизных компаний. Обилие морепродуктов и свежих фруктов в меню сравнимо разве что с рационом питания лучших 5-звездочных гостиниц. Помимо завтрака, обеда и ужина в круизах обязательно предлагается полуденный чай и полуночный буфет. Питаться можно либо в ресторане (там вам предложат полноценное меню из нескольких блюд на выбор), либо в буфете (здесь пища попроще – булочки, пицца, бутерброды, фрукты).

 Самый интересный момент каждого путешествия – это, безусловно, высадка на берег. Стоимость экскурсий не входит в цену путевки. Туристы, не пожелавшие совершать экскурсии, вправе самостоятельно распоряжаться своим временем в период пребывания корабля в порту: либо устроить себе индивидуальную прогулку, либо вообще остаться на палубе. В последнем случае вас в нужное время покормят, даже если у основной группы, сошедшей на берег, предусмотрен обед или ужин в каком-нибудь сухопутном ресторанчике.

 Конечно, несмотря на перечисленные выше плюсы, у круизного отдыха есть свои противники. И тем не менее, по статистике, с 1970 года оборот индустрии вырос в 15 раз. Среди туристов, отправляющихся и в морской, и в речной круизы, большинство повторных пассажиров. Этот красноречивый факт дает повод предположить, что и вы, однажды поднявшись на палубу круизного судна, окажетесь в их числе.

Турсоветы

 МОРСКАЯ болезнь. Популярные маршруты, как правило, пролегают в самых спокойных водах мира. Кроме того, на всех современных лайнерах установлены стабилизаторы качки, которые делают проблему морской болезни совсем не актуальной.

 Дети. За детей до 18 лет, путешествующих в каюте с двумя взрослыми, оплачивать придется только портовый сбор, все остальное – бесплатно. А вот за авиаперелет и экскурсии придется заплатить дополнительно.

 Одежда. На судах классов «стандарт» и «премиум» не предъявляются специальные требования к внешнему виду туристов. Одеваться официально принято на капитанский прием, который бывает один раз. А также на вечерние представления и ужин. Правда, надо помнить, что обычно в ресторан не пускают в шортах, пляжной обуви и т. п.

 Телефонная связь. Большинство круизных лайнеров оборудовано прямой спутниковой системой связи. Из своей каюты можно позвонить в любую точку планеты по радиотелефону или через спутник. Звонки через спутник стоят дороже (стоимость минуты составляет 5–15 долл.), но и качество связи лучше.

 Чаевые – непременный атрибут морских путешествий. Даже если реклама круиза говорит, что чаевые необязательны, персонал, обслуживающий туристов, все равно будет ждать вознаграждения за свою работу. В последний день круиза пассажирам в каюту могут положить конверты для чаевых с рекомендациями по сумме.

 Покупки. Любой круизный корабль в море – зона беспошлинной торговли. Цены в магазинах на борту (а это, как правило, бутики) гораздо ниже, чем на берегу. Разница может составлять от десятков до нескольких тысяч евро в зависимости от товара.

 Спорт. Чем больше лайнер, тем больше выбор спортивного инвентаря на борту. Обычно есть возможности для занятий такими видами спорта, как бадминтон, баскетбол, настольный теннис, сквош, волейбол, бильярд и др. Кроме того, на кораблях есть спортивные площадки, фитнес-клубы, тренажерные залы.

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