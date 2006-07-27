Незаконнорожденные, или роддом без адреса

В ВОРОНЕЖЕ растет число женщин, которые хотят рожать дома. Молодые семьи, решившие пойти на такой шаг, абсолютно уверены в том, что роды - это естественный природный процесс, и потому хотят рожать в привычной домашней обстановке, а не среди кричащего на них медперсонала роддома.

С Татьяной Лясковской мы встретились в одном из воронежских парков. На руках у нее была шестимесячная Яна. Прижавшись к маме, малышка пристально изучала меня. Вот она, эта девочка - то капризная, то веселая. Она здесь, среди нас, но в то же время ее... как бы нет. Потому, что уже в течение шести месяцев Татьяна с мужем Александром не могут зарегистрировать свою дочку. У Яны нет ни свидетельства о рождении, ни медицинского полиса.

«Рожать дома я решила не сразу, - говорит Татьяна. - Посоветовалась с мужем. И мы вместе начали готовиться к тому, чтобы родить ребенка дома. Изучили все: и как правильно дышать во время схваток, и как принимать ребенка, и как тужиться. В том, что сами справимся, не возникало и тени сомнения».

Супруги решили рожать в воде. Для этого купили надувной бассейн. Роды прошли успешно, без паники, на свет появился ребенок весом четыре килограмма.

Когда счастливый отец пошел регистрировать дочку в загс, там его поздравили. Но в регистрации отказали, сославшись на то, что нет медицинских документов, на основании которых выдается свидетельст­во о рождении.

Начальник Советского загса Ирина Ревинова не приняла ни заявление, ни показания свидетеля, опираясь на ст. 20 Семейного кодекса, где говорится о регистрации умерших детей! Это притом, что у Татьяны и Александра родился живой, здоровый ребенок. «Мало ли где можно взять ребенка. Сейчас на что только не идут ради того, чтобы получать детские пособия. А может, он у вас умер сразу после родов», - сказала г-жа Ревинова.

После этого семья обратилась в прокуратуру Советского района, где им ответили отпиской и не стали разбираться в деле. Началось хождение по судам...

Татьяна и Александр надеются отстоять свои права. И тем самым создать прецедент, который в дальнейшем не позволит нарушать закон о регистрации малышей, рожденных дома. Между тем уже после начала их «дела» в регистрации «домашних» детей было отказано еще двум семьям.

Резонанс

ПРОБЛЕМА регистрации детей, рожденных вне медицинского учреждения, стала темой совещания, которое состоялось 28 июня 2006 г. в администрации Воронежской области. По его результатам было выработано решение - выйти с законодательной инициативой в Государственную думу РФ. Изменения подразумевают ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ предоставление медицинского документа, подтверждающего рождение данного ребенка от данной матери, при регистрации в органах загса. В этом случае процесс юридического появления на свет «домашних» детей станет еще более сложным...