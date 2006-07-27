Жена монаха

ЗА ГЕНУ Огнева Нина вышла замуж в августе 1984 г., ему был 21 год, ей - 22. Познакомились они на турслете - однажды у костра их взгляды встретились, и в сердцах зажегся огонь любви. На слет Нина приехала с одним молодым человеком, а домой возвращалась уже с другим. Через месяц они сыграли свадьбу. Еще через месяц Геннадий неожиданно исчез - утром, как обычно, поцеловал Нину и ушел на работу. Но ни в обед, ни вечером он не появился.

Нина не находила себе места - неужели загулял?! На следующее утро она отправилась к нему на работу, но ей сказали, что вчера его там никто не видел. Нина поехала к матери мужа в Таганрог, но и та ничего не знала. Вместе с подругой они обзвонили все морги и больницы - Геннадий как будто в воду канул. Она заявила о пропаже мужа в угрозыск. Каждую неделю ее приглашали в милицию просматривать фото найденных трупов. Но Геннадия не было ни среди мертвых, ни среди живых... Ночами Нина плакала и все пыталась понять - почему он ушел? Что она сделала не так? Почему ничего не объяснил?

Второй муж

ПРОШЛО три года - Геннадий так и не объявился. Нина жила одна, ни с кем не встречалась, поступила учиться в сельхозакадемию в селе Персияновка Ростов­ской области. Здесь она познакомилась с научным консультантом по сельскому хозяйству Сергеем Костровым. Он был старше Нины на семь лет, и внешне удивительно похож на Геннадия. У них даже фамилии были с одним смыслом - Костров и Огнев. Через неделю после знакомства Сергей неожиданно предложил Нине выйти за него замуж. Прямо в деканате подошел и без лишних сантиментов сказал, выходи, мол, за меня.

Сергей был разведен, в первом браке у него рос сын Эдуард. Нина подумала-подумала и согласилась: ждать канувшего в неизвестность Гену не было никакого смысла. К 26 годам уже хотелось иметь семью, детей. Ей казалось, что со временем сможет полюбить Сергея... В августе, как и в первый раз, сыграли свадьбу. Сергей очень хотел дочку, и Нина вскоре родила Эмилию - муж поставил странное условие, что имена всех их детей должны начинаться на букву «Э». Нине сделали кесарево сечение, шов должен был заживать не менее двух лет, но Костров настоял, чтобы она сразу же родила второго ребенка. Эля (Элеонора) появилась на свет в тот же год. Затем Сергей сказал Нине, что его первую жену лишили родительских прав и она должна усыновить Эдика.

Нина слушалась мужа, а он вел себя так, как считал нужным. Однажды избил жену до полусмерти - весь дом был залит кровью. Потом перестал пускать домой к детям, и она была вынуждена снять квартиру. С дочками общалась только в школе. В 7 классе дети взбунтовались и поставили отцу ультиматум - он должен дать маме развод, в противном случае - они уходят на улицу.

Но Эмилия и Эля все равно ушли к маме на квартиру. Нина подала в суд на развод. Костров подал встречный иск - о признании брака недействительным, потому как его ЖЕНА СОСТОИТ В БРАКЕ С ДРУГИМ.

Развелась с двумя мужьями одним махом

НУЖНО было срочно искать первого мужа, чтобы оформить развод! Нине удалось найти свою бывшую свекровь - к счастью, она по-прежнему жила в Таганроге.

- Я - первая жена Геннадия. Вы меня помните?

- Да он больше никогда и не женился! - вымолвила свекровь.

- Так вы знаете, где он?!

- Я была рассержена на тебя, что сына моего не удержала! - высказала мать Геннадия.

Но, выслушав историю Нины, Анна Александровна все-таки согласилась помочь.

- Он на службе. Поехали, я тебя провожу. Только дай слово, что не сделаешь ему ничего дурного...

Свекровь остановила машину у стен большого красивого Свято-Никольского храма. Они вошли внутрь. Там шла служба. И вдруг человек в рясе обернулся к прихожанам, и Нину Петровну словно молнией поразило. Их глаза снова встретились, но голос отца Германа не дрогнул, хотя в это время он читал молитву. Зато Нина Петровна больше ничего и никого не видела - слезы застили ей взгляд.

После службы отец Герман подошел к супруге, обнял, поцеловал и спросил как ни в чем не бывало:

- Нина, что тебя привело сюда?

Нине Петровне хотелось многое сказать ему, но она начала с главного:

- Гена, мы с тобой должны развестись, иначе я с двумя детьми останусь на улице! Пока ты молился Богу, я жила с дьяволом!

В какой-то момент Нина Петровна перепугалась, что отец Герман передумает... Но к счастью - все обошлось. Нине хватило двух дней, чтобы разорвать отношения сразу с двумя мужьями. На руки она получила сразу два свидетельства о расторжении брака.



Единственная женщина

ПОСЛЕ развода отец Герман признался Нине Петровне, что она была единст­венной женщиной в его жизни, потому как он дал Богу обет монашества. Корреспондент «Аргументов i времени» навестила отца Германа в монастыре. Только нашей газете он открыл тайну своей жизни.

20 лет назад Геннадий ушел от молодой красавицы жены в смятении - он любил ее, но при этом чувствовал, что семейная жизнь - не для него. Беглец отправился в Ленинград, поступил в геолого-разведывательное училище, где познакомился с неким Владиславом, который впервые привел Геннадия в собор. Он пытался поступить в Загорскую семинарию - не удалось. Тогда два года прожил послушником в монастыре в Оптиной Пустыни, затем отец Зосима благословил его отправиться в Старочеркасский монастырь, где он провел пять лет. Сейчас монах Герман учится в Свято-Тихвинской семинарии и живет в монастыре при Свято-Никольском храме. Иногда бывает в Ростове-на-Дону в епархии и звонит Нине Петровне...