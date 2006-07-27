Новые «Аргументы» соответствуют времени

КОГДА читаешь материалы в газетах о том, что происходит в Москве, складывается впечатление, что в столице вообще не знают, как живет простой народ. Вечно публикуются какие-то разборки, кто-то на кого-то наезжает, все что-то делят. «Аргументы i время» отличаются тем, что дают информацию для размышления, а не навязывают свое мнение читателям. Но самое замечательное то, что газета удивительным образом удовлетворяет интересы всей семьи, поскольку тематика очень обширная.

Виталий Ломакин, менеджер по продажам

«АРГУМЕНТЫ i время» - честная газета. Может быть, потому, что она новая и ее пока не прижали те, кто не заинтересован в честных СМИ. Мне нравятся материалы о политике. Они просты в изложении и сообщают суть событий, а не догадки журналистов. Если редакция и впредь будет проводить честную информационную политику, газета завоюет всю страну.

Светлана Голобородько, товаровед

НУЖНО больше материалов из регионов нашей страны. Пусть наша власть знает, что мы живем не так хорошо, как чиновники докладывают на бумаге. Наш президент заботится о народе, но ему нужно честно говорить о том, что реально происходит в социальной сфере. На зарплату в 2-3 тыс. руб. невозможно прожить, невозможно даже выжить! Спасибо нашему губернатору Черногорову, что он заботится о стариках и многодетных семьях, а то бы вообще загнулись. И особая ему благодарность за поддержку мелких предпринимателей, ведь за счет мелкого бизнеса многие выживают. Мне нравится ваша газета за то, что там можно найти ответы на конкретные вопросы, начиная от большой политики и заканчивая «огородными делами».

Александр Андреев, полковник

ХОЧУ выразить благодарность главному редактору за то, что «Аргументы i время» огульно не хают нашу армию, не стреляют ей в спину. Критика - по существу, и критика подается с болью, а не со злорадством. Вместе с тем вы - единственная газета, которая рассказывает и о положительных моментах в вооруженных силах. В частности, регулярно публикуются материалы о новой технике, которая поступает на вооружение. Мы даже политзанятия проводим по вашим публикациям. Скажу откровенно, ваша газета вызывает у меня ностальгию по тем временам, когда мы жили пусть и не богато, но стабильно. После прочтения вашей газеты не хочется застрелиться от безысходности, напротив, хочется жить.

Сергей Минаков, бригадир строителей

НАКОНЕЦ-ТО появилась газета обо всем на свете! «Аргументов i времени» мне хватает на всю неделю. Во-первых, потому, что в каждом номере самые разные материалы. Сегодня прочел о политике, завтра об известных людях, послезавтра об огороде... «Аргументы i время» - газета, которая не стареет на следующий день. Это рождает неудобство - она накапливается, поскольку жалко выбрасывать. Я предлагаю в конце года выпускать весь годовой тираж на СD. Уверен, желающих получить компактный носитель с такой разнообразной информацией будет много.

Ольга Русачкина, директор фирмы



Я БЫЛА потрясена интервью с депутатом Госдумы Натальей Нарочницкой! Столь глубоких и профессиональных размышлений о мировой политике я нигде раньше не встречала. Такого рода материалы и составляют авторитет издания. Очень хочу, чтобы профессионалы такого уровня появлялись на страницах газеты чаще. Может быть, вам удастся сделать интервью с Александром Исаевичем Солженицыным, которому, складывается впечатление, есть что сказать, но нет изданий, готовых предоставить ему место для публикации. Мне бы очень хотелось, чтобы «Аргументы i время» публиковали такие материалы, которые можно прочесть только в этой газете и больше нигде. Тогда газета приобретет свою неповторимость и будет выгодно отличаться от так называемой пресс-макулатуры.

Выражаем искреннюю признательность главам администраций Краснодарского, Ставро­польского краев и Ростовской области за помощь в проведении читательских конференций. От­крытость информационной политики, которую продемонстрировали руководители этих регионов, готовность к сотрудничеству с прессой убеждают, что слухи о смерти свободы слова у нас в стране сильно преувеличены.

Инициативные группы могут присылать по адресу редакции свои предложения по организации встреч редакционного коллектива с читателями.