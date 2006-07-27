Желтый брат российского автопрома

СЕГОДНЯ в Поднебесной - 15 автомобильных заводов, на которых трудится 1,5 млн. человек. Только в 2005 г. с конвейера автопрома КНР сошло 5,8 млн. машин. Как следствие, внутренний авторынок Китая обошел япон­ский и немецкий вместе взятые и стал вторым автомобильным рынком в мире. Казалось бы, куда дальше? Между тем, по прогнозам китайских дилеров, спрос в Поднебесной на легковушки и внедорожники начиная с 2006 г. подскочит на 15-20%! А скорость прироста производства по авто выйдет на первое место в мире.

Вот что рассказал «Аргументам i времени» господин Чжан Синьгуан, заместитель руководителя отдела продаж в России компании Great Wall motors. Начиная с марта 2005 г., с момента первой поставки в Россию китайского внедорожника, китайский бизнес всерьез рассматривает нашу страну как основного потребителя китайских машин.

- За полтора года мы продали 6500 наших джипов. Это оптимистичный показатель! Недорогие китайские машины, не уступающие по качест­ву более дорогим европей­ским или японским аналогам, найдут в России своих поклонников, - уверен господин Синьгуан.

По его словам, прежде чем начать борьбу за деньги российского потребителя, китайцы все просчитали. Десятку «зелеными» за новый 5-дверный внедорожник с годовой гарантией способна выложить едва ли не каждая шестая российская семья.

Будем ориентироваться на рынок

КИТАЙЦЫ знают о неудачных попытках Правительства РФ запретить «правый» руль. И внимательно следят за противоборством сторонников «левой» и «правой» баранки. Об этом корреспонденту «Аргументов i времени» рассказал господин Чан Чен, директор Харбинской международной автомобильной ярмарки. Он не скрывал, что в случае победы «левых» шансы Китая прорваться на российский автомобильный рынок возрастают многократно. Потому что в Китае эксплуатируются только «леворульные» машины, а «праворульная» Япония вряд ли будет подстраиваться под Россию. Хотя, чем черт не шутит, Восток - дело тонкое. Особенно китайцев порадовало повышение нашей таможней пошлин на подержанные «японки», не соответствующие требованиям «euro-2». Между прочим, в Китае ввоз бэушных «иномарок» запрещен. И ничего, никто не возмущается и с транспарантами на улицы не выходит.

- Сегодня наши заводы выпускают машины, соответст­вующие нормам «euro-2». Но мы хоть завтра готовы поставлять в Россию машины с «euro-3», - говорит господин Чен.

Кстати, в этом году на Харбинской международной автомобильной выставке китай­ских машин, как легковых, так и внедорожников, с наклейкой «euro-3» было предостаточно. И они никого не удивляли. А еще год назад авто с такими «лейблами» здесь было раз, два - и обчелся.

Помимо поставок готовой продукции китайцы собираются развивать в России автосервис. Они помнят о печальном опыте KIA motors. Лет восемь назад корейцы так же пытались продвинуть на российский рынок свой джип KIA sportage. Но из-за некачественной сборки, а также из-за отсутствия гарантированного «фирменного» сервиса корейское автовторжение закончилось провалом.

Сегодня большая часть китайского автопрома - это альянс с японскими автомон­страми: Nissan, Mazda, Toyota, Mitsubishi motors, Honda, Suzuki. Выпускают в КНР свои машины Ford и Peugeot, но опять же совместно с китайцами. Я не знаю, как эти «совместные дети» по качест­ву сборки, но их внешний вид и отделка салона внушают доверие. Но более всего «приятно удивляли» цены. Каплевидные 5-дверки совместного предприятия FIT-Honda, «младшие сестры» Короллы‑II, оценивались от 11 тыс. юаней до 12 тыс. юаней, в зависимости от объема двигателя. Или около 1,5 тыс. долларов! Право же, чем не народный автомобиль! Были здесь и «крутые» тачки, например, чисто китайский внедорожник Land King, «а-ля» Prado, по цене 172 тыс. юаней. На наши деньги - это чуть больше 20 тыс. «зеленых». То есть на выставке можно было купить машину практически любого класса, любой фирмы и за любую цену.

Я видел, как российские туристы крутились вокруг 11‑местного автобуса Pularsun SZS 6503 выпуска 2006 года. «Бас» стоил 69 тыс. юаней.

- Так это же «Хайс»! По­пробуйте купите новый «Хайс» за 8 тысяч баксов! - пояснили мужики, заметив мое непонимание их восторга.

Ремарка. Во Владивостоке Toyota Hice 2006 г. «рождения», с бензиновым двигателем 2,7 л, стоит не менее 37 тыс. долларов!

К китайским машинам и вообще ко всему китайскому можно относиться по-разному. Можно даже не вспоминать о Китае, если позволяет кошелек. Но только не надо над китайцами смеяться. И не надо забывать, что в России почти 90% мобильных телефонов made in China, а компьютерных мониторов не меньше 70%. Разве могли мы представить подобное лет 10-15 назад?

В октябре Россия собирается вступить в ВТО. Китайцы очень надеются, что следующим ее шагом будет снижение пошлин на новые авто, и тогда недорогие китайские машины хлынут на Дальний Восток. Поживем - увидим.

Перспектива у китайцев есть

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета транспорта и приграничной структуры администрации Приморского края Игорь Некрашевич:

- Сначала надо выяснить, почему в Китае дешевые машины? Известно, что там дешевая рабочая сила. Но совсем дешевой она быть не может, чтобы так сильно влиять на стоимость машины. Поэтому сразу встают два вопроса: качество сборки и долговечность деталей. Китайские машины делятся на две категории. На те, которые производятся по лицензии стран-изготовителей, допустим, «вольво», «мерседес», «фольксваген». И на собственные марки, например, автобусы «Желтый Дракон». Автобусы, которые производятся в Китае по лицензии, те же «вольво», стоят 240 тыс. долларов. А автобус «вольво» западной сборки стоит 340 тыс. долларов. Правда, в Китае они производятся под шведским контролем. У нас такие автобусы китайской сборки бегают на маршруте «Владивосток - Харбин».

Автобусы чисто китайского производства внешне очень красивые и приятные. Но двигатели, коробки, мосты и рулевое управление у них тоже собственной разработки. Сегодня они находятся на уровне наших «ПАЗиков» 70-х годов. Красивая оболочка, и не более того. Такая же ситуация и с внедорожниками.

Тем не менее я думаю, что перспектива у китайского транспорта есть. Китайцы всегда работают на перспективу. Лет через пять во Владивостоке не останется ни «жигулей», ни «Волг». У кого есть деньги, те будут ездить на новых японских машинах, остальные - на китайских.