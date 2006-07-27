Россияне скупают носки и мясо

НА ДНЯХ Росстат опубликовал данные о промышленном производстве за 1-е полугодие. Согласно статистике, его объем в России вырос на 4,4%. Эк­сперты под впечатлением. «Неплохой показатель. Он существенно больше, чем в прошлом году», - рассказывает руководитель направления реального сектора ЦМАКПНо что интереснее - локомотивом роста стали не добывающие отрасли, как это было прежде, а обрабатывающая промышленность.

Одевается с рассветом вся российская страна

СЮРПРИЗ преподнесла тек­стильная отрасль. «Ее всегда относили к депрессивной, а она растет на 1,5% в месяц. За полугодие плюс 9%», - восклицает Владимир Сальников. Причем динамику легко проследить на конкретных товарах. За полгода текстильщики пошили 3,5 млн. костюмов (+19%). Изготовили 25,2 млн. пар обуви (+10%). Плащей - 70 тыс. штук (+15%). Чулочно-носочных изделий соткали 154 млн. пар (+10%). Считай, по паре на брата.

Одно из объяснений такого бума - растущий спрос со стороны россиян. Граждане охладели к дешевому и некачественному ширпотребу из Китая и больше смотрят в сторону отечественных изделий. Словом, известную историю про то, как француз Ив Монтан накупил в СССР кучу колготок и, нарядив в них манекены, устроил в Париже выставку под названием «Разве можно любить такую женщину?», впору смело записывать в разряд «чепухи». Российские чулки и носки сейчас в моде.

Доходы россиян растут, и мы предпочитаем более качественные товары, объясняет Сальников. В первом полугодии они увеличились на 11,1% по сравнению с тем же периодом прош­лого года. «Кроме того, неконкурентоспособные фабрики умерли, а те, кто выжил, научились работать», - добавляет эксперт. К тому же несколько месяцев назад таможенники ужесточили контроль над ввозом товаров из Китая, в результате чего сократился теневой импорт, жестко бьющий по отечественному легпрому.

Мясоеды

ВПРОЧЕМ, текстильщики не одиноки. Стахановскими темпами поработали и аграрии. Производство растительных масел выросло на 30%, мяса - на 10,4%, колбас - на 5%. За постсоветские годы мясники могли похвастаться подобными достижениями лишь дважды. В 2003 г., когда были введены квоты на все виды мяса. И в 2002-м, когда еще ощущались положительные для российских производителей последствия дефолта.

Примечательно, что одновременно с этим сократилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 4%. В чем причина? Можно ли сказать, что, богатея, россияне переходят с хлеба на мясо? «Увязывать напрямую эти вещи нельзя, но структура питания действительно меняется», - говорит аналитик Института аграрного маркетинга Елена Ярославцева. Сейчас, по данным Мясного союза, россиянин съедает в год 62 кг мяса. А согласно биологической норме, должен употреблять 75 килограмм.

По мнению экспертов, рост подстегивает бурный приток инвестиций. За последние три месяца в страну было вложено 16,1 ­млрд. долларов. Это рекордный показатель за всю историю новой России. Часть денег могла быть направлена в строительство птицефабрик и свиноферм.

Как одно цепляется за другое - впечатляющий результат показала смежная с сельским хозяйст­вом тракторная отрасль. Производство тракторов выросло на 52%. «Эта отрасль пережила раздробленность, и теперь мелкие производители объединены под крылом крупных холдингов, которые могут обеспечить заводы заказами», - комментирует Владимир Сальников.

Традиционно на пике оказалась строительная отрасль: производство цемента выросло на 11%, керамической плитки - на 12,6%. Квартиры расхватываются, как горячие пирожки, и все больше граждан, стремясь к уюту, делает в своих жилищах ремонт.

Любопытно, что эксперты единодушно сходятся во мнении, что заслуги властей в этом промышленном буме нет. «Найти следы вразумительной государст­венной политики в промышленности не представляется возможным, - говорит завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Николай Суворов. - Сейчас все развивается самоходом, благодаря благоприятной экономической конъюнктуре». Главный двигатель промышленности - потребительский спрос: на сколько выросли доходы, на столько же, фактически, прибавили перерабатывающие отрасли. Это видно и по статистике.

Нереальный рост

А ВОТ само население промышленный подъем не чувст­вует. «Люди не воспринимают рост, о котором говорят в газетах, журналах и на телевидении, как реальность, - рассказывает начальник аналитического управления ВЦИОМ Леонтий Бызов. - Да, увеличиваются пенсии, зарплаты, но вместе с ними растут и цены, которые «съедают» прибавку». Согласно опросам, 30% населения считает свое материальное положение плохим и очень плохим, 59% относят свой достаток к среднему, и только 10% довольны и очень довольны заработками. Причем за последние 8 месяцев эти цифры почти не изменились. Количество бедных уменьшилось на 2,5%, что может быть лишь статистической погрешностью.