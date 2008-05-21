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Радио: все только начинается!

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Беседовала Дарья МАРТЫНКИНА ]

Радио: все только начинается!
Сергей Архипов, фото С. ХАЛЬЗОВА

 - СОМНЕНИЙ нет, что вы не скучали, когда создавали развлекательное «Русское Радио». Но кто бы мог подумать, что на консервативном государственном радио вы устроите такое же «веселье»...

 - Да уж, мне тут совсем не скучно. Я, с одной стороны, счастлив, что приходится решать множество разнообразных вопросов. И голова все время переключается с одной проблемы на другую: с творческой - на техническую, с технической - на финансовую. С другой стороны, времени это занимает очень много. И в отпуск хочется со страшной силой.

 - Какой может быть отпуск, если вы чуть ли не раз в месяц запускаете новую радиостанцию!

 - Недели через три мы, кстати, собираемся запустить «Юность» на FM 96,0. Должны были выйти еще полгода назад, но у нас были технические сложности. Удивительно, как 40 лет радиостанция существовала без этого необходимого ресурса. «Юность» не было слышно даже в Москве! Радиостанция рассчитана на аудиторию в возрасте от 12 до 19 лет. Мы стараемся пригласить на работу в эфир людей этого поколения. Я пришел к выводу, что у нас молодежь, быть может, умнее, чем мы сами.

 - Есть информация, что новая вещательная концепция «Юности» будет основана на диджей-сетах. Не секрет, что это достаточно маргинальная технология. Да и далеко не все родители одобряют, что их ребенок слушает клубную «тыц-тыц»-музыку.

 - Не знаю, откуда берется эта информация. О том, что будет с «Юностью», известно только мне. Пока радиостанция не вышла в эфир, ни с кем этой информацией делиться не собираюсь.

 - И все же диджей-сетам быть?

 - Безусловно, какие-то диджейские штучки мы используем. Потому что молодежи это нравится. И мы собираем сейчас большое количество диджеев из регионов, которых никто не знает. Среди них есть очень достойные ребята. Но, поверьте мне, на «Юности» будет очень много информационных передач, интересных этой аудитории: масса интернет-новостей, программ о новых гаджетах... Сейчас идут консультации со школьниками, студентами младших курсов. Мы пытаемся понять, что им нужно.

«Маяк» больше не троится

 - ПРЕМИЯ «Радиомания» за «Вести FM» - очень здорово. Но есть ли слушатели у этой чудесной радиостанции?

 - «Вести FM» мы сделали буквально за три недели. Конечно, радиостанция не была бы таким качественным продуктом, если бы не огромная корреспондентская сеть ВГТРК. За три месяца работы в эфире каких-то зашкаливающих рейтингов ждать не приходится. Но тем, что мы получили, мы очень довольны. По данным TNS Gallup Media (ведущая исследовательская компания в области СМИ и рекламы. - Прим. авт.), аудитория по сравнению с выходом в феврале растет на 0,5% в месяц. Это достаточно высокий показатель. Я не сомневаюсь, что доля «Вести FM» среди информационных радиостанций будет только расти.

 - Вам не кажется, что новые «Вести FM» до боли напоминают старый «Маяк-24», существовавший на FM? Так к чему вообще была реформа?

 - Давайте разберемся. «Маяков» вообще было три: один - московский, другой - региональный, третий - «на кнопке». Бред! «Маяк-24» был действительно классной радиостанцией. Но его убили несколько лет назад, еще до меня. Тогда из него сделали непонятую тоскливую «бубнилку», которая за 1,5-2 года съехала на 12-е место в рейтинге. Так что фактически я здесь занимаюсь не переделкой радиостанции, а возрождением бренда.

 - Вы считаете - успешно?

 - Я считаю - очень успешно. Мы практически не потеряли в аудитории. Сейчас нас слушают те, кому 25-45 лет. Но часть аудитории «за 50» осталась с нами. Есть среди них и те самые бабушки и дедушки, которые больше всех возмущались новым форматом. Они звонят и пишут на «Маяк», участвуют в дискуссиях. Более того, аудитория в сегменте 12-29 лет (чего никогда раньше не было) увеличилась практически в два раза. Мы ничего не потеряли и в программном наполнении. Все лучшие передачи, которые были на «Маяке», переехали на «Радио России». Даже для такого обеспеченного государства, как наше, было слишком жирно содержать огромные сети «Радио России» и «Маяка», аудитории которых практически совпадают. Во-первых, это выброшенные деньги. Во-вторых, не охвачена более молодая аудитория. Значит, цель государственного вещания не достигнута.

Нет«лит-худа» без добра

 - ВАМ удалось решить проблему с радио «Культура», которое «говорило», но никто его не слышал?

 - Слава Богу, нам удалось договориться о переносе передатчика «Культуры» из Балашихи в Останкино - слышно станет хорошо. О программном продукте мы будем говорить, когда запуск состоится.

 - Множество программ «Культуры» имеют похожие форматы на «Радио России». А как же разделение аудитории? Где рациональное использование государственных средств?

 - Действительно аудитория «Культуры» и «Радио России» по составу практически одинаковая. Мы взяли курс на сближение этих радиостанций.

 - Значит, и до слияния недалеко?

 - Думаю, это был бы оптимальный вариант. Я не вижу смысла (тем более что мы сейчас собираемся увеличить количество литературно-художественных программ на «Радио России») держать два разных бренда. Причем я сильно сомневаюсь, что бренд «Культура» такой же популярный и тяжеловесный, как «Радио России». Может быть, мы объединим «Радио России» и «Культуру», увеличив количество «литхуда» и образовательных программ на «Радио России».

 - У государственного радио огромные фонды. Могут ли радиолюбители надеяться на то, что услышат уникальные материалы из «запасников»?

 - Конечно! Сейчас мы «перелопачиваем» наш фонд. ВГТРК создала специальное подразделение по оцифровке всех архивов. Есть уникальные материалы, которые до сих пор хранятся на пленке. А пленке свойственно сохнуть и сыпаться... Сейчас готовится список тех записей, которые нужно оцифровать в первую очередь. Но есть две проблемы. Первая - это недостаток специалистов. Тот, кто занимается такими пленками, должен быть высококлассным реставратором и одновременно звукорежиссером. Во-вторых, реставрация обходится очень дорого. Мы можем проводить ее преимущественно на гранты Министерства культуры и Федерального агентства по печати.

 - Насколько мне известно, в перестройку добрая половина архивов была потеряна.

 - ВГТРК - большая структура. Что-то могло потеряться в Москве или в Питере. Но можно покопаться в архивах во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге... Все найдется, если поискать.

Новый нацпроект

 - ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика в области радиовещания: какой вы ее видите?

 - Это должен быть нацпроект. Потому что вся Европа, которая живет значительно беднее с точки зрения общих финансовых поступлений в казну государства, уже переходит на цифровое вещание. У нас, несмотря на все благие намерения, даже формат цифровой не выбран. Делается это только постановлением правительства. Кроме того, необходимы колоссальные инвестиции в реорганизацию государственного вещания. Потому что проводное вещание умирает. Это факт. Причина проста. Выкапывает человек кусочек кабеля...

 - ...и меняет его на бутылку водки.

 - Все - привет! Целый район остался без радио. Телевидение можно безболезненно перевести на «цифру». С радиовещанием так не получится. Цифровой сигнал запустить не проблема. Но на что его принимать? Для начала радиоприемники нужно сделать. А реально массовое производство с приемлемой ценой и качеством продукта могут наладить только в Китае или в Корее. Приемники нужно обязательно оборудовать солнечными панелями, потому что государственное радиовещание по-прежнему имеет стратегическое значение. Случись что, оповещение будет проводиться именно по радио. Так что приемники необходимо производить за счет государства и раздавать населению бесплатно.

 - А «творческая составляющая» государственной политики?

 - Государственным радиовещанием занимались всегда по остаточному принципу. И фактически этот сегмент упустили. «Там, наверху» пребывали в иллюзии, что все и так прекрасно. А прекрасное только начинается!

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