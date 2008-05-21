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Броня для мозгов

Имеют ли компании право копаться в головах работников?

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Броня для мозгов

Устроиться на хорошую работу порой не проще, чем пройти отбор в отряд космонавтов. Таланта и опыта уже недостаточно. Компании все чаще пытаются заглянуть в мозги претендентов. Для этого они мучают их утомительными психологическими тестами. Например, заставляют часами решать задачки и разрисовывать «квадратики». А могут и поставить в тупик провокационными, а то и вовсе неприличными вопросами.

Проблема не только в том, что навязывать такие проверки – незаконно. В кадровых отделах расцвело «психологическое шарлатанство». Очень часто там сидят недоучки. Они просто не умеют грамотно использовать тесты. Результат выходит тот же, как если бы операцию делали не скальпелем, а тупым кухонным ножом.

Запретное знание

«Тест – это оружие. Он дает огромное преимущество обладателю. Но пользоваться им надо умело», – объясняет доктор психологических наук, научный руководитель лаборатории психологии Высшей школы экономики Александр Шмелев.

Тест может рассказать о человеке многое. Даже то, о чем он сам не догадывается. Психолог составляет «карту» личности. На ней отлично видны как высоты достоинств и талантов, так и тайные пропасти недостатков. Но на это способен далеко не каждый специалист. Психологические тесты – тонкие инструменты. Их осваивают не один год. К тому же такая «аппаратура» стоит больших денег. «Разработка качественных тестов занимает десятилетия. Прежде чем выпустить продукт «в люди», нужно испытать его на тысячах пациентов. Это обходится в миллионы долларов», – рассказывает кандидат психологических наук, сотрудник психологического факультета МГУ Ольга Колодеж.

Понятно, что никто не станет просто так делиться дорогостоящими технологиями. На Западе лицензия на право работы с тем или иным тестом стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов. Вдобавок, абы кому их не продают. Во-первых, специалист должен доказать свою квалификацию. Во-вторых, психологи как огня боятся утечек информации. Считается, что «подопытные» не должны ничего знать о том, как именно их будут измерять и оценивать. Поэтому, если хотя бы часть теста опубликована, его тут же переделывают. Самое опасное – кража «ключей». Это формулы, используемые при подсчете баллов. Изменить их почти невозможно.

Но в России своя специфика. Собственных «мощных» тестов у нас нет. Сказалось то обстоятельство, что с 1936 по 1990 г. работы над ними были под запретом. Специалистам приходится использовать западные методики. Правда, они в наших условиях… непригодны. «У каждой нации – свои психологические особенности. Поэтому международные тесты нужно долго и упорно адаптировать к каждой конкретной стране», – поясняет доктор психологических наук Олег Красиков.

Горе-специалисты

Работа идет ни шатко ни валко. Но кое-что сделать удалось. К нашим реалиям адаптировали примерно пятую часть тестов из арсенала зарубежных психологов. Кстати, государство не дало на это ни копейки.

Не позаботилось оно и о другом важном вопросе. Если тесты – оружие, ясно, что лицензию на него нельзя выдавать каждому встречному. В США – 50 тыс. «лицензированных» специалистов, в Германии и Франции – 15–20 тысяч. У нас не наберется и 1 тыс. человек. Ничего хорошего тут нет. На деле тестами в России пользуются все кому не лень. Выходит, у нас процветает «психологическое пиратство»? Это не совсем так.

С одной стороны, все распространенные тесты – от популярных до узкопрофессиональных – в нашей стране свободно продаются в книжных магазинах. Причина в том, что в начале 1990-х гг. оголодавшие российские психологи принялись наперебой публиковать профессиональные секреты. Они рассчитывали заработать на продаже книг. Кому-то это удалось – спрос был огромный. Например, «Сборник лучших психологических тестов» разошелся рекордным тиражом в 250 тыс. экземпляров. Правда, покупателям всучили кота в мешке. Тесты в таких книгах не адаптированы! Иными словами, они бесполезны.

С другой стороны, этими пустышками вооружилась армия обученных на скорую руку психологов и кадровиков. Вероятность, что при приеме на работу (да и потом) вас будет обхаживать именно такой «специалист», достаточно высока. Как поясняют эксперты, семь из десяти «психологов» в нашей стране не получили нормального психологического образования. «В эту профессию идет кто попало».

Пыль в глаза

Как уберечься от таких «мозгоправов»? Эксперты дают несколько советов. Для начала нужно понять, с кем вы имеете дело. Первое правило – психолог обязан общаться с «подопытным» на понятном ему языке. Если он бросается заумными словечками – бегите не оглядываясь…

Второй признак – использование «неправильных» тестов. Доморощенные психологи любят пускать пыль в глаза. Например, при собеседованиях часто используют тест Люшера. Перед испытуемым выкладывают восемь разноцветных карточек. И смотрят, в каком порядке он их отберет. Этот тест бесполезен при приеме на работу. Он годится только для мгновенной диагностики эмоционального состояния и ничего не говорит о профессиональных качествах.

Другой пример – использование «Мно­гомерного личностного опросника» (МЛО). Его легко опознать по числу вопросов – их 550. Этот тест давно устарел – он появился еще в 1940 году. К тому же МЛО нарушает врачебную тайну, поскольку предназначен для выявления серьезных психических отклонений. Но он попал в печать, и потому горе-психологи пользуются им очень активно.

Бесполезен при приеме на работу и популярный в России «Опросник Майерс-Бриггс» (160 вопросов). «Опросник» оценивает не личностные качества испытуемых, а их характеры. В нем нет ничего, что помогло бы выяснить, будет ли человек хорошим бухгалтером или прекрасным профессиональным водителем.

Важно знать. Первое. Если вы не хотите проходить тесты – с полным правом можете этого не делать. Если начальству вздумалось «проверить мозги» или такое условие ставят при приеме на работу – отказывайтесь. Это законно. В статье 65 Трудового кодекса есть полный перечень документов, которые может требовать работодатель. Про тесты там – ни слова.

Второе. «Трудовой кодекс вообще не упоминает о психологических тестированиях. Значит, отказ в приеме на работу по причине несоответствия психологического портрета кандидата будет необоснованным», – поясняет юрист Елена Завьялова. Так что, если вам отказали в работе из-за того, что вы не прошли тест, можно легко оспорить это в суде.

Сумерки науки

Тесты – мощное оружие, но доверять им до конца не стоит. Психология – одна из самых молодых наук. Назвать ее «точной» серьезные ученые не решатся даже в страшном сне. Ошибок и откровенного жульничества в этой профессии – хоть отбавляй. Во всю мошенничал еще «дедушка» Фрейд. После его смерти обнаружилось, что отец психоанализа фальсифицировал святая святых – истории болезней. Фрейд утверждал, будто его теория основана на наблюдениях над десятками пациентов. Биографы покопались в записях. Оказалось, в действительности у Фрейда был только один подопытный. Остальные истории он… придумывал, подгоняя их под свою теорию.

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