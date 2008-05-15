Слово нынче в цене

- ИЛЬЯ, в чем суть твоей программы «25-й час» и как тебе приходится видоизменять ее, чтобы удержатся в эфире так долго ?

- Суть в том, что программа является итоговым выпуском новостей дня. Она принципиально отличается от прочих новостных выпусков, выходящих на канале. Наверное, это и помогает нам удержаться на плаву. Никаких существенных изменений в ее концепцию нам вносить не приходится. Главная цель в том, чтобы зритель, оказавшийся поздним вечером перед экраном телевизора, смог в течение 20 минут представить себе полную информационную картину прошедших суток. При подготовке каждого материала мы стремимся проанализировать событие, спрогнозировать его дальнейшее развитие и понять, почему и каким образом произошедшее может повлиять на каждого из нас. Это очень напряженная, интенсивная работа.

- У многих зрителей появилось ощущение, что информационную журналистику сейчас зажимают?

- Той свободы, которая была в середине 90-х годов, теперь нет. Сейчас слово стоит гораздо дороже, чем раньше. Поэтому ты должен взвешивать каждую фразу, прежде чем выдавать ее в эфир.

- ТВ-Центр - канал московский. Понятно, что музыку здесь заказывает Ю. Лужков. Это сильно ограничивает твои возможности?

- Разумеется, ограничения есть. Но существует и множество способов их обойти. Довольно часто свое мнение о положении дел в Москве я высказываю вполне определенно. Но делаю это не в лоб, а дипломатично, хотя и жестко. Любимый вопрос всех журналистов: могу ли я критиковать мэра? Да, могу, но только на фоне всего того, что им делается для столицы. Мне кажется, не очень правильным придираться к каким-то мелким просчетам и ошибкам.

- Довольно много шума наделал твой фильм «Бесценный доллар», показанный не так давно на ТВ-Центре. Работая над ним, ты выполнял заказ руководства канала?

- Я выполнял заказ только собственного разума и совести. Мне непонятно, почему, живя в России, мы расплачиваемся долларами, цены на товары указываются в долларах, на многих фирмах зарплаты выплачиваются «зелеными»? Я несколько лет ломал над этой тему голову, и в итоге накопилось размышлений на целый фильм. Предложил главному редактору сделать фильм про доллар. Он согласился. Никакого давления со стороны администрации ТВ-Центра я не испытывал, что для меня самого тоже отчасти удивительно.

- На долларе изображен масонский знак - 13‑ступенчатая пирамида со всевидящим оком над ней. Значительная часть американской политической элиты (например, оба Буша) состоит в ложе «Череп и кости». Есть ли между этим связь? Некоторые исследователи утверждают, что существует некое тайное общество, еще более закрытое, нежели братство масонов, управляющее планетой Земля.

- В тайное мировое правительство я не верю. Конечно, есть немногочисленные и очень могущественные группы, которые оказывают влияние на все, что происходит в мире. Отрицать это бессмысленно. Но говорить о тайном мировом правительстве просто нелепо.

- Что тебя увлекает, кроме работы? Есть хобби?

- Как такового хобби нет, марки не собираю. Между делом люблю иногда заглянуть в бильярдную или постучать в настольный теннис. Это очень хорошо отвлекает от повседневной текучки. Но большую часть своего свободного времени посвящаю жене Ане и двум сыновьям. Потому что с понедельника по пятницу я их практически не вижу. С ребятами мы возимся с различными конструкторскими моделями или гоняем мяч во дворе. Иногда я достаю гитару, и мы вчетвером с огромным удовольствием поем.