//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

МИТРО – верный путь в прямой эфир

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Записал Валерий БУЛДАКОВ ]

МИТРО – верный путь в прямой эфир
Звездное жюри во главе с ректором института Д.Н. Кирпичевой выбирает лучшие видеоролики, снятые учащимися МИТРО

 ЖИВАЯ жизнь телерадиоэфира в ­МИТРО ощущается сразу. Ин­ститут находится на территории Останкинского телерадиовещательного комплекса, в здании АСК-3. Студенты живут и дышат в профессиональной атмосфере: они участвуют в передачах, видят, как они готовятся и проводятся. В сущности, вся учеба в институте – это один большой мастер-класс.

 Прийти сюда за востребованной на ТВ профессией можно и в восемь лет, и в сорок. Дело в том, что МИТРО – это образовательный холдинг. В Дет­ской академии телевидения учатся школьники, в ин­ституте студенты получают выс­шее образование, в Школу телевидения «Останкино» за новой профессией приходят люди как с полным средним, так и с высшим образованием.

С мечтой о славе

«МНОГИЕ стремятся на телевидение, потому что хотят стать известными, узнаваемыми. Эта мечта приводит в наш институт, – рассказы­вает ректор ­МИТРО Дарья Николаевна Кирпичева. Поначалу все в основном видят себя в роли диктора, ведущего. Но в процессе обучения студенты понимают, что работа диктора, во-первых, не так легка, как кажется, во-вторых, подходит не всем. В то же время специальности режиссера, редактора, оператора, стилиста, PR-менеджера – интересные и востребованные. Они тоже позволяют в полной мере раскрыть творческий потенциал. Многие студенты благодаря нашей эксклюзивной программе по подготовке впоследствии не испытывают проблем с трудоустройством.

 Мы выдаем дипломы в июле, а в сентябре проводим исследование – кто где нашел работу. К этому времени более 60% выпускников работают по специальности.

 Практически все ребята к 4-му курсу уже где-то подрабатывают. Некоторые даже рассматривают предложения от нескольких телекомпаний, приходят советоваться – как совместить работу с учебой. Всегда идем им навстречу. Даже разрабатываем для ребят индивидуальный график.

 Мы гордимся нашими студентами. Елену Винник взяли в штат на НТВ после просмотра демокассеты, записанной в студии МИТРО. Сейчас она ведет девятичасовые новости. Павел Новоселов уже более 6 лет является директором программы «Здоровье», Лидия Арефьева выступала в качест­ве ведущей на Первом канале в программе «Доброе утро». Продолжать этот список можно долго!

 Подавляющее большинст­во обучающихся в своей «прошлой жизни» не имели никакого отношения ни к телевидению, ни к журналистике. К нам приходят врачи, юристы, экономисты. Мы стараемся, чтобы их знания пригодились в новой профессии, способствовали их трудоустройству. Прекрасно помню студентку Аллу Глущенко. Она отработала по специальности на телеканале «Столица» год-полтора, а потом нашла себя в работе шеф-редактора спортивной программы. Алла – мастер спорта, ее навыки очень удачно объединились.

 Возраст наших студентов не имеет значения. Если человек чувствует, что журналистика его призвание, – здесь он научится всему необходимому. Будь ему 16 лет или 40.

 Наш воспитанник Детской академии Артем Королев уже в 10-м классе делал интервью со звездами «МУЗ-ТВ» и работал на «Евровидении».

Детям до шестнадцати

 К ДЕТСКОЙ программе в МИТРО относятся очень серь­езно. Так же, по-взрослому, относятся к ней и сами дети. В последнее время зачастую не родители приводят сюда ребят, а первоклашки тянут за руку родителей, чтобы те записали их в академию. В результате 80% детей не бросают ее, полностью проходят двух-трехгодичный курс. Старшеклассники рассматривают академию как отличную подготовку к по­ступлению в творческие вузы – во ВГИК, на факультет журналистики МГУ. Многие поступают потом в МИТРО.

 Для школьников 1–8-х классов никаких вступительных испытаний нет. Старше­классникам надо пройти тесты по русскому языку и на общее развитие. Предполагается, что освоение базовой школьной программы должно быть выше среднего.

 Абитуриентам при поступлении в институт предстоит творческий конкурс. Приветствуются уже сделанные работы в печатных СМИ, на радио, телевидении (завизированные, конечно). После этого – тестирование: русский, литература, история.

 «Я вижу каждого абитуриента, который приходит, с каждым провожу предварительное собеседование, – говорит Дарья Николаевна. – Раньше думала, что могу с первого взгляда определить, получится у человека работать на ТВ или нет. Но сейчас я никаких прогнозов не делаю – практика показывает, что результат не всегда предсказуем.

 Раньше, прежде чем принять студента, мы смотрели, как он держится перед камерой. Но потом отказались от этого – через неделю боязнь может пройти и обнаружится талант. Так что вместо проб у нас теперь курс актерского мастерства».

Раскрепоститься навсегда

 «АКТЕРСКОЕ мастерство помогает раскрепоститься, снять наслоение жизненных комплексов, – считает заслуженный артист России Олег Марусев. Он ведет эту дисциплину в ­МИТРО. – Тележурналистам, а тем более ведущим, надо уметь работать с теми, кто сидит в студии, надо заворожить многомиллионную телеаудиторию. Важно создать неповторимую атмосферу для каждой конкретной передачи, правильно вступать в диалог с человеком, которого ты пригласил. Чтобы он раскрылся, раскрепостился и стал бы интересен всем зрителям. Актер­скому мастерству здесь мы учим несколько иначе, чем в театральных учебных заведениях. Учим не столько перевоплощаться, сколько исходить из собственного «я» в предлагаемых обстоятель­ствах. Готовим к тому, что придется выступать вживую, без репетиций, без прогонов».

 Преподаватели МИТРО – гордость этого учебного заведения, его «золотой фонд». Их здесь около двухсот. Это телезвезды – сегодняшние и прошлых лет, педагоги из МГУ, ВГИКа. Преподают уже и свои выпускники – ведь этому учебному заведению в следующем году исполнится десять лет. Некоторые телезвезды – прирожденные преподаватели: Юлианна Шахова, Ольга Спиркина, Ольга Журавлева, мэтры телевидения Анна Шатилова, Игорь Кириллов. Даже те, кому работа педагога кажется скучноватой, с удовольствием приходят на мастер-классы.

 В институте есть такая практика: группа самостоятельно выбирает себе мастера. Приглашает его и готовится к встрече, которая проходит в режиме пресс-конференции. Вопросы самые разные: и о работе, и о личной жизни, и о перспективах карьеры.

 Участвуют телезвезды и в жюри студенческих творческих конкурсов. Один из самых ответственных – на лучший сюжет в телепрограмме «МИТРОном». Это уникальный проект: настоящая телепрограмма, выходящая в эфир на канале «Столица». Ее целиком делают сами студенты... Это реальное телепроизводство. Участвовать в качестве ведущего, редактора, режиссера, оператора может любой, кто готов к этому. Жюри отбирает лучшие сюжеты. По результатам года победителям вручается главный приз – работа на ТВ.

Школьный холдинг

 ЕСТЬ у МИТРО и свое радио. Оно существует в Интернете, но в любом случае позволяет студентам попробовать себя во всех жанрах – публицистическом, развлекательном. В следующем учебном году появится и своя полноценная газета – разве что распространять ее будут бесплатно. Тогда у института окончательно сложится свой микромедиахолдинг. Телецентр «Останкино» планирует новый совместный проект со своей «кузницей кадров». В скором будущем при МИТРО будет создана техническая школа для подготовки звуко-, видеоинженеров и другого технического персонала.

 Возможности и перспективы, которые предоставляет МИТРО, – платные. Обучение обходится в две-три тысячи евро в год. Студентам, закончившим институт, выдаются дипломы о выс­шем образовании, выпускникам школы телевидения присваивается соответствующая квалификация.

 «Мой опыт подсказывает: тех, кого отличают рвение, упорство, ждет профессиональный успех, – говорит Дарья Николаевна Кирпичева. – Мы же, со своей стороны, дадим все необходимые знания и навыки. Вообще в этой профессии главное – не сидеть и мечтать о славе. Надо действовать! Например, первый видеосюжет – это всегда тяжело. Может пройти месяц работы, два, прежде чем его можно будет демонстрировать зрителям. Следующий сюжет дается уже легче и получается лучше. Иногда я удивляюсь, видя, как быстро ребята вырастают в профессиональных телевизионщиков».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

//Интервью

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с ней быть? Об этом читателям «Аргументы недели» расскажет Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

//В мире

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//В мире

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Курильско-Сахалинский капкан

Курильско-Сахалинский капкан

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику.

//Здоровье

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.

//Интервью

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». Во время беседы известный исполнитель рассказал о своем отношении к «политическим склокам», а также поделился секретом своей творческой активности.

//Авто

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Зарубежные исследователи заявили, что курильщикам на 10 лет раньше требуется помощь в одевании и приеме пищи, чем обычным людям, пишет издание The Sun.

//Наука

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

//Новости СМИ2

//Здоровье

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.

//Общество

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября сообщила о смерти 86-летнего экс-президента Жака Ширака. Его зять Фредерик Сала-Бару рассказал, что экс-президент умер спокойно, в окружении родных и близких.

//Армия

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

//Политика

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи, оказанной Украине.

//Туризм

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми и необходимыми для судов, однако они все равно ежегодно привлекают миллионы туристов своей величественностью и захватывающими видами, сообщает Daily Mail.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой степени.

//В мире

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма.

//Жаркое из блогов

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Скандал вокруг дела протоиерея Николая Стремского набирает обороты. Арестованы, кроме самого настоятеля «обители милосердия», его дочь и зять. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в приют в Сарактакше, где Стремский «воспитывал» приемных детей, комиссию для изучения ситуации в этой церковно-попечительской общине.

//Криминал

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

//Общество

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС России уточнили поступившую ранее информацию об ужесточении закона о противопожарной безопасности. Изначально сообщалось, что с 1 октября россиянам запретят жарить на балконах шашлыки, курить и жечь свечи.

//Общество

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что в России значительно увеличился средний возраст невест. Если раньше девушки выходили замуж в промежутке от 18 до 24 лет, то теперь от 25 до 34.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
2

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
3

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
4

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
5

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры