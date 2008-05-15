//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Албена хорошеет из года в год

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Галина СМИРНОВА ]

Албена хорошеет из года в год
Третий по величине курорт на Болгарском побережье

Правильный выбор

 ДОБРАТЬСЯ до Албены просто – три часа самолетом или поездом до Варны, а оттуда оставшиеся 40 км – любым автотранспортом. Албену называют курортом-парком. Ее гостиницы утопают в буйной зелени деревьев и декоративных кустарников. Воздух напоен благоуханием цветов и ароматом хвои. Рядом укутанный лианами заливной лес – знаменитый на Балканах природный заповедник «Балтата». В Албене никогда не бывает изнуряющей жары, средняя температура воздуха летом – +25–280С, воды – +250С. Главная же прелесть – широкие многокилометровые песчаные пляжи, чистое море с мелкой прибрежной полосой, отсутствие камней и водорослей.

 На курорте ревностно следят за экологией окружающей среды, чтобы не уменьшать квадратные метры зелени и пляжа и не нарушать природного ландшафта. И даже въезд автотранспорта на курорт строго ограничен. Идеальное состояние воды и берега позволило Албене не один раз быть обладательницей престижного «Синего флага» – международной экологической награды.

 А сколько в курортный сезон (до ноября) овощей и фруктов! Во всех отелях предлагают клубнику и черешню. В начале июня, когда на рынках еще можно застать поздние сорта этих ягод, поспеют дыни и арбузы. Им вслед пойдут яблоки, груши, сливы…

 Албена идеальна для семейного отдыха. В парках и скверах много ярких площадок с качелями и горками для малышей. В шести отелях есть свои мини-аквапарки и почти во всех отелях – детские клубы, а каждый бассейн имеет «лягушатник» с водными аттракционами. Для семейных неспешных прогулок прекрасны аллеи «Балтаты». Здесь же дорожки для велосипедов и верховой езды. Между гостиницами и пляжем регулярно курсируют симпатичные маленькие поезда.

 На курорте масса возможностей для занятий спортом. Огромный крытый многофункциональный спортивный зал, теннисные корты и бассейны, футбольные поля, баскетбольные площадки и площадки для пляжного волейбола, боулинг-зал, яхт-клуб, конная база.

 Ни один другой болгарский курорт не обладает такими возможностями для СПА-процедур. Особой популярностью пользуется 11-дневная программа коррекции фигуры и понижении веса ВИТАЛ. Пятиразовое питание и комплексные исследования гарантируют вам не только снижение веса, но и оценку вашего здоровья. А в кабинете фитотерапии благотоворное влияние на здоровье окажут 27 комбинаций лечебного чая.

Отели принимают гостей

 НАПЛЫВ отдыхающих в этом году начался уже в апреле. Тысячи туристов, прибывших на празднование православной Пасхи, приняли первые двенадцать из сорока отелей Албены. Курорт подготовился к сезону основательно. Была серьезно обновлена инфраструктура пляжа. Новую мебель, систему климатизации и музыкальное оборудование получила популярная курортная дискотека. Прибавились новые спортивные сооружения. Улучшилась система безопасности разнообразных морских видов спорта, которыми славится Албена. Обновился парк автопроката. Больше двадцати отелей заимели свои интернет-сайты, а в трех можно теперь воспользоваться услугами самых современных в Европе студий загара. И наконец, впервые распахнет двери новый пятизвездочный комплекс «Фламинго», оснащенный всеми атрибутами отеля такого уровня, – еще одна гордость Албены.

 Албена хороша и тем, что почти все предложения проживания работают по системе «все включено». Поселиться ли в одной из шестнадцати гостиниц, что на пляжной полосе, или в любой другой, что в зеленой зоне, – так или иначе отдыхающий получит максимум удобств в соответст­вии с уровнем «звездности». Приятно, что в 4- и 3-звездочных отелях предусмотрены детские меню с разнообразными супчиками и кашками, вкус которых прибавит аппетит даже капризному малышу. А заняв номер в гостинице категории «две звезды», при желании можно питаться в другой – с еще более разнообразным меню.

 В Албене не бывает скучных вечеров. Анимация в отелях, спортивные состязания проходят часто на русском. В разгар сезона дискотеки и рестораны работают до поздней ночи. Оставив малыша (если он с вами) на попечение воспитателя, почему бы не провести время в ресторане? Кубинский ресторан, что на курортной набережной, предлагает замечательные сигары и блюда национальной кухни, мексиканский на «аллее художников» дарит незабываемые вечера под аккомпанемент латиноамериканских музыкальных инст­рументов. Итальянский – потчует свежей пастой и другими типично италь­янскими блюдами. А фреш «Витаминный шок», крем-суп из брокколи с миндалем, форель на банановом листе, печеный картофель с травами – это только часть уникального меню ресторана здорового питания «Зеленое Яблоко».

Если захочется больше впечатлений

 СРЕДИ новинок наступившего сезона – экскурсии в дельту Дуная. Также остаются увлекательные туры во Францию – посещение Парижа, Диснейленда, путешествия по Лазурному берегу или осмотр замков по берегам Луары.

 Обязательно найдите время для досто­примечательностей и в самой Болгарии. Экскурсии лучше заказать на ресепшене отеля. В близкой к Албене Варне посетите кафедральный собор «Успения Богоматери» и уникальный скальный «Аладжа-монастырь». Побывайте в небольшом рыбацком городке Несебр, взятом под охрану ЮНЕСКО, ботаническом саду в Балчике. Яркие впечатления оставит живописный мыс Калиакра, знаменитый тем, что здесь в 1791 г. адмирал Ушаков разбил турецкий флот. Если повезет, отсюда вы увидите резвящихся в море дельфинов, а экскурсовод поведает легенду о том, как с 60-метровой скалы бросились в море 40 девушек, чтобы избежать гарема турецкого султана.

 В перерыве между экскурсиями отдохните в любом из многочисленных ресторанчиков и кафе. Отведайте кушанья по-восточному, острой болгарской кухни, в основе которой овощи. Например, «шопский салат» со свежими помидорами и огурцами, посыпанный тертой брынзой. Или «таратор» – холодный суп из разбавленного квашеного молока с мелко нарезанными огурцами и укропом.

Турсоветы

  •  БОЛГАРСКАЯ валюта ЛЕВ состоит из 100 стотинок. Все платежи производятся в национальной валюте. Купюры выпускаются достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 левов, а монеты – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинок. Желательно производить обмен валюты в  обменном бюро, на рецепции гостиницы, в аэропорту или в банке.
  •  Банки открыты с понедельника по пятницу с 9 до 16.00 часов. Имейте при себе паспорт, он может понадобиться Вам при обмене валюты или уплате чеков. В некоторых гостиницах Албены установлены банкоматы.
  •  В крупных гостиницах, пунктах проката автомобилей, в некоторых ресторанах и торговых центрах можно пользоваться основными международными кредитными карточками. Информация о том, какие кредитные карточки принимаются, содержится на стикерах на витринах магазинов и гостиниц.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

//Интервью

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с ней быть? Об этом читателям «Аргументы недели» расскажет Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

//В мире

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//В мире

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Курильско-Сахалинский капкан

Курильско-Сахалинский капкан

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику.

//Здоровье

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.

//Интервью

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». Во время беседы известный исполнитель рассказал о своем отношении к «политическим склокам», а также поделился секретом своей творческой активности.

//Авто

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Зарубежные исследователи заявили, что курильщикам на 10 лет раньше требуется помощь в одевании и приеме пищи, чем обычным людям, пишет издание The Sun.

//Наука

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

//Новости СМИ2

//Здоровье

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.

//Общество

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября сообщила о смерти 86-летнего экс-президента Жака Ширака. Его зять Фредерик Сала-Бару рассказал, что экс-президент умер спокойно, в окружении родных и близких.

//Армия

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

//Политика

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи, оказанной Украине.

//Туризм

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми и необходимыми для судов, однако они все равно ежегодно привлекают миллионы туристов своей величественностью и захватывающими видами, сообщает Daily Mail.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой степени.

//В мире

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма.

//Жаркое из блогов

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Скандал вокруг дела протоиерея Николая Стремского набирает обороты. Арестованы, кроме самого настоятеля «обители милосердия», его дочь и зять. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в приют в Сарактакше, где Стремский «воспитывал» приемных детей, комиссию для изучения ситуации в этой церковно-попечительской общине.

//Криминал

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

//Общество

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС России уточнили поступившую ранее информацию об ужесточении закона о противопожарной безопасности. Изначально сообщалось, что с 1 октября россиянам запретят жарить на балконах шашлыки, курить и жечь свечи.

//Общество

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что в России значительно увеличился средний возраст невест. Если раньше девушки выходили замуж в промежутке от 18 до 24 лет, то теперь от 25 до 34.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
2

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
3

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
4

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
5

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры