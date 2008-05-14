//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Крысы

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

Крысы

«Крысы приспосабливаются к любым условиям,
устойчивы к большинству ядов,
успешно избегают ловушек, могут питаться чем угодно,
уничтожая пластмассу, прогрызая даже бетон.
В крысином сообществе процветает взаимопомощь.
Крысы обладают своеобразным чувством юмора
и наделены способностью смеяться».

 

Мегаэнциклопедия. VIP.KM.RU

 

 Дмитрий Медведев недавно выразил обеспокоенность переизбытком юристов в России. Действительно куда ни плюнь, попадешь на выпускника какого-нибудь юридического заведения. Это, конечно, и само по себе странно. Но по-настоящему вызывает удивление то, что, чем больше в стране появляется юристов, тем меньше в ней остается права. Складывается впечатление, что юристы питаются законами, а поскольку их стало слишком много, то они подъели весь запас...

 Образовался замкнутый круг. Чем больше юристов, тем меньше порядка. Чем меньше порядка, тем больше нужда в юристах. Может быть, с самими юристами что-то не в порядке?

 Как-то незаметно из нашей жизни исчез тип «советского» адвоката, знакомого широкой публике по киношным образам. На смену ему пришел совершенно другой типаж. Коридоры судов и присутственных мест заполнили серые личности с тусклыми лицами и бегающими глазами. Они снуют стаями от двери к двери, куда-то заскакивают, что-то вынюхивают, кому-то заносят, кого-то выносят. Заходят тихо, уходят быстро, появляются неожиданно, но уже в другом месте. Они достаточно молоды, страшно деловиты и очень довольны собой. Они обладают уникальной способностью лгать, они всеядны, предприимчивы и, как кажется, практически лишены страха. Нет такой бумаги, которую они ни изобразили бы вам за деньги. Нет такой дыры, куда бы они не воткнули эту бумагу за еще большие деньги.

 Они агрессивны и злопамятны. Недавно одно такое существо женского пола, когда его схватили за руку в суде, сначала попыталось укусить, потом жалобно взвизгнуло что-то о том, что не виновато, а лишь выполняет профессиональный долг… А вырвавшись на свободу, тут же побежало на другой процесс, где продолжило делать то же самое.

 В Америке, где адвокаты давно пользуются «всенародной любовью», рассказывают такой анекдот о корпоративных юристах. Будто бы в медицинских лабораториях стали заменять в опытах крыс на юристов. И это дало очень хороший эффект. Во-первых, юристов оказалось значительно больше, чем крыс. Во-вторых, это улучшило имидж лаборатории, так как «зеленые» теперь не только не противятся опытам, но и настаивают на них. И, наконец, в-третьих, есть такие вещи, которые крысы при любых обстоятельствах отказываются делать. Юристы готовы делать все.

 Так вот, в России сегодня выросло поколение юристов, которые готовы делать все.

 Это, конечно, случилось не сразу. Адвокатура в России достаточно молода, она ровесница александровской Судебной реформе. А до нее мир русского права олицетворяли стряпчие – ловкие люди, готовые обтяпать любое дельце, не брезгуя никакими средствами. Стряпчие никогда не исчезали из русской жизни, но в периоды относительной стабильности и порядка они прятались в подполе. Зато в эпоху перемен они наглели и набирали страшную силу. «Лихие девяностые» вдохнули жизнь в эту породу, которую для респектабельности стали называть «системными адвокатами». Главное достоинство таких адвокатов было не в знании закона, а в том, что они были «своими» для бюрократии всех мастей. Особенно для судейских чинов.

 На смену людям, которые «разрешали споры», пришли люди, которые «решали вопросы».

 Крысы плодятся на помойке. Сегодня суд превратился во «всероссийскую помойку». Именно с этим, прежде всего, связано изобилие стряпчих.

 Стряпчие – люди в правовом смысле (да и не только в нем одном) глубоко невежественные. Закона они по-настоящему не знают и тем более не понимают. В то же время – это люди поверхностно «нахватанные», знающие азы, умеющие ловко жонглировать терминами. По-своему они очень изобретательны, умеют эффективно воспользоваться теми несуразностями и пробелами, которыми так богато сегодняшнее российское законодательство.

 На первый взгляд «юридическое второсортье» со своей правовой недалекостью не могло быть конкурентоспособным по отношению к профессионально гораздо лучше подготовленным адвокатам «старой закалки». На деле все оказалось наоборот. Ловкие «крысы» почти полностью вытеснили грамотных юристов из судов.

 Секрет такого успеха прост. В российских судах юридическая квалификация, знание и понимание законов совершенно не востребованы. Потому что Россия живет не по законам, а «по понятиям». Сегодня значимо не столько право, сколько его видимость. Всех интересует только внешняя «правоподобность» принимаемых решений.

Сегодняшнему правосудию не нужен адвокат, докапывающийся до сути вещей. Разбирающий юридические нюансы и выстраивающий Монблан формальных доказательств в защиту своей позиции. Такой человек кажется просто смешным в условиях современной России. Потому что решения у нас принимаются сами по себе, а право существует само по себе. Решение зачастую принято задолго до рассмотрения спора, и весь спор сводится к тому, чтобы натянуть на это решение фиговый листок правовых аргументов. Повторилось ровно то, о чем писал лет сорок назад Юлий Ким: «Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор».

 Что адвокату смерть, то стряпчему в радость. Ведь это прекрасно, что кое-кто не вникает в юридическую суть дела. Значит, можно договариваться, можно обманывать, можно использовать шулерские трюки – все сойдет с рук. Перефразируя Достоевского, можно сказать: «Если права нет, можно все!»

 Народ не любит адвокатов. Глядя на самодовольных юнцов, выпрыгивающих чуть ли не из «майбахов» и «бентли», он вслед за Галичем повторяет: «Эка денег у них, эка денег»... Но в действительности адвокатура находится в глубоком кризисе. Хорошие адвокаты зачастую сидят без работы. Но хуже всего то, что честный адвокат не может сегодня позволить себе взяться за работу. Даже тогда, когда ты «на все сто» уверен в своей юридической правоте, ты ничего не можешь обещать клиенту. Потому что в российском суде возможно все.

 Если юридических крыс не травить, они уничтожат правосудие. Но травить их сегодня некому. Напротив, все сделано для того, чтобы они беспрепятственно размножались. Тот, кто знаком с устройством адвокатуры в Европе и Америке, знает, как сложно стать адвокатом, как сильны там профессиональные ассоциации, ставящие заслон на пути авантюристов и недоучек. В той или иной степени даже советская адвокатура умела себя защитить.

 Адвокатскую лицензию в России может получить кто угодно. И это естественно, потому что действующее законодательство было сознательно продавлено через парламент и правительство людьми, которые при других обстоятельствах не имели ни малейших шансов процветать на юридической ниве.

 Сегодня адвокатура сама нуждается в защите. В защите от грызунов. Положение дел кажется беспросветным, а полный коллапс системы правосудия – неизбежным. Надежда лишь на то, что крысы сами первыми побегут с тонущего корабля.

 

Считаете ли вы российских адвокатов людьми, готовыми за деньги на все, даже на клятвопреступление
Спросили мы граждан России

 

 АННА, 27 лет, жена адвоката:
 – Это обычная зависть. Да, зарабатывают адвокаты неплохо. Но только лучшие из них. И платят за это сполна. Бессонными ночами, семейными скандалами, сердечными приступами. Мой муж сутками на работе. Адвокатам, как артистам, завидуют только те, кто сам этой кухни не знает.

 Егор, 29 лет, монтажник, Москва:
 – Разве дело только в российских адвокатах? Это в принципе профессия такая – за деньги отмазывать людей, совершивших преступления. Иногда, конечно, и честных людей спасают, но честные не так уж и часто в поле зрения милиции попадают. За деньги, наверно, многие адвокаты пойдут на обман... Но не все... Но большинство...

 Игорь, 42 года, коммерсант, Саранск:
– Лет 10 назад я попал в милицейские жернова. Партнер по бизнесу подставил. Родня нашла адвоката. На первой же встрече я к нему, мол, не виноват я, подстава, а на самом деле все было так… А он мне сразу – стоп! Знать не хочу, как было на самом деле, будем исходить из того, что ты невиновен. И я его понял. Ему совесть не позволяет защищать вора. Он просто предпочитает этого не знать.

Алексей Орлов, 49 лет, пристав, Вологда:
 – Какое клятвопреступление? Никакой клятвы вроде Гиппократа они, насколько я знаю, не приносят. А ложь на суде – это не клятвопреступление, это ложные показания. Уголовная статья, между прочим.

Аркадий Затулин, 51 год, начотдела, Якутск:
 – Это важнейший показатель их профпригодности. Человек постоянно в контакте с криминальными личностями, и его работа – уводить их от правосудия. Он может себе придумать какие угодно оправдания, но все они призваны только для одного – заглушить голос совести.

Сергей Чарский, 44 года, энергетик, Казань:
 – Выступая в суде, адвокат, как правило, не лжет. Он же не свидетель, заведомо ложные показания не дает. И вообще – любое обобщение хромает. Как в любой профессии, среди адвокатов есть и мерзавцы, и святые. А в среднем «по больнице» – обычная профессия.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

//Интервью

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с ней быть? Об этом читателям «Аргументы недели» расскажет Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

//В мире

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//В мире

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Курильско-Сахалинский капкан

Курильско-Сахалинский капкан

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику.

//Здоровье

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.

//Интервью

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Михаил Шуфутинский: «Я верю в любовь и силу искусства»

Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». Во время беседы известный исполнитель рассказал о своем отношении к «политическим склокам», а также поделился секретом своей творческой активности.

//Политика

В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи, оказанной Украине.

//Новости партнеров

//Туризм

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми и необходимыми для судов, однако они все равно ежегодно привлекают миллионы туристов своей величественностью и захватывающими видами, сообщает Daily Mail.

//Шоу-бизнес

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

У участницы команды КВН обнаружили онкологию

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой степени.

//Новости СМИ2

//В мире

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

СК России возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма.

//Жаркое из блогов

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Любовь «батюшки» не всегда отеческая

Скандал вокруг дела протоиерея Николая Стремского набирает обороты. Арестованы, кроме самого настоятеля «обители милосердия», его дочь и зять. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в приют в Сарактакше, где Стремский «воспитывал» приемных детей, комиссию для изучения ситуации в этой церковно-попечительской общине.

//Криминал

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Суд в Москве по настоянию ФСБ арестовал компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

//Общество

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

В МЧС России уточнили поступившую ранее информацию об ужесточении закона о противопожарной безопасности. Изначально сообщалось, что с 1 октября россиянам запретят жарить на балконах шашлыки, курить и жечь свечи.

//Общество

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что в России значительно увеличился средний возраст невест. Если раньше девушки выходили замуж в промежутке от 18 до 24 лет, то теперь от 25 до 34.

//Происшествия

В Питере врачи подрались с пациенткой

В Питере врачи подрались с пациенткой

В Санкт-Петербурге сотрудники бригады скорой помощи Елизаветинской больницы подрались с одной из пациенток. Отмечается, что конфликт начался с того, что женщина оскорбила врачей.

//Новости партнеров

//Общество

Смехом едины: эпиграммы Валентина Гафта

Смехом едины: эпиграммы Валентина Гафта

Валентин Гафт - мастер современной эпиграммы. Едкие, сатиричные или же хвалебные, - все они пишутся с искренней честностью и ясно выражают позицию писателя

//Здоровье

Пять способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали медики

Пять способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали медики

Специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который в большом количестве случае приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, появившийся в блогосфере.

//Происшествия

В Еврейской автономной области товарный поезд протаранил грузовик

В Еврейской автономной области товарный поезд протаранил грузовик

Товарный поезд въехал в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали в районе села Кирга Еврейской автономной области. Об этом сообщает местное издание "Набат".

//В мире

В Китае предрекли крах попыток Запада столкнуть Россию и Украину в большой войне

В Китае предрекли крах попыток Запада столкнуть Россию и Украину в большой войне

Попытки Запада столкнуть Российскую Федерацию и Украину в большой войне увенчаются крахом. Такой прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

//Здоровье

Ученые нашли замену воде

Ученые нашли замену воде

Ученые из Шотландии нашли напиток, который утоляет жажду и сохраняет в организме баланс жидкости не хуже, чем вода. Всего было проанализировано действие на организм тринадцати различных напитков.

//Происшествия

В Турции мощное землетрясение спровоцировало "большую панику"

В Турции мощное землетрясение спровоцировало "большую панику"

В четверг, 26 сентября, на западной части Турции зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,9. Отмечается, что чрезвычайная ситуация вызывает страх и большую панику среди жителей Стамбула.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
2

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
3

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
4

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
5

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры