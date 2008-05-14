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Светлана Медведева озаботилась Днем любви

№ 20(106) от 15.05.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Светлана Медведева озаботилась Днем любви
Митрополит Кирилл

 СУПРУГА Д. Медведева Светлана появилась публично на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. До этого ее видно не было. Наблюдатели немедленно сделали вывод о том, что г-жа Медведева активно готовится играть роль первой леди России.

 О Светлане Медведевой известно, что она готова выступить в качестве патронессы нового праздника – Дня любви, семьи и верности. Иначе – Дня святых Петра и Февронии, который должен заменить католический праздник всех влюбленных – День св. Валентина.

 Пока известно о создании оргкомитета по проведению этого праздника. С ним будут в той или иной форме связаны все российские регионы. А это значит – появится площадка для неформального общения четы президента с региональными лидерами. Со временем эта площадка может составить костяк «двора» первой леди.

 Наблюдатели указывают, что в состав оргкомитета вошел митрополит Кирилл. Он имеет репутацию очень опытного «царедворца». А значит, будет использовать близость в оргкомитете к президентской чете в качестве ресурса в борьбе за Патриаршество.

 Говорят, что митрополит Кирилл даже озаботился проб­лемой написания новой иконы святых Петра и Февронии. На традиционной иконе они изображены стоящими друг к другу спиной. Семейный же праздник требует «стояния» лицом к лицу.

 Правительственные структуры пока не имеют к оргкомитету никакого отношения.

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