Светлана Медведева озаботилась Днем любви

СУПРУГА Д. Медведева Светлана появилась публично на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. До этого ее видно не было. Наблюдатели немедленно сделали вывод о том, что г-жа Медведева активно готовится играть роль первой леди России.

О Светлане Медведевой известно, что она готова выступить в качестве патронессы нового праздника – Дня любви, семьи и верности. Иначе – Дня святых Петра и Февронии, который должен заменить католический праздник всех влюбленных – День св. Валентина.

Пока известно о создании оргкомитета по проведению этого праздника. С ним будут в той или иной форме связаны все российские регионы. А это значит – появится площадка для неформального общения четы президента с региональными лидерами. Со временем эта площадка может составить костяк «двора» первой леди.

Наблюдатели указывают, что в состав оргкомитета вошел митрополит Кирилл. Он имеет репутацию очень опытного «царедворца». А значит, будет использовать близость в оргкомитете к президентской чете в качестве ресурса в борьбе за Патриаршество.

Говорят, что митрополит Кирилл даже озаботился проб­лемой написания новой иконы святых Петра и Февронии. На традиционной иконе они изображены стоящими друг к другу спиной. Семейный же праздник требует «стояния» лицом к лицу.

Правительственные структуры пока не имеют к оргкомитету никакого отношения.