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Неужели «Все будет кока-кола»?

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Андрей Кончаловский ]

Неужели «Все будет <nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr>кока-кола»?</nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr>
Фото С. ХАЛЬЗОВА
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ не случайно ассоциируется с оборотом «о'кей» в американском разговорном языке, означающим, что «все будет отлично». Так вот я хочу успокоить вас, друзья: не все «будет кока-кола», а все «будет еще и пепси-кола», чтобы у мира - не дай Бог! - не возникло ощущения, что в России нет свободы выбора. Это ведь принцип американцев: они всегда заботятся о том, чтобы их потребитель имел свободу выбора. Вообще, у американцев очень хорошо «получается» борьба за различные свободы для других народов. Например, когда Европейский совет намеревался установить квоту на экспорт американских фильмов в Европу, американцы сразу же обвинили европейцев в нарушении закона о свободе информации. И теперь, если заедешь в какой-нибудь провинциальный городок в Италии, где на центральной площади два кинотеатра, то увидишь, что в одном идут две американские картины, а напротив - другие фильмы, правда, тоже американские.

Впрочем, я отвлекся. Итак, кола. Логотип этого напитка настолько прочно связан с американским образом жизни, что трудно представить себе США без белых букв на красном фоне. Популярность колы не сопоставима ни с чем. Даже в сталинской России мы мечтали просто попробовать чуточку этого «божественного» нектара. Я с религиозным благоговением смотрел на бутылочку колы, которую мне отец привез в 1948 году. Она долго стояла запечатанная, как талисман благоденствия, пока я не решил ее все-таки выпить с друзьями. Вкус был «незабываем» - сладкий аромат недорогого мыла.

Сегодня мы находимся под постоянной и безжалостной психологической атакой брендов транснациональных кампаний - «Коки», «Пепси», «МакДоналдса». Трудно даже представить себе, какая громадная армия квалифицированных специалистов разрабатывает стратегию и тактику психического воздействия на массового потребителя, чтобы зафиксировать в подсознании, а следовательно, «запихнуть в глотку» потребителю образ продукта, вызывающий желание купить. Миллиардные бюджеты на производство каждого из этих продуктов соотносимы с военным бюджетом крупного государства. Впрочем, это и есть Война. Сейчас «атаке» подвергаются американские школьники. В статье газеты «Нью-Йорк Таймс» утверждается, что «Кока-кола» платит «сотни тысяч лоббистам», чтобы отговорить законодателей от поддержки законопроекта, запрещающего продажу газированных напитков и закусок в общественных школах США. Генеральный прокурор штата Коннектикут Ричард Блюменталь недавно провел пресс-конференцию в Капитолии, на которой обвинил «Кока-колу» в «бессовестных методах» по продвижению сладких напитков в школы. Пару лет назад доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вреде чрезмерного потребления сахара был отрицательно встречен американскими компаниями, производящими прохладительные напитки с содержанием сахара. Представители этих компаний обратились к правительству США с предложением: если доклад будет опубликован, прекратить финансирование ВОЗ.

В Войне за По­купателя все методы хороши. А вред от этой войны не менее внушительный, чем от войны в прямом смысле этого слова.

И вот «сводки с фронта»: каждую секунду в мире выпивается почти 8000 стаканов вышеназванных напитков, которые вызывают аллергию, диабет, разрушают кости, увеличивают нервную активность у детей. Человек вообще потребляет сегодня чуть ли не в 200 раз больше сахара, чем 150 лет назад, особенно если он предпочитает «быструю еду» и газированные напитки (читай - коку, пепси). В стакане пепси около 5 кусочков сахара - это углеводы, которые немедленно отложатся в жировые складки и поспособствуют развитию диабета. В диетические газировки добавляют различные подсластители, среди которых есть довольно вредные, которые могут вызвать аллергию, головную боль, ухудшение зрения и гиперактивность. В отчете Конгресса США двадцатилетней давности уже описывалось, что заменитель сахара - аспартам - при повышенных температурах распадается на высокотоксичные соединения: формальдегид (канцероген), метанол (метиловый спирт, который убил или сделал инвалидом тысячи любителей выпить), муравьиную кислоту (яд) и т.д. По сведениям Международного социально-экологического союза в России, аспартам содержат практически все безалкогольные напитки и жевательные резинки! Это Война и физический вред налицо.

Около 100 млн. американцев - свыше 60% всего населения страны - имеют лишний вес. Ожирение в Америке убивает 112 тыс. людей ежегодно. Авиакомпании США были вынуждены негласно пересмотреть нормы загрузки самолетов, учитывая лишние килограммы пассажиров. Если когда-то ожирением страдали богатые - тучность была «признаком» богатства - то сегодня обеспеченные люди сознательно избегают наносить вред своему здоровью. Но поскольку сладкая газировка и фастфуд общедоступны и дешевы, их покупают малообеспеченные слои населения. Поэтому самые толстые в Америке - представители низших социальных классов. Так как в России общий уровень жизни невысок, я думаю, что русская нация находится в непосредственной опасности. Уже сейчас в России толстяк - каждый третий.

Но наиболее опасен, так как не сразу опознаваем, моральный вред, который «наносится» молодому поколению агрессивной рекламой. Реклама пепси - «Возьми от жизни все!» - рассчитана на молодое поколение. Для рекламного «зомбирования» используются превосходные символы «красивой жизни»: звезды мирового спорта, активный отдых... и чувство «вызова и победы». Но задумайтесь: «возьми все, но ничего не дай» - это прямое воздействие на самые примитивные человеческие инстинкты. Философия потребления как источник счастья и гармонии, идея неограниченной свободы без обязанностей развращает молодые умы, особенно в странах, где отсутствуют серьезные традиции государственности и правосознания.

Как смешно, но в пустыне около египетских пирамид я не нашел простой воды, а вот коричневой шипучки было навалом.

Хочется возопить на весь мир: куда смотрит государст­во?! Разве оно не хочет сохранить свой народ?! И что мы можем противопоставить этим колам и предложить нашему потребителю? Прокисший квас или мутное ситро? Или отечественные аналоги известных газировок, перегруженные подсластителями? Понимаю, что мои ламентации - «жалобные песни и рыдания» - ничего не изменят, ведь это всего лишь «укус комара», которого слон не почувствует. Действительно, но что мой голос по сравнению с бюджетом рекламы транснационального гиганта?

Так что ©КОКАКОЛОНИЗА­ЦИЯ РОС­СИИ продолжается, и даже не думайте что-то изменить: в конце концов, все будет кока-кола - и люди, и сама жизнь...

ОПРОС ПО ТЕМЕ

А что выбираете вы - квас или колу?

Резепов Евгений, 29 лет, г. Томск, безработный:
Квас пью. Он лучше жажду утоляет и менее сладкий. Колу не пью только потому, что она невкусная. К американцам и американским продуктам отношусь нормально. Был бы американский квас, я бы тоже его пил. А кола у нас давно продукт отечественный, ее здесь производят и разливают. Это всем известно.

Николай Покровский, 18 лет, г. Серпухов, студент МГТУ им. Баумана:
Пью только колу. Я ее с дет­ства пью, потому что привык. Часто бываю за границей (в Турции, в Египте). Там кваса не найдешь. Нравится, что кола газированная, и ее приятно пить. К слухам, что она ядовитая, отношусь спокойно. Один раз живем - нужно все попробовать. Квас пью очень редко, и он мне меньше нравится.

Камунников Виктор Иванович, 60 лет, Тульская обл. (г. Новомосковск):
Пью и то и другое. В жару холодное - все хорошо. Оба напитка имеют свои достоинства. Квас более терпкий, а кола более ароматная. Квас делаю дома сам. И он мне ближе как русскому человеку. А колу я никогда не стал бы делать, даже если бы знал секрет приготовления этого напитка.

Иванова Елена Алексеевна, 50 лет, г. Ростов, учитель музыки:
Колу не пью категорически. Это отрава, сплошная химия. Раз в полгода один стакан - это максимум. В жару спасаюсь квасом. Жалко только, что не всегда есть время готовить его дома, а в магазинах он часто бывает кислый.

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