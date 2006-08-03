Воля митволя

СВОИ впечатления от инспекторской проверки Калининград­ской области Олег Митволь сопроводил ­перечислением статей Уголовного кодекса. Скандально известный чи­новник от природопользования облетел на вертолете Курш­скую косу. Ему очень не понравилось, как она выглядит сверху: «Это какой-то Шанхай».

Потом он проехал по ней на автомобиле и огорчился еще больше: «На косе ведется безобразно хаотичная застройка. Под видом реконструкции старых домов возводят коттеджи-гостиницы. Полуразвалившиеся дома местных жителей соседствуют с дворцами на береговой линии. Возле шикарного коттеджа лежит брошенный гидросамолет - хозяин едва дотянул до берега, и теперь эта груда металлолома «украшает» национальный парк, особо охраняемую территорию. А ведь любая застройка здесь - уголовное преступление. С сегодняшнего дня эти любители природы должны знать, что я обращаюсь в Генеральную прокуратуру по факту незаконной застройки. Очень скоро им придется сносить собственные дворцы».

Митволь считает, что, по опыту других регионов страны, это произойдет через 5-6 месяцев. Вместе с областным правительством он намерен разработать концепцию рекреационного развития национального парка Куршская коса. «И тогда через 10-20 лет мы получим удобную комфортную зону отдыха. Это место легко испортить, а восстанавливать потом придется десятки лет. Мне непонятно бездействие местной милиции и прокуратуры, которые обязаны пресекать нарушение природоохранного законодательства, предусматривающего уголовное наказание за подобные действия. Еще пять лет такой истории, и Россия потеряет этот уникальный памятник природы», - подчеркнул Митволь.

Хорошо бы громкие заявления замглавы Росприрод­надзора не остались только PR-акцией. От грозного чиновника досталось мэру Светлогорска Олегу Верниковскому и градоначальнику Калининграда Юрию Савенко. Еще бы - незаконная вырубка деревьев подпадает под уголовную ответственность! Здесь все помнят, как в центре города, буквально на площади перед мэрией, застройщик очередного бизнес-центра вырубил сиреневый сквер. Таким насильственным действиям подвергаются сегодня едва ли не все зеленые насаждения в областном центре. Так что слова Митволя пролились бальзамом на души калининградцев. Сумеет ли он проявить волю и довести дело до суда?

А на очереди - берег Сочи и Геленджикская бухта.