Инструкция собственникам жилья

ВСЕ начинается с инициативы. В доме должен появиться человек, который скажет: «Хватит ждать милости от ЖЭКа! Мы сможем управлять своим домом лучше!» Но судьбу многоквартирного дома может решать только собрание собственников жилья. Поэтому инициатор расклеивает по подъездам дома объявления, в которых указаны место, дата и время собрания. Чтобы весточка дошла до каждого собственника, лучше всем направить заказные письма.

На первом собрании выбирается способ управления домом. По закону их три: посредством договора с ДЕЗом, через управляющую компанию и собственными силами (ТСЖ).

Очень многие путают лиц, проживающих в доме, с собственниками. Но далеко не все проживающие обладают правом собственности на жилье. «Некоторые жильцы не приватизировали квартиру, а заключили с государством договор социального найма. И настоящим собст­венником квартир, где проживают наниматели, является государство. Значит, о предстоящем собрании собственников необходимо уведомить орган местного самоуправления», - поясняет юрист НП «Управдом» Юрий Толмачев.

Итак, участники определены. Собрание обязательно должно протоколироваться: и повестка, и подсчет долей площади дома, находящейся в собственности у разных лиц. Подписать оба протокола должен инициатор или инициаторы собрания. В случае фальсификации вся ответственность ложится на них. Если человек будет не согласен с решением других собственников, он может обратиться в суд.

Кстати, собрание - это не всегда митинг, где люди голосуют руками. Решение о выборе способа управления домом может быть принято в заочной форме. Для этого инициатор направляет всем собственникам опросный лист. Там собственники ставят галочку, отдавая свой голос за тот или иной вариант. Причем к опросному листу должно прилагаться сопроводительное письмо, в котором должны быть четко указаны место и сроки сдачи опросных листов.

«Я всегда рекомендую проводить голосования как в очной, так и заочной формах. То есть провести и собрание собственников и разослать опросные листы. Так можно охватить максимальное количество собственников. Никто не сможет заявить, что ему о собрании не сообщили», - советует Юрий Толмачев.

Если человек пропустил собрание, то вопросы могут быть рассмотрены и без него. Чтобы принять решение о выборе способа управления домом, должно набраться квалифицированное большинство голосов - 50%. Стоит отметить, что голоса считаются не по количеству прописанных, а по тому, какой площадью вы владеете.

Когда решение о создании ТСЖ принято, следующим шагом должен стать выбор правления и председателя. Они-то и будут организовывать вывоз мусора, ремонт подъездов, уход за газонами. И они же будут взимать плату с жильцов за коммунальные услуги.