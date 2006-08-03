Тысяча религий в одном доме

А МЕЖДУ тем это - реальность. И называется она «Храм всех религий». Строит его татарский художникна собственных 6 сотках в селе Старое Аракчино.Формально этот неожиданный для русско-татарского села дом - обычный, жилой. Никаких обрядовых служб здесь не происходит. Выглядит он при ближайшем рассмотрении так: буддийская и католическая башни, православная маковка, несколько минаретов, синагога...Причем, и те, что существуют до сих пор, и те, что давно исчезли. У каждой веры - свой купол и свой зал.

Раньше здесь стояла самая обыкновенная изба, окруженная огородом. Но сейчас тот дом оброс новыми постройками, оказавшись фактически вмурованным в каменное здание.

Проект Вселенского храма Ханов задумал еще в студенчестве. По его замыслу, он является символом объединения всех религий во благо общества и торжество человеческого духа над злом и невзгодами. Правда, пока идеолог строительства «Храма всех религий» признает, что современные религии к объединению еще не готовы. Тем не менее художник добился того, что его строение будоражит умы самых закоренелых атеистов и дает пищу для размышлений.

Строит Ильдар необычное здание своим руками и на свои средства уже более десяти лет. Без специальной техники, без профессиональных рабочих. Только он да несколько учеников-помощников, а деньги и стройматериалы дают все желающие - кто сколько сможет. Ведь художник славится на весь Татарстан еще как народный целитель. В раннем детстве, которое пришлось на голодные военные годы, он перенес клиническую смерть. Затем увлекся восточной медициной и йогой.

Даже местный криминальный авторитет, закончив строительство загородной виллы, отправил к Ханову целую бригаду каменщиков. Неизвестные люди по ночам регулярно сгружают перед его домом кирпичи. А президент Южной Кореи прислал Ильдару позолоченную статую Будды - для зала одноименной религии.