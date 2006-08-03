Из Никиты Михалкова сделали матрешку

НА ФАБРИКЕ хохломской росписи в г. Семенове (Ниже­городская область) вырезали огромную усатую матрешку мужского пола высотой 1,2 метра. В руках у мужчины-матрешки - ковш для кваса. Деревянная красавица получила название «Никита Михалков». На изготовление гигантского сувенира из липы извели полкило золотой краски и около кило цветной. Очевидцы говорят о необыкновенном сходстве усатой матрешки с известным российским режиссером. Мастера фабрики решили направить заявку на включение матрешки «Никита Михалков» в Книгу рекордов Гиннесса. Два года назад семеновские мастера уже подавали подобную заявку, когда соорудили у себя на фабрике гигантскую хохломскую ложку из липы длиной 2 м 67 см и шириной 80 сантиметров. Эта поделка попала в Нижегородскую книгу рекордов и достижений. Как выяснилось, Никита Михалков очень часто бывает в Нижегородской губернии: у него в этих местах охота и рыбалка. А к своему 50-летию Никита Сергеевич получил от семеновских мастеров в подарок хохломскую деревянную шляпу и красивую трость.

Сегодня ассортимент семеновской фабрики насчитывает более 1000 наименований. В 2004 г. ГУП «Рособоронэкспорт» и фабрика «Хохломская роспись» подписали соглашение о сотрудничестве. Между руководством «Рособоронэкспорта» и НПО «Алмаз» (это один из главных производителей экспортного оружия) велись переговоры, чтобы боеголовки ракет, которые идут на экспорт, раскрашивались... хохломскими узорами. Семеновские мастера меж тем готовят к производст­ву новую гигантскую матрешку. По слухам, на этот раз она будет женщиной (узнаваемым российским политиком). Возможно, семеновские мастера наконец достойно ответят японским художникам и сделают куклу-матрешку Ирины Хакамады?