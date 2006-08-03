Где же вы, крылатые роботы?

ДЛЯ жителей ураль­с­ко­го города «РОС­СИЙС­КАЯ ВЫС­ТАВ­­­­­КА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖ­­­­­НИЙ ТАГИЛ-2006» сродни Олимпиаде-80 для Москвы. Билеты разбираются мгновен­но, как на финал чемпионата мира по футболу. Эдуард Рос­сель, губернатор Свердловской области: «До 1990 г. мы были областью засекреченной. Нас никто не знал. Теперь знают по всему миру!»

На выставке поражает количество ОМОНовцев, собранных, похоже, со всей Свердловской области. А по вечерам - глубокоуважаемые оборонщики и «купцы» военной техники. Как и все, пьют водку на тридцатиградусной жаре в многочисленных летних кафе-павильонах полигона «Старатель». По сияющим лицам одних можно смело констатировать - контракт или есть, или почти в кармане. По деловой озабоченности других - «Рособоронэкспорт» и Гособоронзаказ прошли мимо.

Шоу

УСТРОИТЕЛИ постоянно подчеркивали уникальность места проведения выставки - полигон «Старатель». Действительно, это одно из немногих мест в мире, где тяжелую бронетехнику и ракетно-артиллерийское вооружение можно не только потрогать руками, но и посмотреть на ее боевое применение.

Ширина полигона «по фронту» 5 км, длина - свыше 50-ти. Поэтому можно спокойно созерцать залп установки «Град», оглушительную работу угрожающего вида 152-миллиметровых са­моходных гаубиц МСТА-С или уничтожение целей звеном бом­бардировщиков СУ-24М. Лю­ди на трибунах, в том числе многочисленные женщины и дети, буквально проникались милитаристским духом. Особенно женщины - там, где сильный пол «мужест­венно и сдержанно», с притворным снисхождением во взгляде, наблюдает за грохочущим двухчасовым шоу, дамы реагируют невероятно эмоционально. Удачный выстрел управляемой ракетой по бронецели с дистанции почти четыре километра танка Т-90С вызывает у слабой половины челове­чества непод­дельный вос­торг. Как в театре - «бра­во!», «бис!», бурные апло­дисменты. А заг­­лянув в прекрасные глаза, можно увидеть и азарт, и «хочу еще!», и немного первобытной кровожадности. Правильно говорят, не место женщине в армии!

Что нового?

УДИВИЛИ генералы, казалось бы, самые что ни на есть заинтересованные лица. У стендов с образцами вооружений их видно не было. Один из генерал-полковников, со свитой, даже не взглянув на выставленные образцы, удовлетворенно констатировал: «А в этом году молодцы, траву вокруг выкосили!» Но генералов понять можно - они по должности назубок знают продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса. А вот отсутствие первых лиц государства на выставке им предельно ясно показало, что это мероприятие скорее показательного характера.

Илья Севастьянов, нача­льник Департамента «Рос­обор­онэкспорта»: «2006-2007 гг. на рынке продукции военного назначения станут годами вооружений для сухопутных войск».

По предельно заботливому отношению к иностранцам очевидно, что, несмотря на рекордный военный бюджет, главным кормильцем российского ОПК продолжает оставаться экспорт вооружения. Отсюда экспортные модификации, под стандарты НАТО. Но кое-что наши конструкторы изменить ну никак не могут. Например, микроклимат. Всем хороши машины, но тут азиатские или ближневосточные покупатели задают сакраментальный вопрос - «Кондишен есть?» Дальше следует пауза, и наши бравые испытатели-танкисты и представители конструкторских бюро, потупив взор, начинают бормотать, что «теоретически установить систему кондиционирования воздуха возможно, но...»

И это «но» совершенно не устраивает военных из теплых стран. Потому что жариться в пустыне в раскаленной как духовка боевой машине способен только русский солдат. А остальной мир считает, что служба в вооруженных силах тоже должна быть комфортной.

Так что же продемонстрировала «оборонка» сегодня? Принципиально нового - ничего. «Звезду» выставки, боевую машину поддержки танков, БМПТ, широкой публике показали еще два года назад. А спроектировали в далеком 1989-м. Из технических особенностей следует отметить, что конструкторы «Уралвагонзавода» предусмотрели возможность постройки БМПТ на основе самого массового армейского танка Т-72. Снимают с него башню и создают боевую машину с совершенно иными боевыми возможностями. Зона поражения спереди - 250 градусов, защита лучше, чем у танка, ее ручным гранатометом так просто не возьмешь. Вооружение одинаково смертельное как для пехоты противника, так и для бронетехники. Сейчас БМПТ готова к серийному производству, дело за Гособоронзаказом.

Модернизация

ТРАНСЛЯЦИЯ с беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Элерон» живого видеоизображения трибун вновь убедило - будущее армий зависит от высоких технологий. Рукотворная птичка размером с ворону настолько незаметно кружила в небе, что большинство зрителей ее так и не обнаружили. Так что эксперты утверждают - последним перехватчиком с пилотом на борту станет истребитель 5-го поколения, взлет которого ожидается уже в этом десятилетии. Дальше в бой пойдут крылатые роботы, естественно, под контролем человека. А что у нас?

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Владислав Полонский говорит, что приоритетным направлением для армии до 2010 г. «остается модернизация существующей техники». И никаких намеков на то, как будет выглядеть техника XXI века! Судя по тому, что демонстрировали на выставке предприятия оборонки, до боевых роботов российской армии ой как далеко! Хотя теплится слабая надежда, что где-то в лабораториях ученые с пламенем во взоре создают новую технику.