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Сочи? Отдыхали – довольны!

№ 17(103) от 24.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Сочи? Отдыхали – довольны!

 ПРОШЛЫМ летом город готов был принять 4 млн. отдыхающих. В этом году, по словам представителей курортных здравниц, планка возможностей ничуть не снизилась. Развернувшееся строительство олимпийских объектов не помешает достойному приему гостей. В Сочи самые крупные отели на побережье, лучший в России бутик-отель, более 250 санаториев и пансионатов, 800 мини-гостиниц. А четыре автокемпинга уже с трудом вмещают поток туристов на колесах из разных регионов.

 Курортные сайты пестрят предложениями услуг, уникальных лечебных методик, перечислением заболеваний, от которых тут успешно помогут излечиться. Крытые бассейны с морской водой, СПА-комплексы, сейфы в номерах, серьезная служба охраны – этим клиентов уже не удивишь.

 В последние два-три года появились здравницы, на визитных карточках которых красуются несколько звездочек – предмет гордости всего персонала. Цена за отдых и лечение доходит до 9 тысяч в сутки. И это не предел, бывает дороже. Например, в санаториях с отдельными коттеджами для особо важных и богатых персон. На цену путевки влияет множество факторов, в том числе наличие собственной спелеокамеры, искусственных соляных пещер или, допустим, футбольного поля.

 Кому такая роскошь не по карману, может ограничиться стандарт­ным номером в санатории или пансионате – предложений на конец апреля еще достаточно.
стоимость путевки, как правило, входит и лечение. Лечиться, отдыхая, –
одно из сочинских достоинств. А если необходимости в лечении все же нет, рассмотрите вариант мини-гостиницы с питанием или без него. И наконец, когда содержимое кошелька явно оставляет желать лучшего, остановитесь на варианте койко-места в частном секторе или квартире за 300 руб. в сутки. Цены варьируются в зависимости от удаленности пляжа и набора удобств. Сговорчивые хозяева, как правило, разрешают постояльцам готовить пищу. Экономные туристы так и делают, покупая провизию на рынке.

 Решив вопрос с крышей над головой, можно отправиться на пляж. В Сочи 44 городских пляжа. В центре города они доведены до европейского уровня: благоустроенные подходы к морю, шезлонги, зонтики. Среди различных платных развлечений не только банальные велосипеды или «бананы». Вам предложат полет на параплане, погружение с аквалангом в морскую пучину в сопровождении инст­руктора или романтичный выход в море на яхте под парусом. Впрочем, последнее можно заменить часовой или более продолжительной морской прогулкой на теплоходе – неизменно популярной еще с советских времен.

 Альтернатива морю днем – экскурсии в горы, на водопады, в дендрарий. В дендрарии, кстати, стоит посмотреть на широко известный сочинский розарий. Или восхититься живыми коллекциями пальм, сосен, бамбуков, дубов.

 Спектр вечерних развлечений выдержан в традициях российского курорта. Для молодежи – дискотеки, для взрослых – концерты поп-исполнителей или спектакли съезжающихся на юг столичных театров. А почему бы и нет? На отдыхе все приобретает особую неповторимую окраску. И конечно, предлагается веселье сочинских фестивалей. Зайдите на официальный сайт города – убедитесь, что их множество.

 Словом, в любое время года, а летом особенно, в Сочи вас ждут, вам рады. И с погодой вам конечно же повезет. Ведь не зря этот курорт часто называют «солнечный Сочи».

Бюджет

  • Авиаперелет «Москва – Сочи» – от 4400 рублей
  • Такси от аэропорта Адлера до Сочи – от 700 рублей
  • Проезд по городу автобусом – 6 рублей, маршрутным такси – 9 рублей
  • Экскурсии – от 100 рублей
  • Прокат на городском пляже шезлонга, зонтика – от 50 рублей
  • Обед в городском кафе – от 350 рублей

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