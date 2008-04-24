Назову себя Бонапартом

В конце апреля крупный российский холдинг решил сделать себе громкую и почти бесплатную рекламу. Он предложил 1 тыс. долларов первому, кто сменит фамилию на… название этой компании. Журналисты возмутились. Какие гроши предлагают за измену родовому имени! Но в действительности холдинг прогадал. Имя, фамилию и даже отчество в России можно менять… как перчатки. При желании – хоть каждый квартал. Теоретически несложно «обновлять» паспортные данные в зависимости от настроения или времени года. Правда, по данным «АН», скоро «фамильной» вольнице должен прийти конец.

Фамильные ценности

Многие считают, что перемена имени возможна только при вступлении в брак и тому подобных семейных обстоятельствах. В действительности эта процедура – дело сугубо добровольное. Хочу – и меняю. Причем год от года число таких добровольцев в России увеличивается. В 1997-м, когда действовали старые «драконовские» правила, на всю страну набралось 187 желающих «просто так» сменить имя или фамилию. В прошлом году российские ЗАГСы получили 27 тыс. таких заявлений.

В 99% случаев чиновники шли навстречу. Даже если человек хотел стать Шварценеггером, Наполеоном, Штирлицем или Голенищевым-Кутузовым. По данным «АН», работники российских ЗАГСов не отказали даже некоему господину Фейзуллину, решившему заделаться Педро Лопесом…

Национальность можно менять так же легко, как имя и фамилию. Например, вступая в брак, вы можете скрыть от будущего супруга свое происхождение.

А что делать? В нынешнем российском Законе «Об актах гражданского состояния» нет никаких ограничений на новые «инициалы». «Раньше процесс перемены имени был сопряжен с огромными трудностями», – рассказывает один из разработчиков Закона «Об актах гражданского состояния» Андрей Селиванов.

К заявлению нужно было приложить подробнейшую автобиографию и всевозможные свидетельства. А главное – принести документы, подтверждающие наличие очень веских причин для перемены фамилии. Сейчас все гораздо проще. (См. подверстку.)

Именное оружие

Чаще всего фамилии меняют из-за неблагозвучности. Кому приятно быть Закозюкиным, Шлюхером или Пальцапупой (все это – реальные российские фамилии)? Но очевидно, что упрощенный порядок смены ФИО можно использовать и для других целей.

Это не так уж и сложно. Во-первых, при смене фамилии не требуется проверок в ОВД. Просто в семидневный срок после регистрации перемены имени ЗАГС должен уведомить об этом отделение милиции по месту жительства. Во-вторых, закон предусматривает «тайну актов граждан­ского состояния». Иными словами, данные о сменившем фамилию человеке нель­зя публиковать или обнародовать.

Этим активно пользуются должники по кредитам. Им известно, что операцию можно провернуть либо в ЗАГСе по месту регистрации, либо по месту постоянного жительства. Закон оставляет выбор за заявителем. Информация о смене имени поступит только в милицию. Причем далеко не сразу и лишь по месту регистрации. Кто тогда помешает должнику или неплательщику налогов сменить имя по месту постоянной прописки? А затем–

уехать в другой район или город, где банки и налоговые органы найдут его далеко не сразу?

Правда, скрыться, например, от алиментов таким способом нельзя. Супруги, в том числе и бывшие, ставятся в известность о перемене имени. Зато открывается масса возможностей для… нечистоплотных политиков. На что не пойдешь, чтобы сбить с толку электорат. Взять, к примеру, случаи появления кандидатов с одинаковой фамилией, а то и именем и отчеством во время предвыборных кампаний. Разгадка трюка проста. Во всех случаях двойник – не «натуральный». Еще недавно он носил совсем другие «инициалы».

Понятно, что нынешние «фамильные» вольности не могут не беспокоить банкиров и милицию. Поэтому, по данным «АН», сейчас законодатели активно проталкивают изменения в закон. Конечно, поменять Конституцию не удастся. Поэтому право на перемену национальности и фамилии у населения «до конца» не отберут. Но, во-первых, резко увеличат пошлину. Она не менялась с 2005 г. – сейчас ее хотят поднять до нескольких десятков тысяч рублей. Во-вторых, в законе появится ряд ограничений. Скажем, можно будет менять фамилию только на ту, которая уже была у вас в роду.

Так что желающим податься в «бонапарты» кран скоро перекроют. Да и остальным стоит задуматься. Не забудьте, что, сменив любую часть ФИО, вы обрекаете себя на столь утомительную процедуру, как полная замена всех своих документов. В том числе – водительских прав, военного билета, пропуска на работу и загранпаспорта.