//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Назову себя Бонапартом

Имя, фамилию и национальность можно менять, как и сколько заблагорассудится

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Назову себя Бонапартом
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

В конце апреля крупный российский холдинг решил сделать себе громкую и почти бесплатную рекламу. Он предложил 1 тыс. долларов первому, кто сменит фамилию на… название этой компании. Журналисты возмутились. Какие гроши предлагают за измену родовому имени! Но в действительности холдинг прогадал. Имя, фамилию и даже отчество в России можно менять… как перчатки. При желании – хоть каждый квартал. Теоретически несложно «обновлять» паспортные данные в зависимости от настроения или времени года. Правда, по данным «АН», скоро «фамильной» вольнице должен прийти конец.

Фамильные ценности

Многие считают, что перемена имени возможна только при вступлении в брак и тому подобных семейных обстоятельствах. В действительности эта процедура – дело сугубо добровольное. Хочу – и меняю. Причем год от года число таких добровольцев в России увеличивается. В 1997-м, когда действовали старые «драконовские» правила, на всю страну набралось 187 желающих «просто так» сменить имя или фамилию. В прошлом году российские ЗАГСы получили 27 тыс. таких заявлений.

В 99% случаев чиновники шли навстречу. Даже если человек хотел стать Шварценеггером, Наполеоном, Штирлицем или Голенищевым-Кутузовым. По данным «АН», работники российских ЗАГСов не отказали даже некоему господину Фейзуллину, решившему заделаться Педро Лопесом…

Национальность можно менять так же легко, как имя и фамилию. Например, вступая в брак, вы можете скрыть от будущего супруга свое происхождение.

А что делать? В нынешнем российском Законе «Об актах гражданского состояния» нет никаких ограничений на новые «инициалы». «Раньше процесс перемены имени был сопряжен с огромными трудностями», – рассказывает один из разработчиков Закона «Об актах гражданского состояния» Андрей Селиванов.
К заявлению нужно было приложить подробнейшую автобиографию и всевозможные свидетельства. А главное – принести документы, подтверждающие наличие очень веских причин для перемены фамилии. Сейчас все гораздо проще. (См. подверстку.)

Именное оружие

Чаще всего фамилии меняют из-за неблагозвучности. Кому приятно быть Закозюкиным, Шлюхером или Пальцапупой (все это – реальные российские фамилии)? Но очевидно, что упрощенный порядок смены ФИО можно использовать и для других целей.

Это не так уж и сложно. Во-первых, при смене фамилии не требуется проверок в ОВД. Просто в семидневный срок после регистрации перемены имени ЗАГС должен уведомить об этом отделение милиции по месту жительства. Во-вторых, закон предусматривает «тайну актов граждан­ского состояния». Иными словами, данные о сменившем фамилию человеке нель­зя публиковать или обнародовать.

Этим активно пользуются должники по кредитам. Им известно, что операцию можно провернуть либо в ЗАГСе по месту регистрации, либо по месту постоянного жительства. Закон оставляет выбор за заявителем. Информация о смене имени поступит только в милицию. Причем далеко не сразу и лишь по месту регистрации. Кто тогда помешает должнику или неплательщику налогов сменить имя по месту постоянной прописки? А затем–
уехать в другой район или город, где банки и налоговые органы найдут его далеко не сразу?

Правда, скрыться, например, от алиментов таким способом нельзя. Супруги, в том числе и бывшие, ставятся в известность о перемене имени. Зато открывается масса возможностей для… нечистоплотных политиков. На что не пойдешь, чтобы сбить с толку электорат. Взять, к примеру, случаи появления кандидатов с одинаковой фамилией, а то и именем и отчеством во время предвыборных кампаний. Разгадка трюка проста. Во всех случаях двойник – не «натуральный». Еще недавно он носил совсем другие «инициалы».

Понятно, что нынешние «фамильные» вольности не могут не беспокоить банкиров и милицию. Поэтому, по данным «АН», сейчас законодатели активно проталкивают изменения в закон. Конечно, поменять Конституцию не удастся. Поэтому право на перемену национальности и фамилии у населения «до конца» не отберут. Но, во-первых, резко увеличат пошлину. Она не менялась с 2005 г. – сейчас ее хотят поднять до нескольких десятков тысяч рублей. Во-вторых, в законе появится ряд ограничений. Скажем, можно будет менять фамилию только на ту, которая уже была у вас в роду.

Так что желающим податься в «бонапарты» кран скоро перекроют. Да и остальным стоит задуматься. Не забудьте, что, сменив любую часть ФИО, вы обрекаете себя на столь утомительную процедуру, как полная замена всех своих документов. В том числе – водительских прав, военного билета, пропуска на работу и загранпаспорта.

Поместье Сидоровых-Валуа

Сменить фамилию, имя и отчество может любой гражданин, достигший 14-летнего возраста. Все, что для этого нужно: явиться в районный ЗАГС и оставить там заявление. В нем нужно сообщить причины недовольства прежним именем. И указать новые «инициалы». ЗАГС обязан рассмотреть заявку в течение месяца. Затем он выдаст свидетельство о перемене имени. С ним нужно будет заглянуть в паспортный стол за новой «корочкой». Цена вопроса – 500 руб. государственной пошлины.

При желании можно обзавестись любой фамилией. В том числе – двойной. Будь то Лавуазье-Петрищенко или Сидоров-Валуа. Правда, тройная фамилия пока остается мечтой. Особый разговор – о графе «национальность». Статья 26 Конституции гласит: «Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». В том числе – дети. Только родители вправе решать, какова нацпринадлежность ребенка и есть ли она вообще. Поэтому в свидетельстве о рождении такая графа осталась. Но заполнять ее не обязательно.

Если что, национальность можно менять так же легко, как имя и фамилию. Например, вступая в брак, вы можете скрыть от будущего супруга свое происхождение. Или ввести его в заблуждение, выбрав себе любую экст­равагантную национальность вроде филиппинца или маори. А то и вообще сказаться марсианином. Закон не запрещает и такие вольности… Отказать кандидату в «Кутузовы-Наполеоны внеземного происхождения» практически невозможно. Даже если ЗАГС заартачится, решение можно обжаловать в суде.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил в разговоре со СМИ Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

//В мире

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал об экономических возможностях, которые открывает перед Киевом "плохая Россия". Однако, по его мнению, в Европе эти возможности теряются.

//В мире

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Украинский эксперт Вадим Карасев предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

//В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Политика

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на ситуацию с невыдачей виз некотором российским дипломатам для участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Россия должна ответить на подобные действия США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную перепланировку поддержал идею силовиков

//Здоровье

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, употребление каких продуктов питания способно привести к инсульту головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

Источник, близкий с ситуацией заболевания Анастасии Заворотнюк, рассказал, что в палату к знаменитости родные принесли бумаги для составления завещания. По его словам, актриса могла улаживать детали с оформлением.

//Спорт

ВАДА подозревает, что Россия взялась за старое

ВАДА подозревает, что Россия взялась за старое

Не успели мы отдышаться после страшного допинг-скандала, только сборную России с триколором и гимном допустили на Олимпиаду в Токио, как под нашу страну подложили очередную бомбу. Теперь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает московскую лабораторию в махинациях.

//Новости партнеров

//Здоровье

Семь эффективных способов снизить давление без таблеток подсказали специалисты

Семь эффективных способов снизить давление без таблеток подсказали специалисты

Эксперты в области здравоохранения перечислили семь эффективных способов борьбы с гипертонией, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, опубликованный в сети.

//Общество

Названы главные качества "человека будущего"

Названы главные качества "человека будущего"

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф назвал качества, которыми будет обладать "человек будущего". По его словам, ему будут присущи три основных "компетенции".

//Новости СМИ2

//В мире

Те, кто купит или скачает книгу Эдварда Сноудена, попадёт в чёрный список США

Те, кто купит или скачает книгу Эдварда Сноудена, попадёт в чёрный список США

Любители шпионской литературы, которые купят или скачают в Интернете мемуары бывшего агента ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, попадут в «чёрный список» американских спецслужб. В русском переводе книга называется «Личное дело».

//Шоу-бизнес

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Бывший гримёр Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева рассказала подробности её заболевания. По её словам, обмороки и головные боли начались у актрисы десять лет назад.

//Армия

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Не дают покоя американцам наши «зоны вне доступа». Речь идёт о территориях России, густо набитых дальнобойными средствами ПВО-ПРО ЗРС С-400, С-300В4 и С-300ПМ2, береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) большой дальности и прочей военной техникой.

//Общество

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Не доверяйте бывшим, даже если они говорят, что никакого зла на вас не держат. В Тюменской области 23-летняя брошенная девушка из мести убила 6-месячного брата экс-возлюбленного.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала поклонникам о двух своих недостатках. Цитату знаменитости опубликовали на её фанатской страничке в Instagram.

//В мире

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Под Донецком от пули снайпера Народной милиции самопровозглашенной ДНР погиб военный, проходивший службу в 28-й бригаде Вооруженных сил Украины «имени Рыцарей Зимнего похода». Об этом сообщили СМИ.

//Новости партнеров

//Образование

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет государство закрыло почти половину сельских и четверть городских школ. Состояние оставшихся зданий таково, что в каждом 10-м нет центрального отопления! 13% зданий школ требуют капремонта, 550 – полностью в аварийном состоянии, 20% школ на селе лишены центрального водопровода и канализации.

//Общество

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Накануне судом был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сопряженной вымогательством,

//Общество

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве по причине "сложной обстановки в ведомстве"

//Общество

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

В Иркутском областном суде 24 сентября началось апелляционное рассмотрение приговора по резонансному делу экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Рассматривающий апелляцию судья Евгений Серебренников уже успел выслушать позицию адвокатов бывшего мэра

//Шоу-бизнес

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке предложили 15 миллионов за интервью

//Культура

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

В Следственном комитете назвали имя и фамилию человека, который является заказчиком ограбления дома известного исполнителя, автора песен и шансонье Михаила Круга. Он не рассчитывал, что артист окажется дома.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры