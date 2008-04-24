//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Квасить подано

Россияне переходят на исконно русский напиток

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НИКОЛАЕВ ]

Квасить подано

 КВАС бьет рекорды популярности. Его регулярно пьет почти половина населения. В прошлом году россияне «выдули» 450 млн. л «русской колы», в этом употребят в полтора раза больше. Любовь к квасу оказалась настолько горячей, что в прошлом году отечественные заводы едва смогли удовлетворить аппетиты потребителей.

 В чем причины «квасного ажиотажа»? Во-первых, этот напиток дешевле пива и остальных прохладительных напитков. Литр натурального кваса можно купить за 20 рублей. За тот же объем пива придется выложить 30–60 рублей. Литр минералки обойдется в 30–40 рублей.

 Во-вторых, производители «русской колы» проявили недюжинную смекалку по продвижению своего товара. Квас продается в разлив, в двухлитровых бутылках. Группа «Бородино» – один из крупных производителей кваса в России – разливает квас в бутылку объемом 2 л и жестяную банку 0,5 литра. Это модно, удобно, да и объем подходящий: как раз сделать несколько глотков, спасаясь от полуденного зноя.

 Есть и третья причина. Квас – напиток патриотичный. Если большинство соков и вод скуплены западными концернами, то 90% кваса изготавливают отечественные производители. Впрочем, это не значит, что пьют «русскую колу» только в России. Та же Группа «Бородино» успешно экспортирует квас живого брожения «Старый» в США и Европу. Этот популярный бренд (изготавливается на можай­ском заводе «Спасо-Бородинские воды») уже сумел завоевать своего потребителя как в России, так и за рубежом. По прогнозам, в этом году «на вынос» пойдет 1,5 млн. л этого напитка – в полтора раза больше, чем в 2007 году.

 Что дальше? Аналитики в один голос говорят, что перспективы у кваса самые радужные. Мода на колу проходит. Россияне начинают ценить свою самобытность. В конце 1990-х гг. на «русскую душу» приходилось всего 0,2 л кваса в год. Сейчас – 5–6 л, и это только начало. До революции 1917 г. каждый россиянин выпивал в год 200 л исконно рус­ского напитка. Лет через 20–30 отечественные производители вполне могут достигнуть половины этих объе­мов.

 Не может не радовать, что россияне все больше пьют натуральный квас. Еще несколько лет назад магазины были завалены так называемым квасным напитком. Он делался из дешевого концентрата и, по сути, ничем не отличался от обычной «химической» газировки. Сейчас большая часть кваса в магазинах – живого брожения. По количеству микроорганизмов он сопоставим с кефиром. И вкусно, и для здоровья полезно.

Как отличить настоящий квас

 РАЗНИЦА между квасом и квасным напитком – как между художником и худобой. Напиток делают из воды и концентрата. В нем нет ни натуральных продуктов, ни витаминов – одни красители и ароматизаторы.

 Приготовление подлинного русского кваса – сложная и длительная процедура. Сначала приготовляется сусло. Самое главное в этом процессе – ингредиенты. В сусле не должно быть ни сахара, ни муки. Только солод, иногда с добавлением хмеля. В России квасное сусло изготавливают в основном при хлебопекарнях и пивзаводах. Для них это побочный продукт, и качество оставляет желать лучшего. Поэтому крупные производители кваса предпочитают не доверять изготовление сусла «посторонним». Например, Группа «Бородино» на базе собственного завода в Оренбурге запустила новое производство. На нем можно изготавливать до 30 т сусла в сутки. Собственное производство квасного сусла закроет потребности компании в сырье.

 Сам квас изготавливают так. Сначала в сусло добавляются дрожжи. Технология здесь не такая простая, как кажется. Например, раствор нужно непрерывно мешать – иначе нижние слои останутся без кислорода и скиснут. Потом сусло с дрожжами подогревают и оставляют бродить. Через сутки – не раньше – со смеси снимают пробу и удаляют дрожжевой осадок. Только тогда квас разливают по бутылкам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил в разговоре со СМИ Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

//В мире

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал об экономических возможностях, которые открывает перед Киевом "плохая Россия". Однако, по его мнению, в Европе эти возможности теряются.

//Общество

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Обозначен главный козырь Российской Федерации в случае начала ядерного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американской прессы.

//В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Политика

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на ситуацию с невыдачей виз некотором российским дипломатам для участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Россия должна ответить на подобные действия США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную перепланировку поддержал идею силовиков

//Здоровье

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, употребление каких продуктов питания способно привести к инсульту головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

Источник, близкий с ситуацией заболевания Анастасии Заворотнюк, рассказал, что в палату к знаменитости родные принесли бумаги для составления завещания. По его словам, актриса могла улаживать детали с оформлением.

//В мире

Те, кто купит или скачает книгу Эдварда Сноудена, попадёт в чёрный список США

Те, кто купит или скачает книгу Эдварда Сноудена, попадёт в чёрный список США

Любители шпионской литературы, которые купят или скачают в Интернете мемуары бывшего агента ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, попадут в «чёрный список» американских спецслужб. В русском переводе книга называется «Личное дело».

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Бывший гримёр Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева рассказала подробности её заболевания. По её словам, обмороки и головные боли начались у актрисы десять лет назад.

//Армия

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Не дают покоя американцам наши «зоны вне доступа». Речь идёт о территориях России, густо набитых дальнобойными средствами ПВО-ПРО ЗРС С-400, С-300В4 и С-300ПМ2, береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) большой дальности и прочей военной техникой.

//Новости СМИ2

//В мире

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Украинский эксперт Вадим Карасев предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

//Общество

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Не доверяйте бывшим, даже если они говорят, что никакого зла на вас не держат. В Тюменской области 23-летняя брошенная девушка из мести убила 6-месячного брата экс-возлюбленного.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала поклонникам о двух своих недостатках. Цитату знаменитости опубликовали на её фанатской страничке в Instagram.

//В мире

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Под Донецком от пули снайпера Народной милиции самопровозглашенной ДНР погиб военный, проходивший службу в 28-й бригаде Вооруженных сил Украины «имени Рыцарей Зимнего похода». Об этом сообщили СМИ.

//Образование

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет государство закрыло почти половину сельских и четверть городских школ. Состояние оставшихся зданий таково, что в каждом 10-м нет центрального отопления! 13% зданий школ требуют капремонта, 550 – полностью в аварийном состоянии, 20% школ на селе лишены центрального водопровода и канализации.

//Общество

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Накануне судом был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сопряженной вымогательством,

//Новости партнеров

//Общество

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве по причине "сложной обстановки в ведомстве"

//Общество

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

В Иркутском областном суде 24 сентября началось апелляционное рассмотрение приговора по резонансному делу экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Рассматривающий апелляцию судья Евгений Серебренников уже успел выслушать позицию адвокатов бывшего мэра

//Шоу-бизнес

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке предложили 15 миллионов за интервью

//Культура

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

В Следственном комитете назвали имя и фамилию человека, который является заказчиком ограбления дома известного исполнителя, автора песен и шансонье Михаила Круга. Он не рассчитывал, что артист окажется дома.

//В мире

Зеленский назвал человека, который может на него давить

Зеленский назвал человека, который может на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто на него может оказывать настоящее давление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп "едва ли" мог на него давить.

//Жаркое из блогов

Странствующая проповедница Грета

Странствующая проповедница Грета

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. В Средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая "слепых", погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда подростки", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры