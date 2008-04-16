//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Россия сделала последнюю затяжку

Наша страна стала последним оплотом американских табачных корпораций

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Россия сделала последнюю затяжку
По данным ВОЗ, курение – причина четверти всех смертей в России

Россия – рай для «производителей зла». В какой еще стране табачным компаниям позволят зарабатывать по 5 млрд. долл. в год ценой потери 300 тыс. жизней? Именно столько людей ежегодно умирает в нашей стране от болезней, связанных с курением.

Борцы с вредной привычкой уповают на международное право. Они надеются, что скоро «дымовая завеса» над Россией станет чуть менее плотной. Пять лет назад 192 государства подписали конвенцию по борьбе с курением. 11 апреля Россия – последней в мире – наконец-то влилась в число ратифицировавших ее стран. Мы тянули, сколько могли, но дальше было уже неприлично…

В связи с этим население начали стращать запретом на курение в кафе, ресторанах и общественных местах. А также тем, что средняя стоимость сигарет к 2010 г. поднимется до 100 руб. за пачку. Но все это – ерунда. Толку от конвенции мало. Правительство она ни к чему не обязывает, в ней – одни рекомендации. Значит, табачное лобби может праздновать очередную победу над здравым смыслом?

Табачные и алкогольные компании искренне обижаются, когда их называют «производителями зла». Они доказывают, что курение – прекрасный способ решить тяжкие проблемы здравоохранения и пенсионной системы. Особенно – в странах с быстро стареющим населением. Таких как Россия.

Каким же образом табак улучшает социалку? Держитесь крепче… Несколько лет назад достоянием общественности стал скандальный доклад, подготовленный по заказу компании «Филип Моррис». Транснациональная корпорация решила раз и навсегда пресечь разговоры, что государства тратят на лечение курильщиков слишком много денег.

Американский концерн взял для примера маленькую Чехию. С цифрами в руках он доказал, что преждевременная смерть курильщиков сохраняет тамошнему правительству более 150 млн. долл. в год. По статистике, любители табака отходят в мир иной на 8–15 лет раньше некурящих. Вот и возникает немалая экономия на государственном здравоохранении, пенсиях и содержании домов престарелых… Вдобавок потребители сигарет платят высокие налоги, заложенные в их стоимость. Да и расходы на врачей у них в полтора раза выше…

Когда документ попал в печать, поднялся скандал на весь мир. Еще бы – какая другая компания будет хвалиться, что сохраняет деньги властям, убивая своих клиентов? Хотя эксперты признали, что выкладки – в целом верные. Тут поневоле задумаешься. Российский Пенсионный фонд трещит по швам. «Бесплатное» здравоохранение налажено из рук вон плохо. Не потому ли наше правительство дало зеленый свет табачным компаниям? Российское законодательство по отношению к ним – одно из самых либеральных в мире. Тем временем средняя продолжительность жизни мужчин в стране – 59 лет. В аккурат – дожить до пенсионной черты и затем избавить государство от лишних расходов…

Звучит цинично, но – похоже на правду. Вот простые факты: курильщиков в России – 40 млн. человек. У нас дымят 65% мужчин и 30% женщин. Это сомнительное достижение позволило России подняться на верхние строчки мирового сигаретного рейтинга. В потреблении табака мы отстаем только от Индии и Китая. Но, поскольку эта культура почти не растет в нашей стране, мы стали ее основным мировым импортером…

В результате наряду со странами третьего мира Россия превратилась в последний оплот мировых табачных корпораций. В последние 30 лет потребление табака в развитых странах неуклонно падает. У нас – растет со скоростью снежного кома. Для сравнения: в 1990 г. наше население выкуривало 150 млрд. сигарет и папирос в год. В прошлом году мы поставили антирекорд, «выдув»… 400 млрд. сигарет.

А вот и последствия этого рекорда. Ежегодно по всему миру табак убивает 5 млн. человек. Из них 300 тыс. мужчин и 30 тыс. женщин – в нашей стране.

К середине 1990-х гг. тройка ведущих мировых табачных компаний скупила 90% всех сигаретных заводов в нашей стране.

Как мы дошли до жизни такой? Очень просто: в начале 1990-х годов правительство во всю ширь распахнуло объятья перед мировыми табачными гигантами. Такого режима благоприятствования у них не было даже в самых диких странах Африки и Южной Америки. Корпорации пустились во все тяжкие. Для этого у них были все условия. Во-первых, в России долгое время не существовало никаких запретов на рекламу сигарет. Телевизионные ролики с «дымящимся ядом» мелькали в перерывах между детскими передачами. В середине 1990-х гг. реклама табака украшала половину всех уличных щитов и две трети всех полиэтиленовых пакетов в стране.

Во-вторых, территория России стала плацдармом для табачного наступления американских корпораций на СНГ. К середине 1990-х гг. тройка ведущих мировых табачных компаний скупила 90% всех сигаретных заводов в нашей стране. Добиться этого было легко. «Местных» табачников быстро загнали в нишу самых дешевых сигарет и папирос. Поскольку благосостояние населения росло, эта ниша постоянно сужалась. В итоге отечественные заводы один за другим капитулировали перед транснациональными корпорациями.

Когда с независимыми производителями было покончено, настало время для второго этапа наступательной операции. Корпорации модернизировали скупленные заводы, причем – с изрядным запасом мощности. В общей сложности отечественный «табачный конвейер» может выпускать до 800 млрд. сигарет в год.

А как же государство? В СССР табак был третьим по величине источником пополнения казны – после нефти и алкоголя. Но в начале 1990-х чиновники ни с того ни с сего отдали эту индустрию в руки американских корпораций. Это все равно, что подарить им бесконечную золотую жилу.

В результате казна лишилась огромных доходов. По подсчетам «АН», тройка мировых сигаретных концернов зарабатывает в нашей стране более 100 млрд. руб. в год. И это – только чистая прибыль. Для справки – в дорогие марки сигарет кладут смесь табаков по 7–10 долл. за килограмм. В дешевые – по 1,5– 2 доллара. С учетом стоимости коробочки, ароматизаторов и т.д. себестоимость даже элитной пачки сигарет не превышает 5 рублей… Значит, табачники получают несколько сотен, а то и тысяч процентов прибыли.

В то же время государству от этой индустрии достается… «шерсти клок». Акцизы на табак исчисляются по сложной схеме и растут на 20–30% в год. Тем не менее даже с дорогих сигарет стоимостью 40–50 руб. за пачку государство получает… всего 2,5–3 рубля. Власть словно специально сама себе регулярно подставляет подножки. Например, в 2003 г. чиновники перешли от фиксированной ставки акцизов на сигареты к смешанной. Было объявлено, что это делается ради пополнения бюджета. На деле же сбор налогов с табачной индустрии враз упал на четверть…

Понятно, что государственные мужи потакают табачникам далеко не бесплатно. Ясно и то, что рано или поздно им все равно волей-неволей придется наступить на хвост табачному лобби. Тут стоит присмотреться к зарубежному опыту. В США борьба с курением растянулась на три десятка лет. Правительство действовало через сплошное «нельзя». Последовательно запретили курить в самолетах, на улице, потом – в барах. Полностью исключили любую рекламу сигарет… Итог – с 1980 г. потребление сигарет в США упало с 35 млрд. пачек в год до 20 миллиардов. При том, что численность населения за то же время выросла в 1,5 раза.

Так что одолеть табачного змея – задача вполне реальная. Правда, для этого нужно начать бороться с ним не напоказ, а взаправду.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

Пушков: "Украинские «напор и ярость» даже в ПАСЕ многим обрыдли"

Пушков: "Украинские «напор и ярость» даже в ПАСЕ многим обрыдли"

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение украинской делегации не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ: "депутаты Рады застыли в прошлом".

//Политика

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

Америка не хочет нести основную нагрузку по выделению финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

//Политика

Пушков оценил ультиматум Трампа по отношению к ЕС

Пушков оценил ультиматум Трампа по отношению к ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум по Украине нежеланием Вашингтона финансировать Киев. Об этом он написал в своем Twitter.

//Новости партнеров

//Здоровье

Диетолог: как есть бутерброды с колбасой и не толстеть

Диетолог: как есть бутерброды с колбасой и не толстеть

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что, оказывается, есть способ кушать любимые бутерброды с колбасой и не толстеть. Она отметила, что нужно сочетать продукты с низкой калорийностью и другую пищу.

//Экономика

Новак заявил, что поставлять газ через Украину может только "Газпром"

Новак заявил, что поставлять газ через Украину может только "Газпром"

Только "Газпром" может поставлять газ на Украину, так как является единым экспортером российского газа. Так министр энергетики Александр Новак ответил на принимаемое Украиной новое законодательство.

//Новости СМИ2

//Криминал

Три года колонии получила жительница Пскова, подарившая новорожденную дочь чужой женщине

Три года колонии получила жительница Пскова, подарившая новорожденную дочь чужой женщине

Псковичка 24-х лет, подарившая свою новорожденную девочку 47-летней жительнице Вологды, проведет три года в тюрьме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

//Общество

В Госдуме одобрили запрет продажи алкоголя в заведениях жилых домов

В Госдуме одобрили запрет продажи алкоголя в заведениях жилых домов

Госдума приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

//Говорят, что...

Французы впечатлены учениями армии России

Французы впечатлены учениями армии России

Похоже, Франция по велению Эммануэля Макрона действительно начала примирение с нашей страной. Во французских СМИ начали появляться положительные материалы о России, чего ещё совсем недавно невозможно было представить. Причём парижские журналисты начали хвалить даже учения российской армии.

//Говорят, что...

На Каспии посчитали кильку

На Каспии посчитали кильку

В Каспийском море продолжают восстанавливаться запасы знаменитой кильки. Прошедшим летом специальная экспедиция учёных Волжско-Каспийского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провела обширные исследования запасов этой рыбы. Получены интересные результаты.

//Говорят, что...

Зеленский начал давить бизнес

Зеленский начал давить бизнес

Любопытная информация приходит с Украины. Новый президент Незалежной Владимир Зеленский начал ставить палки в колёса бизнесменам всех уровней. Как утверждают источники «АН», ради удержания рейтинга он давит и нагибает всех подряд – крупных, средних и даже мелких предпринимателей.

//Говорят, что...

В Китае из монахов делают коммунистов

В Китае из монахов делают коммунистов

Китай активно готовится к празднованию 1 октября 70‑летия образования республики. В юбилей в Пекине пройдут праздничные шествия и парад. Подготовка к этому празднику коснулась даже китайских монастырей. Даосские монахи учатся маршировать под звуки гимна и проводят репетиции торжественной церемонии по поднятию красного флага.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Урожай зерна превысит прошлогодний

Урожай зерна превысит прошлогодний

В течение года специалисты делали разные прогнозы по урожаю зерна, но перед последней декадой сентября стало ясно, что в этом году он будет серьёзно превышать уровень 2018 года. По последним статистическим данным, к 19 сентября в России с 80% посевных площадей уже собрано более 102 млн т зерна.

//Политика

Скандал в Германии: жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в ФРГ

Скандал в Германии: жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в ФРГ

Депутата немецкой Свободной демократической партии Ренату Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию. Об этом сообщает издание Bild.

//Здоровье

Не шутите со своим сердцем

Не шутите со своим сердцем

Всегда поражают пациенты, которые ссылаются на то, что никогда раньше не обращались с подобным недугом к медикам, а значит, как бы застрахованы от него на всю свою жизнь. Увы, но так обычно не бывает. Тем более что сосуды, а особенно сердечная мышца, очень чутки к колебаниям как температуры, так и атмосферы.

//Здоровье

Лимонад нужно пить. Грамотно

Лимонад нужно пить. Грамотно

Как утверждал известный швейцарский врач и алхимик Парацельс, «всё – яд, всё – лекарство. То и другое определяет доза». В случае с лимонадом доза, конечно, важна, но громадное значение имеют и многие другие нюансы. Если брать продукцию из магазинов, то вряд ли от его постоянного употребления будет польза.

//Здоровье

Осторожно! Начался сезон простуд

Осторожно! Начался сезон простуд

Осень часто называют сезоном простуд. Между тем острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) далеко не всегда считается болезнью. У медиков есть такое выражение: «Если лечить насморк, то он пройдёт через семь дней, если не лечить, то через неделю». Действительно, при ОРВИ бывает, что несколько дней есть ощущение дискомфорта, а потом нормальное состояние и работоспособность восстанавливаются.

//Спорт

Россия – снова без олимпиады?!

Россия – снова без олимпиады?!

Не успели мы отдышаться после страшного допинг-скандала, только сборную России с триколором и гимном допустили на Олимпиаду в Токио, как под нашу страну подложили очередную бомбу. Теперь ВАДА подозревает московскую лабораторию в махинациях. Это грозит новой дисквалификацией и отстранением от летних Игр-2020.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»
3

В России могут расширить список возможных живых доноров
4

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
5

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры