Китайцы в России: сто лет одиночества

ПО МНЕНИЮ Гельбраса, сегодня Китай уже фактически завершил экономическую экспансию в России. «Зайдите в любой магазин – и вы увидите, что большая часть товаров – китайского производства», – говорит профессор.

На мое возражение, что ту же картину можно наблюдать и в любом магазине США, Гельбрас отвечает, что экономическая экспансия Китая в США и в России имеет существенные различия. «В США китайцам не отдают на откуп высокотехнологические производства. Китайский рынок в США – это в основном дешевая низкокачественная продукция, не конкурирующая с американской. Мы же идем по центральноазитскому пути – страны этого региона уже фактически стали колониями Китая».

«Куплю Медь, Алюминь, Бронз», – эту сделанную с орфографическими ошибками надпись можно встретить в Киргизии и Казахстане повсюду. Спрос на цветные металлы объясняется просто. В соседнем Китае его стоимость в десятки раз больше, чем в центральноазиатских республиках. Ежедневно КамАЗы, груженные цветными металлами, отправляются к китайской границе. Цветного металла в Киргизии и Казахстане уже практически не осталось.

«Китайское золото» переправляют в эти республики контрабандой из Узбекистана, а уже потом отправляют в Поднебесную.

Можно без преувеличения сказать, что великий сосед уже практически завершил экономическую экспансию в Центральной Азии. Местные рынки заполнены исключительно китайскими товарами, а одна из самых престижных профессий в регионе – переводчик с китайского.

Сегодня, по мнению Гельбраса, мы так же, как и Центральная Азия, превращаемся в классическую сырьевую колонию Китая. При этом главную роль в распродаже России играют газеты на китайском языке, которые издаются в российской столице.

Сегодня в Москве издается 7 газет на китайском языке, 4 из них – ежедневные.

Как утверждает Гельбрас, газеты печатают объявления нигде не зарегистрированных китайских банков и акционерных обществ, имеющих выход на коррумпированных российских чиновников. В результате в обход межгосударст­венных соглашений нелегальным путем в Китай массовым количеством вывозится самое разнообразное сырье (лес, цветной металл, хлопок).

Нелегальные банки охотно вручают ссуды стремящимся развивать в России бизнес предпринимателям. Причем честность просто феноменальная. Кредиторы нередко даже не берут расписок со своих клиентов.

Каждый приличный западный город имеет свой китайский квартал. В Москве ничего подобного нет. Китайцы, правда, преобладают в студенческом городке Университета дружбы народов. Но их не намного больше, чем индусов и чернокожих студентов.

– Мы и вправду самая крупная национальная община, проживающая в студенческом городке. Но говорить о китайском квартале – это было бы большим преувеличением, – убеждает меня студент подготовительного факультета Университета дружбы народов Сай Ло.

Пекинец Сай Ло любит Москву, в российской столице ему нравится все, кроме холодной зимы и милиции.

– Ваша милиция просто затравила студентов-китайцев постоянной проверкой документов. Без паспорта мы боимся выйти из студенческого городка, – жалуется китаец.

Другое место массового скопления китайцев – «Черкизовский» рынок в Москве. Когда попадаешь в его китайский сектор, создается впечатление, что ты очутился в Поднебесной. И дело не только в том, что узкоглазые продавцы упорно отказываются говорить по-русски. Повсюду попадаются китайские ресторанчики. Меню в этих заведениях написано лишь иероглифами, телевидение показывает пекинские программы, а посетители играют в непонятные европейцу игры. С официантами приходится общаться языком жестов. Правда, здесь принимают к оплате рубли, но цены явно не московские – поесть от пуза загадочной для россиянина пищи можно всего за 70 целковых. Однако место это является китайским лишь днем – ночуют китайские продавцы в разных районах Москвы.

Сегодня, по мнению директора центра по изучению ксенофобии российского Института социологии профессора Владимира Мукомеля, московские китайцы обречены на сегрегацию. «В 60-е годы прошлого века существовала великолепная школа обучения китайцев русскому. Увы, сегодня она оказалась полностью разрушена.

Сегодня даже ки­тайцы – студенты московских вузов с трудом могут связать два слова по-русски», – считает профессор.

В результате московские китайцы живут в параллельном мире. У них есть не только свои газеты, собственная мобильная связь, но и рестораны, где можно отведать не только собак, но и кошек.

А недавно у московских граждан Поднебесной появились даже свои собственные публичные дома. Официально это называется караоке-клубами. Китайцы, кстати, обожают петь русские песни, особенно «Подмосковные вечера». Клиенты в таких клубах – только китайцы, а вот обслуживающий персонал – гейши – высокие дородные девушки, в основном уроженки Украины. Просто посидеть с девушкой и попеть с ней песни обойдется китайцу приблизительно в 50 долл., а вот ночь с украинкой стоит значительно дороже – долларов 200–300…

По мнению профессора, общение с гейшами – фактически единственный контакт китайцев со славянами. По сути, китайцы могут десятки лет жить в России, не соприкасаясь с русскими.

Как считает директор центра ксенофобии, такое параллельное существование характерно отнюдь не только для России. «Во всех странах, где существуют крупные китайские диаспоры, они пытаются изолироваться от окружающего мира. Образование знаменитых чайнатаунов – яркое проявление этого процесса», – заявил «АН» Владимир Мукомель.