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«Боец. Рождение легенды»

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр СЛАВУЦКИЙ ]

 Автор идеи получил огромное количество писем от телезрителей с просьбой о продолжении. Эта новая история начинается в середине 90-х годов за несколько лет до событий, описанных в первой части.

 Дело происходит в Ростове – не реальном, а мифическом «бойцовском» городе, где обитают почти былинные персонажи – могучие главари двух бандитских группировок. Легенду рассказывает Дед (актер Вячеслав Шалевич), вечный скиталец по тюрьмам и пересылкам. Бывалый пройдоха, обожающий красиво приврать, описывает малолеткам эпические приключения суперменов криминального мира. И в этот раз история начнется с тюремного вагона, в котором Дед затягивает очередную байку...

 Истинные события, представленные зрителю, будут отличаться от романтической версии Деда и подаваться не в прямой хронологической последовательности, как это часто бывает в современном кино. Из сериала «Боец. Рождение легенды» зрители узнают истории знакомых героев: Акеллы, Варшавского, Азова, Халифа. Для тех, кто захочет вспомнить или узнать, что произошло с героями дальше, на РЕН ТВ сразу после завершения 22 апреля сериала «Боец. Рождение легенды» будет показан первый «Боец».

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