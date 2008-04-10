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У доски – без тоски!

Современные компьютерные технологии позволяют педагогам эффективнее преподавать, а детям – лучше учиться

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Георгий ЛОРИЯ ]

У доски – без тоски!
У доски – министр образования и науки РФ А. Фурсенко

 НО – привет, ностальгия! – длившемуся многие десятилетия школьному «меловому периоду» приходит конец. В двери учебных заведений все настойчивее стучатся современные образовательные технологии.

 Когда несколько лет назад на самом высоком государственном уровне было решено развивать национальный проект «Образование», педагоги воспрянули духом. Они поняли: отношения к школе по «остаточному принципу» – в принципе – больше не будет. Напомню: развитие проекта предусмотрено по пяти направлениям. Одно из них – внедрение современных технологий. Например, все больше российских школ оснащается так называемыми интерактивными досками – как стационарными, так и мобильными. По сути, это вовсе и не доска в привычном понимании, а большой пластиковый экран. На нем можно не только демонстрировать любое изображение, но и работать, как на компьютере. Через компьютер, собственно, этот экран и поддерживает «интерактивную» связь с пользователем. Причем если надо – то не с одним, а сразу с несколькими. Сюда можно «зарядить» программу по любому школьному предмету и для любого возраста. На таких досках проводятся даже конкурсы рисунков!

 Некоторые доски – например, SMART Board – работают по сенсорному принципу. Им не нужны дорогостоящие пишущие устройства с батарейками или аккумуляторами. Вы просто легонько водите по экрану маркером или даже пальцем – и тот выполняет полученные команды.

 Первые доски появились в России около десяти лет назад. И спрос на них постоянно растет. Многие школы покупают их сами. Другие – получают в централизованном порядке: Федеральное агентство по образованию уже третий год подряд объявляет тендер на их поставку. Жаль только, что при этом школы лишаются возможности выбирать – уже два года подряд конкурс выигрывает один и тот же поставщик. «В прошлом году, – говорит директор по региональному развитию и продажам ГК Polymedia Михаил Гасымов, – мы наряду с другими поставщиками подавали документы на участие в федеральном конкурсе и предлагали комплекты нашего оборудования для поставок в рамках ПНПО по самой низкой цене. На тот момент нас уже хорошо знали учителя и директора школ по всей России, и каждый день они говорили о том, что испытывают большую потребность в нашем оборудовании. Однако, невзирая на результаты опросов, нас, как и ряд других поставщиков, по непонятным причинам просто не допустили к участию в тендере».

 Но ведь то, что чиновники считают лучшим вариантом доски именно этого поставщика, отнюдь не означает, что того же мнения придерживаются образовательные учреждения! Тем не менее пока федеральное оснащение наших школ происходит по принципу «дареному коню в зубы не смотрят». А что поделаешь, какими бы ни были поставляемые доски – все-таки нужда в них у школ велика.

 – В нашей школе, – говорит член Общественной палаты РФ, директор ГОУ Центр образования №548 «Царицыно» Ефим Лазаревич Рачевский, – около 20 досок. Но и этого количества не хватает: учителя становятся за ними в очередь! Ведь с их помощью можно гораздо эффективней вести уроки. Потому что детям, особенно подросткам и младшим школьникам, свойственно «многоканальное» восприятие. То есть не только ушами, но и глазами. Это первое. А второе – интерактивная доска придает ученику не объектный, а субъектный статус. Он не просто смотрит за происходящим, но и может вмешиваться в процесс поиска и создания новой информации. Первая доска – SMART Board – появилась у нас еще 5 лет назад – и до сих пор отлично работает!

 Кроме SMART существуют модели и других производителей: Promethean, GTCO, Hitachi, Mimio, Panasonic – есть, из чего выбирать! У каждой свои специфические особенности. Но объединяет все эти доски то, что они активно вовлекают в работу на уроке и педагогов, и школьников. Есть возможность быстро реагировать на сам процесс обучения – вплоть до оценки правильности ответа и мгновенной его корректировки. К тому же доска удовлетворяет интерес ребенка к компьютерной технике.

 – Правда,– говорит заслуженный учитель России, начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования Новосибирской области Александр Александрович Янин, – интерактивная доска – игрушка недешевая. Но она позволяет сделать процесс обучения предметным и мгновенным. И все же я считаю: не надо строить на ней все обучение! Она должна органично дополнять то, что традиционно зарекомендовало себя на протяжении многих лет. У себя в области мы поставили образовательным учреждениям около 140 интерактивных аппаратно-программных комплексов. Считали – это довольно много. Но когда провели опрос, выяснилось: их число, несмотря на недешевизну, подбирается к пятистам! То, что учебные заведения сами активно закупают доски – вещь, согласитесь, показательная! Важно еще, что фирмы-поставщики очень грамотно строят свои отношения с образовательными учреждениями: организуют курсы, учат педагогов работать с оборудованием.

 – Ежегодно, – подтверждает генеральный директор фирмы-поставщика Polymedia Елена Новикова, – мы обучаем работе с интерактивными досками несколько сот человек. В основном – бесплатно. Учеба ведется не только в Москве. Но и в тех регионах, где есть наши представительства: Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону.

 Еще каких-нибудь десять лет назад многие учебные заведения лишь мечтали о таком оборудовании. Мы размышляли о «школах будущего» – и вот они стали реальностью.

 – Компьютерная техника, – убежден А. Янин, – позволяет организовать учебный процесс на совершенно ином уровне! На интерактивной доске школьники творят буквально чудеса – то, до чего «средний» учитель еще даже не дошел. Но педагогам не надо комплексовать по этому поводу. Ведь с помощью электронной доски школьник из пассивного слушателя превращается в активного соучастника. Вот это и есть главное!

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