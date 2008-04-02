Михаил Прохоров. Не мальчик и не муж

Большое Дитя



ОТЕЦ Прохорова работал заведующим лабораторией, мать заведовала кафедрой полимеров в Московском институте химических материалов. Это была классическая советская интеллигентная семья со всем традиционным набором «радостей» советских интеллектуалов. В этом доме выписывали толстые литературные и научные журналы, читали вслух по вечерам и зимой по выходным ездили кататься на лыжах в компании друзей. Прохоровы жили в обычном доме на улице Кибальчича, рядом со станцией метро «ВДНХ».

За неимением материальных благ советская интеллигенция главным своим достоянием считала образование. Мишу отправили учиться в спецшколу №21 с углубленным изучением английского языка.

Здесь в мальчике обнаружилась склонность увлеченно заниматься каким-нибудь любимым делом, не отвлекаясь ни на какие внешние раздражители. Он увлеченно поглощал знания и также увлеченно занимался спортом. Миша воспринимал жизнь как веселую и увлекательную игру. В то время когда все его сверстники бегали за девочками и целовались в укромных уголках, Миша дни напролет читал книжки и крутил кубик Рубика.

В десятом классе он пребывал все в том же состоянии инфантильной беззаботности, как и в первом: раздавал девочкам щелбаны, носился по коридорам и подкладывал канцелярские кнопки на стулья одноклассников и учителей. Этому улыбчивому и добродушному переростку все сходило с рук.

Михаил Прохоров родился 3 мая 1965 года. В то время, когда ему исполнилось 18 лет, служить призывали даже студентов дневных отделений. Так что поступление в институт не спасало от армии. Продолжить образование Прохоров смог только в 1985 году, отслужив 2 года в престижных Ракетных войсках.

Для того чтобы поступить в Московский финансовый институт (сейчас Московскую финансовую академию), Михаилу требовалось лишь перейти сквер. Дом, в котором жила семья Прохоровых, находился напротив института.

В институте «переросток» Прохоров продолжал вести существование молодого и озорного щенка, вечно находящегося в состоянии игры. Время накладывало свой отпечаток на эти игры. Гиперактивность выражалась в том, что он участвовал в спортивных соревнованиях, субботниках, институтских вечерах и концертах, встречался с ветеранами, входил в факультетское бюро ВЛКСМ.



Удачное знакомство



ПО ОКОНЧАНИИ вуза выпускник получил должность начальника отдела в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС).

Несмотря на громкое название этой структуры, Прохоров, по сути, был государственным служащим с относительно небольшой зарплатой.

В 1990 г. в этот же банк пришел на работу другой госслужащий – Владимир Потанин. Он уже оценил масштабы развала централизованной советской экономики и возможности, которые открывало новое время. Потанин подыскивал банк для создания собственного бизнеса и надежных единомышленников. В МБЭС он нашел и то и другое. Вскоре разорившийся Международный банк экономического сотрудничества перешел под контроль Потанина вместе с клиентской базой и государственными активами. А Михаил Прохоров стал главным партнером Владимира Потанина на долгие годы.

В банковской сфере Потанин умело использовал связи и возможности, которые наработал за время государственной службы. Банки Потанина получали в управление активы государственных банков, обслуживание счетов государственных структур и в результате заняли лидирующее положение в финансовой сфере страны.

В 1993 г. бывший сослуживец, а теперь энергичный молодой партнер Потанина Михаил Прохоров вошел в руководство «ОНЭКСИМ-банка».



Большая игра



БИЗНЕСУ «ОНЭКСИМа», видимо, помогали такие высокопоставленные реформаторы, как Андрей Вавилов и Анатолий Чубайс. Но в выстраивании отношений с властными структурами и их обитателями Прохоров участия не принимал. Для этого он был слишком молод и неопытен. Энергичный, легкий и компанейский Прохоров был хорош в той роли, которую определил ему Владимир Потанин. На «семейных» праздниках, которые Потанин на протяжении многих лет устраивает под Новый год во французском Куршевеле, Миша Прохоров пел под гитару романсы и развеселые студенческие песенки, веселя и расслабляя гостей. В империи, которую строил Потанин, Прохорову отводилась та же роль – души компании. Стратег Потанин понимал, что для успешного управления ему нужен такой компаньон, который, с одной стороны, будет «своим в доску парнем», вечным Мишей-маленьким. А с другой – увлеченно и деятельно заниматься увлекательнейшей «игрой» – управлением огромной компанией. И в этой роли Прохоров себя оправдал.

Независимо от того, какой пост занимал Михаил Прохоров, он всегда талантливо реализовывал задумки Потанина.

Генеральным директором и председателем правления Горно-металлургического комбината «Норильский никель» Михаил Прохоров стал в 2001 году. А в 2004 г., уже после того как компания вышла на плановые рубежи и скрывать состав ее владельцев и размеры их долей в бизнесе было невозможно, журнал «Форбс» оценил состояние самого молодого российского миллиардера в 5,4 млрд. долларов. На тот момент Прохорову исполнилось 39 лет. Будучи самым молодым олигархом, он продолжал жить в доме своей старшей сестры, не обременяя себя созданием собственной семьи.

Из-за того что с момента окончания вуза Прохоров только и занимался тем, что азартно «играл в бизнес», женщины и развлечения стали новым увлечением олигарха сравнительно поздно. Открыв для себя эту новую область, Прохоров, по обыкновению, бросился в нее с головой. Но это случилось лишь после того, как миллиарды были уже заработаны.



Ничего личного



ГРОМКИЙ скандал, связанный с арестом Прохорова в обществе юных девушек в Куршевеле, продолжился не менее скандальным разделом «Норильского никеля».

Перестав быть владельцем «Норильского никеля», Прохоров вряд ли перестанет быть самым завидным женихом России. По предварительному соглашению о разделе бизнеса «Норильский никель» отойдет Потанину, Прохорову достанутся энергетические активы бизнес-империи. Остальное будет поделено пополам. В настоящее время Михаил Прохоров владеет блокирующим (28,2%) пакетом акций крупнейшего золотодобывающего концерна России – «Полюс золото».

Совместные активы Прохорова и Потанина оцениваются в сумме от 11 до 14 миллиардов долларов и находятся в управлении фонда «КМ-Инвест». В числе прочего к совместно нажитому имуществу относятся: 8,1% акций «Норильского никеля»; 7,6% – «Полюс золота»; 69% – Росбанка; 55,6% – «Открытых инвестиций»; 100% – «Проф-медиа»; 100% – «Интеррос-эстейт»; 98,1% – «Роза хутор»; 87,7% – СК «Согласие»; 25,83% – «Русиа петролеум». Один из вариантов решения проблемы, к которому бывшие партнеры пришли на 22 февраля 2008 г., – продажа активов на аукционе. Учитывая привлекательность таких активов как «Норникель», эксперты не сомневаются, что стоимость акций будет только расти.

Потрясения, начавшиеся в жизни Михаила Прохорова год назад, вполне могут оказаться для олигарха толчком к новым играм. В конце концов женитьба и сча-

стливое отцовство бывают приключением не менее увлекательным, чем кайтинг, горные лыжи и невероятные кутежи. В размышлениях г-на Прохорова после французского ареста зазвучали не свойственные ему ранее интонации: «Знаете, в европейском обществе, с моей точки зрения, вообще до настоящего времени присутствует печальный стереотип: отождествлять российский криминал с российским бизнесом как таковым. Действительно в начале 90-х годов с пространства бывшего Советского Союза в Европу хлынули бандиты и проститутки. Эта печальная страница нашей недавней истории – результат многолетних унижений и жестокостей тоталитарного режима. Современное российское общество борется с этим грустным наследием, и не без успеха. Но пока тот факт, что о стране и ее культуре зачастую судят по ее худшим представителям, не делает чести ни одному государству и особенно его элите».