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Миллиарды под честное слово

Стоит ли экономить на услугах нотариуса?

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 НОТАРИУС – уникальная профессия. Их число сдерживается искусственно. На всю страну существует ограниченное число вакансий. Чтобы занять одну из них, нужно пройти сложнейшую процедуру вступления в должность. Строгости более чем оправданны. От честности нотариуса зависит судьба гигантских наследств и миллиардных сделок. К счастью, как показывает практика, случаи криминала в этой профессии – единичны.

Дефицита нотариусов в России не наблюдается. В стране работают более
7 тыс. частных нотариальных контор и 270 государственных. Тарифы у тех и у других одинаковые. Они прописаны в Налоговом кодексе. Cтоимость большинства услуг не превышает 500 рублей.

 Когда возникает нужда в таких специалистах? У нотариуса можно заверить что угодно: долговую расписку, доверенность на вождение машины, договор о покупке самолета. Но чаще всего закон этого не требует. Все перечисленные документы действительны и без заверения. Случаев, когда нотариус железно необходим, немного.

 Во-первых, он необходим при оформлении наследства. Это основная статья дохода «заверителей». Чтобы унаследовать машину или квартиру, придется получить у нотариуса так называемое свидетельство о праве на наследство. Близким родственникам (дети, супруги, родители) это обойдется в 0,3% от стоимости наследуемого имущества.

 Немного? Подсчитаем. Допустим, вам достался дом. Он стоит 5 млн. рублей. При нынешних ценах на жилье – обычная сумма. Значит, нотариусу придется отдать 15 тыс. рублей. Но если наследство получают менее близкие родственники – ставка удваивается. Впрочем, наследство того стоит. К тому же тех, кто проживал вместе с умершим, закон избавляет от пошлины.

 Хуже, если вам достался мелкий банковский вклад. Например, чтобы унаследовать вклад в 6 тыс. руб., придется отдать нотариусу 500–1000 рублей.

 Почему так дорого? К стоимости добавляется множество дополнительных «услуг юридического и технического характера». Например, помочь составить текст заявления. Законом эти услуги не регулируются и могут стоить сколько угодно. В итоге за то, чтобы набрать документ на компьютере и распечатать его на принтере, нотариус может попросить 300–500 рублей. В принципе, в каждом регионе местная нотариальная палата устанавливает рекомендуемые расценки на допуслуги. Но соблюдать их «заверители» не обязаны. Конечно, нотариусов не всегда можно обвинить в алчности. Иногда сельскому «заверителю» клиенты приносят всего 20–30 тыс. руб. в месяц. Из этих денег приходится арендовать офис, платить зарплату помощникам.

 Без нотариуса не обойтись и при выдаче доверенности. Например, вы поручаете кому-нибудь продать вашу дачу, квартиру или машину. Другой распространенный случай – доверенность на снятие денег с банковского счета.

 На чем тут можно сэкономить? Дороже всего обойдется вызов нотариуса на дом. В Москве это стоит 5 тыс. руб., в Свердловской области – 2 тыс. рублей. Второй пункт расходов – помощь в составлении текста доверенности. Даже в небогатой Еврейской автономной области за это берут 200 рублей.

 В остальных «нотариальных» случаях также придется раскошелиться. Например, составить брачный договор или соглашение об алиментах обойдется в 3–5 тыс. рублей. Написать заявление с просьбой принять вещи на хранение (нотариусы оказывают и такие услуги) – 1,5–2 тыс. рублей. Неплохая прибавка к официальным сборам, не правда ли? Особенно если учесть, что льготы (по закону, например, инвалиды I и II групп получают 50%-ную скидку на нотариальные услуги) на дополнительный «сервис» не распространяются.

Пожаловаться на нотариуса

 ЕСЛИ «заверитель» завышает тарифы, на него можно подать жалобу в региональную нотариальную палату. Она обязана рассмотреть заявление и, если обнаружит нарушения, через суд лишит нотариуса лицензии.

 Если нотариус отказался заверить завещание или доверенность, порядок такой. Сначала нужно подать заявление самому нотариусу с просьбой мотивировать отказ. Тот должен ответить письменно. Если «заверитель» этого не сделал, жалуйтесь в нотариальную палату. После трех обращений об отказах дело нотариуса выносят на квалификационную комиссию – и та опять же может отобрать лицензию. По данным Федеральной нотариальной палаты, через суд в России отзываются порядка 20 лицензий в год. Еще столько же нарушителей под давлением коллег пишут заявление об уходе.

Тарифы на нотариальные услуги

Услуга Стоимость (руб.) Услуга Стоимость (руб.)
Удостоверение доверенности на совершение сделки 200Удостоверение завещания 100
Удостоверение договора об ипотеке (жилой дом, квартира) 200Удостоверение доверенности на право пользования имуществом близким родственникам – 100, другим лицам – 500
Удостоверение брачного договора 500Удостоверение доверенности на право пользования автомобилем близким родственникам – 250, другим лицам – 400
Удостоверение договора поручительства 0,5% от суммы,
не менее 200 и
не более 20 тыс.		Засвидетельствование верности перевода документа 100 за страницу
Удостоверение соглашения об изменении или о расторжении договора 200Свидетельствование подлинности подписи на документах 100

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