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В шортах, но при галстуке

Можно ли ходить на работу в шлепанцах и драных джинсах?

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

В шортах, но при галстуке

По статистике, российские белые воротнички оставляют до четверти зарплаты… в гардеробе. А что делать? В «джентльменский набор» карьериста обязательно входят дюжина дорогих костюмов, несколько пар хороших ботинок и целый арсенал рубашек и галстуков.

Причем чем более «продвинутой» считает себя компания, тем назойливее она навязывает сотрудникам так называемый дресс-код. Это набор правил: во что, как и когда нужно одеваться на работе. Требования порой очень жесткие. Например, даже в самый жаркий день персонал заставляют носить строгие костюмы темных тонов. И – никаких «вольнодумств» вроде рубашек без рукавов. Явившись в офис в галстуке «веселой» расцветки, рискуешь получить выговор. А уж длина юбок, цвет подтяжек или носков контролируются так же строго, как финансовая отчетность. Но придирки начальства к одежде незаконны.

Фирменный окрас

В прошлом году в России разразились три скандала на почве дресс-кода. Крупная сеть магазинов ни с того ни с сего перестала пускать в офис… бородатых сотрудников. Самое смешное – о новых правилах объявили в тот же день, в который вышел знаменитый указ Петра I. Император повелел брить бороды. Население едва не взбунтовалось. Но, выходит, иных начальников история ничему не учит.

В другом случае отличилась мэрия Москвы. Она озаботилась внешним видом журналистов. Чиновники сочли, что акулы пера одеваются уж слишком вольно. Поэтому вышел приказ – пускать в здание только тех, кто носит деловой костюм. По особо торжественным случаям от дам требовался вечерний туалет…

Но всех перещеголяла Свердловская дума. Прошлым летом местный управделами выпустил скандальное постановление. В нем были тщательно «зарегулированы» все детали одежды. Женщин заставили носить только синие, коричневые или серые юбки длиной – на 20 см ниже колена. Каблуки – не выше 4 см. Косметики и ювелирных украшений – минимум. Особое внимание авторы документа уделили дырам и складкам на колготах. За них полагалось изгнание из стен думы.

Во всех трех случаях поборникам строгостей в одежде пришлось идти на попятную. Уж очень большой поднялся шум. Но, как показало расследование «АН», в целом население не готово «бунтовать» из-за строгостей в одежде.

Корпоративная «удавка»

Российские белые воротнички безропотно выполняют даже самые абсурдные требования к внешнему виду. «Чтобы быть на хорошем счету, нужно каждый день надевать новый костюм. Минимальный комплект – пять нарядов. К каждому надо иметь по три сорочки и два галстука. Недорогие ботинки под запретом. Даже работники среднего звена обязаны носить кожаные туфли ручной работы. Нарушишь правила – попросят срочно докупить недостающие предметы гардероба. Да еще занесут порицание в личное дело. Начальство не интересует, хватает ли нам на все это зарплаты», – жалуется сотрудник крупной россий­ской нефтяной компании.

Некая российская транспортная компания установила правила, как… курьеры должны жевать резинку!

Бывает и хуже. «АН» составили список самых жестоких требований. Например, офисных дам «мучают» закрытыми туфлями. А все из-за того, что босоножки под запретом! Несладко пришлось и работникам одного из крупных российских банков. Мужчинам там строго-настрого запрещено снимать пиджаки и ослаблять галстуки. При этом на кондиционерах сэкономили. Вот и выходит, что летом люди парятся от жары. Останешься в рубашке или ослабишь воротничок – схлопочешь выговор.

Да что там одежда. Некая российская транспортная компания установила правила, как… курьеры должны жевать резинку! В присутствии клиента жвачку надо засовывать за щеку. Один небольшой банк выпустил такую внутреннюю инст­рукцию. «В приемной руководителя все посетители обязаны обращаться друг к другу только на «вы» и обязательно – по имени-отчеству». Крупная сеть автосалонов запретила персоналу носить солнечные очки и часы с металлическим ремешком. Начальство сочло, что работники должны видеть глаза друг друга. А блестящий браслет блестит и гремит, поэтому, мол, – отвлекает от работы.

Но ничем не лучше, если вам попадется слишком вольнолюбивое начальство. В крупной торговой сети сотрудникам вышло послабление. Им разрешили носить шорты и рубашки с коротким рукавом. Но галстуки – по-прежнему обязательны. В итоге работники щеголяют в диких нарядах. К тому же сочетание рубашки с коротким рукавом и галстука считается дурным тоном.

Другой случай и вовсе из разряда «нарочно не придумаешь». В крупнейшей российской студии дизайна разработали «внутреннюю конституцию». Она обязывает ходить на работу… в кедах и шлепанцах. Приветствуются футболки с вызывающими надписями, пирсинг, смелые стрижки и драные джинсы. Тот же диктат, но – шиворот-навыворот.

Вольный стиль

А что говорит закон? В российском Трудовом кодексе (ТК) о дресс-коде нет ни слова. Единственное упоминание об одежде – ТК обязывает работодателя оплачивать спецодежду персонала. Если вас заставляют покупать рабочий халат или перчатки – это нарушение. Но деловой костюм, к сожалению, спец­одеждой не считается.

Зато, что точно, – работодатель не имеет права навязывать сотрудникам свои вкусы. «В принципе компании могут выпускать разнообразные внутренние распоряжения. В том числе – касающиеся одежды. Но по закону привлечь работника к ответственности за их нарушения практически невозможно», – объясняет юрист «Центра профессионального развития» Валентина Митрофанова. Кроме того, работодатель обязан ознакомить сотрудника с внутренними правилами до подписания трудового договора. Чаще всего это требование не выполняется.

Практика показывает, что в спорных ситуациях суды встают на сторону поклонников вольного стиля. Правда, пока что досталось только чиновникам. Год назад администрация Самарской области попыталась ввести дресс-код. Она запретила в своем здании джинсы и мини-юбки. Областная прокуратура отменила это распоряжение. Логика такова: костюмы по карману не всем. А приходить на прием к чиновнику – конституционное право граждан.

И уж совсем незаконно заставлять персонал «париться» на работе. Дело в том, что в России действуют «Гигиенические требования к микроклимату помещений». По ним, чем выше температура воздуха, тем короче должен быть трудовой день. Если в офисе 26 градусов, сотрудники не должны работать более восьми часов. Каждые дополнительные полградуса сокращают рабочий день на час.

Этим правилом воспользовались работники завода «Форд» во Всеволожске. Жара в цехах летом зашкаливала за 30 градусов. Профсоюз выбил из начальства сокращение рабочего дня и доплаты. Заодно установили душевые кабины, и около каждого рабочего места вентилятор. Также сотрудникам начали выдавать по две бутылки минеральной воды в день.

Ясно, что и белым воротничкам не помешает знать свои права. Если вас не уст­раивают слишком строгие требования к одежде или начальство отказывается по­ставить на работе кондиционер, зачитайте ему закон. Он – враг жары и деловых костюмов.

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