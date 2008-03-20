//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Менты пошли на повышение

№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 ТЕЛЕСЕРИАЛ «Менты» и все последовавшие за ним «однокоренные» проекты известны не только своей популярностью, но и бесконечными дрязгами их правообладателей.

 Выход из ситуации нашла телекомпания НТВ, которая отныне производит сериал под другим названием – «Литейный, 4», с теми же известными всем актерами.

 Теперь Юрий Кузнецов играет генерала из Москвы, Анастасия Мельникова – психолога-аналитика, Алексей Нилов – адвоката по гражданскому праву, Сергей Селин – бывшего спецназовца… И все они причастны к спецотделу по расследованию особо сложных преступлений, который, как известно, находится в Питере по адресу: Литейный, 4.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//В мире

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.

//В мире

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что Украине не нужно бездумно гнаться за европейскими ценностями. Она заявила, что страна имеет собственные ценности, которых в Европе уже давно лишились.

//В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

//Общество

Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о причинах, из-за которых участились случаи с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции.

//Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

В МЧС сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, москвичей ожидает мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что порывы ветра начнут усиливаться с 9.00 до 21.00 до 22 метров в секунду.

//Политика

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

//Новости партнеров

//В мире

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

//В мире

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

//Новости СМИ2

//Общество

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

//Здоровье

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи уверены: остановить процесс выпадения волос реально. Специалисты считают, что облысение может наступать в связи с гормональными нарушениями, генетикой, побочными эффектами от лечения или из-за радиации.

//Криминал

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего накануне с ножом на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает агентство ТАСС.

//В мире

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать возместить ущерб.

//Здоровье

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

22-летняя девушка из Армении Сатеник Каразян прославилась на весь мир из-за своей редкой аномалии – она «плачет кристаллами». Российский офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какой сбой мог произойти в организме несчастной девушки.

//Здоровье

Виноград с косточкой или без - врачи однозначно ответили на этот вопрос

Виноград с косточкой или без - врачи однозначно ответили на этот вопрос

Врачи посоветовали всем любителям винограда есть его вместе с косточками. По словам специалистов, виноградные косточки представляют собой кладезь ценных веществ, среди которых витамин Е, антиоксиданты и токоферол.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Цискаридзе признался, что не знает о размере пенсии

Цискаридзе признался, что не знает о размере пенсии

Бывший солист Большого театра артист балета Николай Цискаридзе признался, что о размере своей пенсии узнал по сообщениям в СМИ. По словам танцора, за более чем 10 лет в качестве пенсионера он не потратил ни копейки начисляемых государством денег.

//Шоу-бизнес

Меган и Гарри позаботились о будущем Арчи и сделали дорогой подарок сыну

Меган и Гарри позаботились о будущем Арчи и сделали дорогой подарок сыну

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри внесли крупные инвестиции в будущее своего сына Арчи. Как и многие родители, члены королевского семейства сделали наследнику дорогой подарок.

//Здоровье

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы

Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают вопросы. По словам знаменитости, они всегда встанут на её защиту.

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//Происшествия

В Саратове найдено тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

В Саратове найдено тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 18-летней девушки Екатерины в Ленинском районе Саратова. Злоумышленник нанёс девушке 50 ножевых ранений с целью материальной наживы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
2

«Мать-героиня» криминальной сводки
3

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
4

В Татарстане в озере ищут чудовище, которое ревет по ночам
5

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры