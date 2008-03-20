Менты пошли на повышение
№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ТЕЛЕСЕРИАЛ «Менты» и все последовавшие за ним «однокоренные» проекты известны не только своей популярностью, но и бесконечными дрязгами их правообладателей.
Выход из ситуации нашла телекомпания НТВ, которая отныне производит сериал под другим названием – «Литейный, 4», с теми же известными всем актерами.
Теперь Юрий Кузнецов играет генерала из Москвы, Анастасия Мельникова – психолога-аналитика, Алексей Нилов – адвоката по гражданскому праву, Сергей Селин – бывшего спецназовца… И все они причастны к спецотделу по расследованию особо сложных преступлений, который, как известно, находится в Питере по адресу: Литейный, 4.
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