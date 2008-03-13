Норвежская рыбалка

В ЭТОЙ северной стране рыбалка всегда занимала не последнее место! До середины 60-х гг. XX в. Королевство Норвегия было страной, где основная масса населения трудилась в рыболовной отрасли и сельском хозяйстве. Но ситуация изменилась, когда на шельфе Норвежского моря в 1968 г. нашли нефть. В последние годы Норвегия лидирует в мире по уровню жизни и делит первые места с Новой Зеландией. Однако рыбалка, ставшая теперь одной из главных составляющих туристической отрасли, по-прежнему занимает значительное место в жизни любого норвежца.

Всю норвежскую рыбалку можно условно поделить на ловлю в открытом море, ловлю во фьордах, а также пресноводную рыбалку на многочисленных реках и озерах. Морская – держит приоритет в промышленном рыболовстве. Туристы же предпочитают рыбалку во фьордах, шхерах и внутренних пресных водах. Хотя надо заметить, что среди русских рыбаков наблюдается тенденция выбора deep-sea fishing (глубоководной морской рыбалки).

Протяженность береговой линии Норвегии – 21 тыс. километров. А одной из особенностей климата является наличие теплого течения Гольфстрим, позволяющего ловить рыбу круглый год. Так что в этой стране сбываются мечты рыбаков!

В норвежских водах ловится более 30 видов рыбы. В том числе треска – главная статья рыболовного экспорта страны, скумбрия, так ценимая россиянами в копченом виде, сайда, пикша, зубатка, сельдь, палтус, камбала, макрель…

Треска занимает в этом списке особое место. В Норвежском Королевстве существует сохранившийся с древних времен культ трески. Норвежцы уважают как саму рыбу, долгое время служившую им основной пищей, так и тех, кто занимается ее добычей и заготовлением. На Лофотенском архипелаге даже открыт Музей трески, рассказывающий туристам о многовековом промысле.

Что интересно, лицензия на морскую рыбалку не требуется, как и не существует квоты на вылов рыбы. Но вместе с тем, как бы ни сопутствовала вам удача, увезти домой вы сможете не больше 15 кг собственноручно выловленной морской рыбы и одну рыбу-трофей. Таков норвежский закон.

За большим уловом (вплоть до октября) лучше отправляться на север страны, например в область Тромсе.

В марте-апреле к северному побережью Норвегии от Тромсе до Тродхейма с выгула в Баренцевом море спускается на нерест треска. В это время с лодки не составит труда поймать рыбу весом до 1,5-2 килограммов. На глубине от 30 м до 200 м помимо трески здесь водятся сайда, люр, менек, пикша, камбала, морской окунь, палтус. Самый активный клев бывает во время прилива, когда вода поднимается до 2,5 м и выше. Для такой рыбалки необходима надежная лодка длиной не менее пяти метров. Ловля производится на тяжелые блесны-пилькеры весом более килограмма.

Помимо отвесного блеснения, самого распространенного способа, доступного даже ребенку, профессионалы используют специальные донные снасти, например для ловли палтуса и зубатки. Приманкой служит нарезка из свежей рыбы. В Норвегии живые приманки практически не используют.

На фьордовой рыбалке нет сильных ветров и стремительных течений, как в открытом море. А глубина немаленькая – местами достигает 500 метров. В спокойной воде можно блеснить горизонтально на воблеры, вертушки и твистеры, пользуясь более легкими снастями. Во фьордах ловятся те же селедка, скумбрия, морской окунь, сайда, треска, пикша. И будьте уверены, их вес и размер вас не разочаруют. Нельзя только ловить вблизи рыбных ферм, на расстоянии менее 100 м от них.

Какие предпочесть снасти? Среднее удилище длиной 1,8–2,3 м на нагрузку 12–14 килограммов. 300 м как минимум прочной плетеной лески. Мультипликаторная катушка. С этой комбинацией снастей на море можно ловить практически любую рыбу.

Для рыбалки на внутренних водоемах не забудьте для начала купить лицензию на рыбную ловлю. Исключением являются лишь дети до 16 лет, которые вправе рыбачить бесплатно с января до середины августа. Но для ловли лосося и они должны приобрести официальное разрешение. Можно ловить на червя, мормышку, спинтер-бейт, воблер и блесну. Здесь вам пригодятся удочка, ручная леска и оттер-трал. Отличная рыбалка на реках и озерах в Северной Норвегии, включающей области Финнмарк, Трумс, Нурланд, а также Лофотенские острова. Горные породы в этих местах богаты минералами, а значит, в водоемах замечательные условия для размножения рыбы. К вашим услугам более 60 тыс. богатых рыбой озер. И много рек, где водится форель. Пик сезона для ловли форели наступает в период с июля по август. На крючок чаще всего попадается рыба весом до килограмма. А в озере Йолстер, что на западе страны, была зафиксирована поимка 15-килограммовой рыбины!

Самым известным местом обитания форели в Норвегии считаются река Хемсила и ее притоки в центральной части страны. Кристально чистая, богатая рыбой Хемсила течет по живописной, окруженной горами долине Хемседал, Чтобы сохранить огромные запасы рыбы, на некоторых участках введены специальные ограничения – ловля только удилищем на мушку и не более одной рыбы в день. Причем брать можно рыбу ни больше ни меньше, как размером между 33 и 38 сантиметрами.

Крупный и крепкий атлантический лосось водится в тех реках, которые протекают от побережья к центру страны. Среди лососевых вне конкуренции река Мандальсэльва – наиболее доступная и разведанная в стране. Настоящим рыболовным рекордом Норвегии считается 36-килограммовый лосось, пойманный в 1928 году. Его чучело до сих пор висит в аэропорту Осло и служит предметом гордости местных жителей. Для лососевых нет лучше снасти, чем 14-фунтовое двуручное удилище. Беспроигрышная приманка в данном случае – одна из множества нахлыстовых мушек, в изготовлении коих норвежцы знают толк. Мушки эти обычно изображают различных насекомых, входящих в рацион среднестатистического лосося.

Реки Гломма и Атна-эльва славятся великолепной рыбалкой на хариусов. Часто попадается и щука. Лучшее время – с июня до середины августа. А если вы чувствуете в себе силы для серьезной рыбалки, то вам подойдет самое «серьезное» озеро Норвегии – Мьеса. Здесь уже было поставлено несколько норвежских рекордов по улову форели и щуки. Задумайтесь, может, на следующий рекорд стоит замахнуться и вам?

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