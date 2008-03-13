Детская болезнь двойных стандартов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия вынесла российскому анимационному «Телеканалу 2х2» первое предупреждение.

Официальной причиной послужило то, что «по заключению специалистов, анимационные сериалы «Приключения Большого Джеффа» и «Маленькие лесные друзья» пропагандируют культ насилия и жестокости».

Решение тем более странное, что насилие в огромном количестве присутствует в сериалах и криминальных программах федеральных каналов – но им почему-то никто не спешит выносить предупреждения!

Причина наказания телеканала, скорее всего, заключается в бурном росте его популярности у детей. Здесь показывают привлекательные для них мультфильмы, которые разговаривают с малышами на современном языке, без сюсюканья и ханжества. Трудно ждать от ребенка (который живет в сегодняшнем мире и пользуется компьютером, Интернетом), чтобы он смотрел только «правильные» передачи. Для этого телевизор и вовсе нужно убрать подальше от детей.