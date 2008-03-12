Под прицелом - детские души

Начало сказки

ПРОБЛЕМА разводов, к огромному сожалению, не утратила своей актуальности в нашей стране. Так же, как и неизбежно вытекающей из них «дележки» детей. По статистике, количество разводов в России за минувший год достигло 800 на 1000 заключенных браков. Рост огромный - в полтора раза! А это - разбитые надежды на счастье, несчастные, страдающие дети. «Делят» живых людей, хоть и маленьких, но находящихся в сознании, чувствующих, переживающих, страдающих. Причем наибольший процент разводов приходится на сознательный возраст детей: от 5 до 9 лет - 28%, от 10 до 19 лет - 22%. Часто дети не могут решить, к кому им пойти, - они же одинаково любят обоих родителей. Но гораздо страшнее ситуация, когда правосудие не прислушивается к мнению детей и вручает их как живой «приз» совсем не тому победителю, который его достоин.

Одну из самых сложных ситуаций при разводе психологи называют ситуацией мести. Причем когда месть исходит от женщины. «Мстительница» зубами и когтями грызет бывшего мужа, прибегая к самому отвратительному и грязному методу - манипуляции детьми (встречаться с ребенком я тебе не позволю), ради достижения своих меркантильных интересов. К огромному сожалению, наши суды руководствуются лишь сухим, негибким законом, не вдумываясь в обстоятельства развода и его возможные последствия. На кону оказываются судьбы и психика бедных детей, которых, словно мячики на резинке, пуляют в бывших супругов.

Ситуации бывают страшные. Например, дело Марианны и Владимира Савельевых. Владимир Савельев - крупный бизнесмен, доктор экономических наук, известный благотворитель. Еще в советский период стал одним из самых молодых руководителей оборонного комплекса страны. Награжден многочисленными государственными наградами за помощь армии и флоту, МВД, за восстановление угольной промышленности России. Кроме этого - за активное участие в восстановлении и строительстве храмов, большую помощь обездоленным старикам и детям он награжден святейшим Патриархом всея Руси Алексием пятью высшими орденами Русской православной церкви. Имеет личную Благодарность Президента РФ В. Путина.

Однажды Савельев, гостя в доме отдыха «Бор», повстречал на территории комплекса молодую девушку Марианну Калинину, в которую влюбился с первого взгляда. Марианна, девушка из провинции, имела, как оказалось впоследствии, сильно пьющего безработного отца и мать-челночницу. Она жила в однокомнатной халупе с временной пропиской и сразу по достоинству оценила видного и состоятельного мужчину, моментально согласившись на его предложение. После свадьбы Владимир брал супругу с собой во все многочисленные поездки - во Францию, в Швейцарию, Германию... Жизнь провинциалки Марианны, до этого не выезжавшей дальше собственного Курска, превратилась в сказку. Ей завидовала и курская, и московская богема. Это была сказка о Золушке, вот только финал получился совсем иным, трагическим.

Владимир очень хотел иметь детей, но Марианна не могла родить ребенка. Сходя с ума от отчаяния, Владимир, обожающий свою жену, делал все, чтобы ее вылечить. Когда российские эскулапы развели руками, он повез Марианну в Швейцарию, в одну из лучших и самых дорогих клиник Европы. В соседних палатах рожали Саудовские принцессы, жена Михаэля Шумахера... После долгого и интенсивного лечения в Швейцарии Марианна забеременела. Счастливый будущий отец порхал от счастья как птица. И - о чудо! - через семь месяцев на свет появляется дочка Машенька - любимая, долгожданная.

От непомерной благодарности Богу, которую Савельев не мог выразить словами, через несколько месяцев после рождения Машеньки он воссоздал храм-часовню святителя Иоасафа Белгородского, построенный Николаем II после канонизации Святителя и снесенный большевиками в двадцатых годах прошлого столетия. Именно с божьего благословления, был убежден Владимир, Марианна опять забеременела. Савельев снова отправил ее на сохранение в ту же швейцарскую клинику. Так родилась вторая дочь - Анечка.

Черная магия

ПОСЛЕ чудесного появления на свет двух очаровательных дочек в жизни счастливого Владимира началась «черная полоса». Марианна перевезла своих родителей к мужу, стала заниматься бесконечным шопингом, носиться по салонам красоты и многочисленным подружкам. А малышки в это время пребывали на постоянном содержании у нянь, гувернанток. Как отчаявшийся Владимир ни упрашивал жену заняться детьми - бесполезно. Махнув на них и на него рукой, Марианна моталась по различным городам и странам на бесконечные распродажи и туры. Достаточно сказать, что она улетела за рубеж, оставив без материнского присмотра трехмесячную дочурку!

Счастливая жизнь в представлении Савельева стала потихоньку превращаться в ад.

Слово «ад» здесь совершенно не случайно. Иждивенцы-родители привезли с собой из Курска в жизнь Марианны черную магию. Общение с магами, колдунами, ясновидящими с годами приобрело ежедневный характер. Друзья, соседи, родственники мужа, обслуживающий персонал постоянно обвинялись, со ссылкой на ясновидящих и колдунов, то в зависти, то в сглазе, то в злобных намерениях.

На колдунов Марианна и ее мать денег не жалели. Вера в колдовство и черную магию стала превалировать над всем - над разумом, над любовью к детям, над заботой о собственной семье. Марианна слепо верила всему, что ей говорили «советчики». Любой человек, попавший под подозрения, сразу же выбрасывался из круга общения. Все, начиная от покупки тостера для хлеба и заканчивая врачами для заболевших детей, обсуждалось с колдунами.

В 2004 г. Марианна забеременела третьим ребенком, и Савельев вместе с семьей переехал в Швейцарию. За сутки до родов взбалмошная Марианна совершенно необоснованно отказалась делать УЗИ, что в дальнейшем привело к страшным последствиям для ребенка. Спасло малыша то, что муж остался в ту ночь в клинике и сидел в кресле, когда Марианна спала. Глубокой ночью, в тишине палаты, Владимир услышал, как сердце малыша внутри у Марианны забилось в безумном ритме. Прибежавшие на его отчаянный зов врачи приняли решение о немедленной операции - кесаревом сечении: ребенок задыхается и погибает в чреве матери.

Прямая речь

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ иеромонаха Анатолия (Берестова):

- Совершение данных оккультно-языческих ритуалов может нанести тяжелый вред душевному и физическому здоровью человека. Отдельно, на основании собственных наблюдений, вынужден констатировать повышенную склонность к оккультизму и народной магии со стороны людей с неустойчивой психикой либо страдающих различными нервно-психическими расстройствами и заболеваниями. Чтение данных текстов и вовлечение в оккультные ритуалы несовершеннолетних и малолетних детей категорически недопустимо!!!

Рождение сына

ШВЕЙЦАРЦЫ спасли малыша - они извлекли его в тот момент, когда он погибал: его душила пуповина, трижды обмотавшаяся вокруг шеи. В момент освобождения ребенок резко вздохнул, околоплодные воды попали в легкое, произошел его разрыв. Малыша немедленно поместили в реанимацию для новорожденных под самый сильный аппарат искусственного дыхания. Савельев пять суток находился рядом с сыном, никуда от него не отходя. Выехал лишь один раз - в женевский православный храм для того, чтобы взять все необходимое для крещения ребенка. Владимир сам окрестил малыша в реанимации. И - опять чудо - через три часа после крещения сына перевели на более легкий аппарат искусственного дыхания. А уже на следующий день счастливый отец забрал Мишеньку домой.

Увы, рождение сына стало последним светлым пятнышком в совместной жизни Марианны и Владимира. Ситуация в семье начала резко ухудшаться - участились беспричинные, немотивированные скандалы и истерики, закатываемые женой и ее родителями-иждивенцами. Резко усилилось посещение ими всевозможных колдунов и магов. Все еще любящий жену Владимир это отчетливо видел, но пытался до последнего спасти семью, будущее своих детей. Он повез жену в Швейцарию к профессору Гайару - специалисту с мировым именем, заведующему отделением медицинского центра университетского госпиталя г. Лозанны. Из заключения профессора Гайара: «...Госпожа Савельева относится соматически к неспецифически беспокойному типу, с общей слабостью и речевыми затруднениями...» Профессор Гайар назначил лечение гормональными лекарствами и предупредил, что прием данных препаратов необходим - Марианна не выдерживает стресса. Однако она принимала лекарство ровно месяц, после чего категорически отказалась со словами «красота дороже». Естественно, что ее нервное состояние ухудшилось, все чаще стали происходить дикие скандалы и немотивированные истерики.

Разрыв

РАДИ того чтобы успокоить жену, Савельев переехал жить в московскую квартиру. Но Марианна решила полностью порвать с мужем, ударив по самому больному месту - детям. Психика бедных малышей была полностью подорвана постоянными скандалами. Они не понимали, почему нельзя общаться с отцом, который их безумно любил и исполнял все желания. Находясь в атмосфере безумия и черной магии, срывов матери и ее постоянных наказаний за малейшие проявления чувств к отцу, дети стали нервными, болезненными. Их тонкая психика постоянно подтачивалась червем раздора и непонимания.

Из характеристики на учениц муниципальной средней школы №1945 г. Москвы, Савельеву Марию, 2 «А» класс, и Савельеву Анну, 1 «Б» класс, представленной в Пресненский районный суд г. Москвы: «Савельева Мария, 1998 года рождения, учится в средней школе №1945 г. Москвы с 2005 года. В школу поступила совершенно неподготовленной, с очень неустойчивым вниманием, во время уроков часто «отключалась», т.к. нервная система была истощена... Мария говорила, что дома, во время выполнения домашних заданий, мама и бабушка на нее все время кричат, обзывают тупицей...

Со слов девочки, за отметки «3» и «4» мать и бабушка ее ругали, ругали также за некрасивый почерк, неровно проведенную линию и т.д. Девочка вновь стала всего бояться, и невроз усилился. В итоге у Марии обострилась неуверенность в себе, она практически прекратила самостоятельно выполнять работы. К новому, 2007 г. у Марии усилился невроз (сосание пальцев) и сильно изменилось поведение: она перестала понимать, что такое хорошо и что такое плохо.

Аналогичная ситуация складывается и со второй девочкой, Савельевой Анной, 1999 года рождения... У нее наблюдаются все симптомы педагогически и психологически запущенного ребенка, как и у старшей сестры Марии... Со слов девочки, она так же боится криков матери и бабушки; тяжело и негативно реагирует на ненормальную обстановку в семье, несправедливое отношение матери и бабушки к отцу, которого очень любит, как и ее старшая сестра Мария.

Мать и бабушку, с ее слов, они с Машей боятся и, когда те кричат и нецензурно ругаются, прячутся в укромные уголки квартиры... Мария и Анна живут явно в ненормальной семейной обстановке, которая пагубно сказывается на их как соматическом, так и психологическом (а возможно, и психическом) здоровье. Дети приходят в школу зачастую неряшливо одетыми и невыспавшимися, вялыми, угрюмыми, подавленными...»

Дословно

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ школы:

«Школа полагает, что детей Савельеву Марию и Савельеву Анну надо спасать и принимать необходимые экстренные меры в рамках закона для защиты их прав, свобод и интересов».

Из заключения специалистов «Реабилитационного центра социальной медицины», осматривавших детей 9 апреля 2007 г.: «...У обеих девочек отмечаются сниженный фон настроения, апатия, длительное нежелание вступать в беседу. Ответы в основном звучат односложно, речь эмоционально немодулированна, голоса у обеих девочек тихие. В процессе беседы удается выяснить, что присутствуют жалобы на плохой сон, отсутствие аппетита...

Девочки отказываются выходить из комнаты, мотивируя это тем, что «вокруг могут быть самые разные люди», «мы можем заболеть, а мы и так уже болеем». Отвечают крайне неохотно, в основном отвечает Анна. Мария практически не вступает в диалог, изредка передает свои слова через сестру, шепча ей что-то на ухо.

В процессе беседы Анна неоднократно высказывает желание о завершении беседы, обе девочки отказываются подробно рассказывать о школе, о своих увлечениях. В течение беседы иногда слезают с кровати, бесцельно бродят по комнате, затем опять возвращаются на кровать. Мария иногда по нескольку минут стоит, прислонившись спиной к стене, руки сцеплены перед собой впереди, взгляд направлен в пол».

Но Владимир не подавал на развод ради любви к детям и сохранения семьи. Несмотря на безумства жены. Заметим, что в это время он поочередно спас ее родителей, обеспечив им проведение сложных операций в Швейцарии. Но Марианна была настроена решительно - она подала на развод без ведома мужа. Одновременно подала иск и на срочный раздел имущества. Савельева развели без его согласия, в его отсутствие на суде по уважительной причине и в отсутствие его адвокатов. Не приняли во внимание ни школьную характеристику, ни отсутствие отца и его адвокатов, ни отсутствие свидетелей со стороны отца. Суд передал детей Марианне.

Аргументы статистики

СРЕДНЯЯ продолжительность брака в России среди молодежи до 30 лет составляет 4 года. Случаи, когда при разводе детей присуждают отцу, крайне редки. Для этого должны быть веские основания (например, мать страдает алкоголизмом, ведет аморальный образ жизни и т.п.). Мало кто знает, что 800 тыс. отцов добиваются права воспитывать детей и, соответственно, - 200 тыс. матерей добиваются того же. Однако в 10 лет ребенок уже может высказать свое мнение, с кем из родителей он хочет жить. При разводе общее имущество супругов делится 50х50. В раздел не попадет доля, подаренная ребенку или оформленная на свекровь. Наличие детей не влияет существенно на размер доли, присуждаемой тому из супругов, с кем остаются дети.

Голоса

СО ВРЕМЕНЕМ по ночам ей стали чудиться голоса, которые требовали от нее неадекватных действий. Реально замаячила тень страшных последствий для малышей в результате их пребывания с неадекватными женой, ее родителями и черными магами, которые «оккупировали» дом жены. Владимир обратился с заявлением в психоневрологический диспансер №14 г. Москвы с просьбой обследовать жену и выяснить ее реальное психическое состояние. Врачи-психиатры, изучив представленные материалы, обратились в Пресненский районный суд г. Москвы с заявлением о даче санкции на недобровольное психиатрическое освидетельствование Марианны. 16 марта 2007 г. суд удовлетворил просьбу психиатров и дал санкцию на принудительное психиатрическое освидетельствование. Решение суда вступило в силу.

2 апреля 2007 г. врач-психиатр В.П. Куренков приехал в коттедж. Марианна в резкой форме отказалась от осмотра, грубо отказалась от дальнейшего общения, в дом не впустила, с силой захлопнув дверь. Врач-психиатр поставил предварительный диагноз - «шизофрения, параноидный синдром». А в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» выписал ей путевку для направления в психбольницу №4 для обследования и лечения в недобровольном порядке. После этого инцидента наступил третий акт трагедии семьи Савельевых.

Светопреставление

ВЛАДИМИР понимал: чтобы жизни и здоровью детей ничто не угрожало, вывозить Марианну в больницу необходимо ночью, т.к. жена и теща детей в школу не пускали и на улицу не выводили. В 5 утра 9 апреля 2007 г. к коттеджу подъехали Владимир, его брат и его товарищ, совместно с бригадой психиатрической «скорой помощи». Савельев открыл ключом свой дом, пропуская врача и санитаров.

Марианна вышла, врач зачитал ей решение суда и заключение психиатра. Вместо того чтобы одеваться, Марианна набросилась на санитаров и мужа, оскорбляя их и понося, а из комнаты сверху выскочила теща и тоже накинулась на врачей.

Врач-психиатр Щербаков, видя неадекватное поведение тещи, в полном соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи...» принял решение о ее госпитализации для обследования и лечения. Владимир поднялся к детям, которые спали на втором этаже. В это время из своей спальни вышел тесть. Его тоже ознакомили с документами о госпитализации.

Началось светопреставление - машины с детьми и родственниками мужа перехватывали на всех постах, окружали автоматчиками, приехало руководство ФСБ, МВД и прокуратуры области. Савельев сразу же приехал к ним, предъявил все документы. Они обследовали дом, убедились, что все в порядке, составили об этом протокол и, извинившись, уехали.

В это время в психбольнице, куда отвезли Марианну и ее мать, случилось нечто донельзя странное. Перед ее госпитализацией Владимир обнаружил в своем доме массу текстов, написанных рукой жены и тещи, со всевозможными сатанинскими заклинаниями и обрядами. Он предъявил эти тексты и.о. завотделением и директору психбольницы. Та попросила предоставить еще дополнительные материалы и свидетельства к 15 часам следующего дня.

Однако, когда Савельев и его адвокат приехали на следующий день к директору, она отказалась с ними разговаривать. А через секретаря передала, что Марианна и ее мать рано утром были выписаны из больницы с диагнозом «абсолютно здоровы». Владимир обратился за разъяснением к нескольким психиатрам высшей категории, докторам наук, предъявив им те же документы и задав тот же вопрос: возможно ли за сутки поставить или опровергнуть вышеуказанный предварительный диагноз?

Все эксперты в один голос заявили, что такие сверхсроки нереальны. Остается только гадать, чем руководствовались директор психбольницы и ее подчиненные.

На сегодняшний день эта трагическая история не закончена. Самое страшное, что дети официально должны находиться у матери. Ситуация катастрофическая - Марианна и ее родители с их колдовством, сатанинскими обрядами, неуравновешенные, истеричные, по-прежнему держат детей в невозможной для нормального развития атмосфере. И вопрос Чернышевского «Что делать?» по-прежнему остается открытым.