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Кто страшнее – звери или люди?

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Ольга РАДОВА ]

Кто страшнее – звери или люди?
Мастерство дрессуры С. Бегбуди

Экспозиция и завязка

 ПРИМЕРНО за год до смерти Наталья Дурова позвала двух своих братьев – народного артиста России Юрия Дурова и народного артиста России Сарвата Бегбуди. Она сказала: «Вокруг меня что-то происходит, я не могу одна с этим разобраться. Мы – семья, давайте будем вместе». Известные дрессировщики согласились. И тогда Наталья Юрьевна в присутствии их и приближенных сотрудников администрации театра написала письмо Ю. Лужкову с просьбой поддержать кандидатуру ее братьев на пост будущих руководителей театра. Лично передать письмо в приемную Лужкова вызвался советник по строительству, в прошлом – директор Театра на Таганке Николай Дупак. Тем временем Юрий Дуров и Сарват Бегбуди были назначены заместителями Натальи Дуровой по творческой части.

 Незадолго до их прихода «Уголок Дурова» посетила комиссия. Нужно было разобраться, почему в Театре зверей так плохи дела. Животных много, но большая часть из них не работает, многие артисты и сотрудники явно не соответствуют профессиональным требованиям, новые спектакли не выпускаются, театр по 4 месяца простаивает без работы. Эти вопросы стали особенно актуальны еще и потому, что правительство Москвы выделило театру большие деньги на строительство гостиницы, манежа и конюшни для лошадей, а также развлекательно-обучающего центра «Храм детства». Решить творческие и кадровые проблемы было поручено только что назначенным заместителям.

 Сарват Бегбуди: «За год было выпущено 5 новых спектаклей, группа сотрудников съездила в Южную Африку, где договорилась о приобретении новых животных, началось строительство запланированных объектов. Как нам стало известно, вскоре Наталья Дурова написала еще одно письмо в Министерство культуры с просьбой – в случае невозможности исполнять ею свои обязанности назначить на место художественного руководителя театра своего брата Юрия Дурова. Оно лежало у Натальи Юрьевны в сейфе».

 После приезда из Южной Африки Бегбуди поделился с Дуровой интересными возможностями. Предстояло купить уникальных белых львов, карликовых лошадей, жирафов. Однако вскоре новые помощники Н. Дуровой встретились с неожиданными препятствиями. Юрий Дуров: «Первый замдиректора Сергей Паршин, пообещавший выделить нам деньги на покупку животных, вдруг заявил, что их у него нет. Якобы средства ушли на другие нужды. А еще через некоторое время он сказал, что «животные нам вообще не нужны». Так вроде решила сама Наталья Юрьевна».

 К этому времени Наталья Дурова болела и часто оказывалась в больнице. Бегбуди и Дуров узнавали об этом последними. И все их попытки связаться с ней напрямую наталкивались на преграды.

 С. Бегбуди: «Паршин говорил, что она просит не беспокоить ее. Он же и передавал нам ее решения по тому или иному вопросу и даже подписывал у нее разные документы. Правда, все чаще на этих бумагах стояло факсимиле».

 Тут и закралось подозрение – действительно ли Наталья Дурова в курсе того, что происходит? Но разобраться в этом не получилось. Природная интеллигентность Бегбуди и Дурова на этот раз их явно подвела. Когда им наконец удалось прорваться к Дуровой в больницу буквально за несколько дней до смерти, Наталья Юрьевна оказалась далеко не в лучшем физическом и психическом состоянии. Так, Юрия Дурова она приняла за своего давно умершего мужа. А Сарвату Бегбуди сообщила, что скоро в их в театр придет работать сам Кофи Аннан (бывший Генеральный секретарь ООН. – Прим. автора).

Кульминация совсем близко

 НЕЗАДОЛГО до этого произошло еще одно событие. В Департаменте культуры, куда Юрий Дуров отправился рассказать об изменениях в театре (за год в три раза увеличилась прибыль), его ошарашили репликой: «Докладывая о положении дел в разных театрах, мы промолчали о вас. Не хотелось позорить «Уголок» – у вас же всего 18% сборов!» Юрий Дуров: «Я буквально онемел – уже несколько месяцев в театр не достать билетов! Каждый день полный аншлаг, а тут вдруг 18%! Как оказалось, именно такие сведения предоставляла в комитет администрация театра».

 Дальше последовали новые неожиданности. По словам С. Бегбуди, после смерти Натальи Дуровой Сергей Паршин вскрыл ее сейф, чтобы взять оттуда ордена для предстоящих похорон. Вскрытие сейфа происходило без присутствия какой-либо комиссии. Когда через некоторое время Ю. Дуров захотел забрать письмо, написанное Н. Дуровой в Министерство культуры, выяснилось, что его там нет.

 Но вскоре нашлось другое. То самое, которое советник по строительству Н. Дупак еще два года назад должен был лично отнести в приемную Лужкова. Его принес Ю. Дурову один из сотрудников «Уголка». Он нашел его в театре, где – не сказал. Но факт остается фактом – письмо до Ю. Лужкова так и не дошло!

 И, наконец, странным образом изменилось отношение к команде Дурова со стороны Департамента культуры. Его руководитель Сергей Худяков, который ранее предлагал Юрию Юрьевичу возглавить «Уголок», вдруг начал активно поддерживать кандидатуру Сергея Паршина. Почему? С. Бегбуди: «Мне сложно ответить на этот вопрос, но я вижу, что Паршину неинтересно творчество. Ему выгодно, чтобы «Уголок» оставался в прозябающем состоянии. Чем хуже будут показатели, тем больше денег можно требовать с государства».

 На днях Сарват Бегбуди был уволен с должности директора «Пони­клуба», который находится рядом с театром и является его частью. За то, что не выполнил предписания пожарной комиссии и не выгнал своих служащих. Они жили там, ожидая обещанного жилья и ухаживая за лошадьми.

 Сергей Паршин продолжает исполнять обязанности генерального директора и художественного руководителя до 31 марта. До принятия окончательного решения Департаментом культуры.

 На наш вопрос Сергей Паршин, и.о. генерального директора и худруководителя «Уголка Дурова», ответил: «Уголок Дурова» официально – госучреждение. Поэтому вопрос о том, кто будет его возглавлять, решает государство, конкретно – Департамент культуры. Если меня назначат, значит, я и буду гендиректором».

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