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К вопросу о сильных женщинах

№ 10(96) от 06.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

К вопросу о сильных женщинах
Ольга Кирий

 9 МАРТА на Первом канале покажут фильм, посвященный женщинам, совершившим отчаянные и героические поступки, - «Слабый пол. Проверка на прочность».

 Создателям фильма удалось собрать самый боевой состав лучших в своей профессии.

 В своеобразный российский хит-парад женщин-героинь попали: чеченка Зинаида Нанаева, которая всю войну развозила на своем КамАЗе гуманитарную помощь и спасала российских солдат. Для многих из них стала «мамой Зиной». Министр МЧС подарил ей персональную машину - вездеход, а она дала внуку имя Шойгу.

 Журналист Ольга Кирий привыкла к командировкам в горячие точки Северного Кавказа. Спецоперации в Чечне, трагедия в Беслане, захват Нальчика, конфликт в Южной Осетии. Не раз бывала на волосок от смерти.

 Сотрудник милиции Вера Магомедова задержала в Москве двух преступников - гналась за ними на личном автомобиле. Причем вместе с маленьким сыном и будучи на 7-м месяце беременности.

 30-летняя Оксана Нестерова расстреляла двух грабителей. В Нижнем Тагиле двое наркоманов ворвались в квартиру и, угрожая ножом, начали избивать мужа хозяйки, требуя денег. Женщина схватила ружье и выстрелила в нападавших. Один скончался на месте, второй - в больнице. Женщина под следствием.

 Погибшая при пожаре в доме престарелых и инвалидов в станице Камышеватской Краснодарского края 58-летняя медсестра Лидия Паченцева. Она пыталась вывести из огня своих подопечных и успела спасти несколько десятков человек.

 Преодолевшая себя Зина Емлина - девочка из неблагополучной семьи. В полтора года ставшая инвалидом. Первой среди женщин-инвалидов в России она прыгнула с парашютом, стала чемпионкой по горным лыжам, многократной чемпионкой (России, Европы, мира) по плаванию, армрестлингу, толканию ядра и теннису.

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