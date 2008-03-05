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Длинная рука рынка

Легко ли купить товар за рубежом, не покидая Россию?

№ 10(96) от 06.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Длинная рука рынка

Кому это надо?

 САМЫЙ простой способ обзавестись вещью, которой не найти в местных магазинах, – заказать ее по каталогу. Такому как «Отто», «Куэлль» или «Труа Сюисс». Казалось бы, плюсов немало. Основной козырь каталогов – ассортимент. Ни в одном супермаркете нет такого выбора товаров. К тому же эти службы гарантируют доставку в срок, берут на себя все хлопоты, связанные с прохождением таможни. Не возникнет и проблем с гарантийным обслуживанием.
Продажи по каталогам в мире очень популярны. Например, средняя американская семья заказывает «каталожные» товары раз в неделю. Но в России это дело в целом не пошло. Почему? В наших условиях у покупок по каталогам обнаруживается немало неожиданных минусов. В первую очередь – слишком высокие цены. Стоимость доставленного в Россию товара оказывается на 20–50% выше, чем в Европе. Кроме того, хотя ассортимент «наших» каталогов широк, он все-таки не безграничен. Если говорить об одежде, можно рассчитывать только на вещи из последней коллекции. Причем чаще всего она будет представлена не полностью.

 Неудобство доставляет и такое обстоятельство. В отличие от европейских стран у нас почему-то нельзя получить заказанный по каталогу товар на дом. Покупателям приходится сначала идти в пункт приема заказов. Затем – выбирать там вещи, заранее оплачивать их… И лишь спустя несколько недель настанет пора заглянуть в тот же пункт и получить посылку. Мало того. Если клиент хочет забрать каталог с собой и полистать его дома, за него придется заплатить. Стоимость – от 50 руб. до нескольких сотен. По сути, компании просят деньги за рекламные материалы.

Почта ни за что не отвечает

 ОДНИМ словом, каталоги – не панацея. Но есть другой вариант. Можно заказать товар в зарубежном интернет-магазине. Цены там обычно более чем приятные. За чем же дело стало?

 Прежде всего нужна кредитная карта. Причем абы какая не подойдет. Исторически сложилось так, что в США и Канаде наиболее популярна система «Виза», а в Европе распространена «Мастер Кард». Завести и ту и другую карточку в России не составит проблем. Идете в банк, подаете заявку и спустя несколько дней получаете вожделенный пластиковый прямоугольник.

 Правда, некоторые зарубежные магазины отказываются принимать самые «простые» кредитные карточки. Лучше, если «Виза» будет не ниже «рангом», чем «Классик», а «Мастер Кард» – «Стандарт». Хотя существуют и специальные карточки для элект­ронных платежей. Это «Мастер Кард Е-коммерс» и «Виза Виртуал». Их принимают беспрекословно.

 Карта – не единственное, на чем можно наколоться, заполняя заказ. Число далеко не очевидных ошибок, которые можно совершить в процессе покупки, не поддается подсчету. Например, незнакомые с зарубежными реалиями россияне порой выбирают способ доставки товара APO/FPO Airmail. Он – самый дешевый. Но покупки они при этом гарантированно не получают – это доставка только в армейские части.

 Следующий пункт – нужно правильно указать свой адрес. Само собой – латинскими буквами. Практика показывает, что лучше получать товар не дома, а в ближайшем почтовом отделении. Заказ надо оформлять «до востребования». Самая распространенная ошибка – часто указывают адрес почтового отделения и индекс своего района. Покупки из-за этого идут гораздо дольше. Дело в том, что по пункту «до востребования» индекс почтового отделения отличается от домашнего почтового индекса. Этот момент лучше уточнить заранее, позвонив на почту.

 Кстати, за сохранность присланного из-за границы товара наша почта ответственности не несет. Если вы получили испорченный груз – претензии придется предъявлять почтовой службе той страны, откуда шла посылка.

Сборное правило

 СКОЛЬКО ждать посылку и во что обойдется ее растаможка? Что касается стоимости доставки и времени пути, тут беспокоиться не о чем. Посылки из Европы обычно доходят до крупных российских городов за 8–10 дней. Из Японии, Китая и Тайваня товары едут не более двух недель. Из США – 10–30 дней. Цены на доставку относительно доступны. Например, стандартная доставка в Россию посылки весом 1,5 кг обойдется в 7 долларов. Это если вы готовы ждать от 9 до 36 рабочих дней. Курьерская доставка дороже – 20–30 долларов. Зато покупка будет у вас уже через 2–4 рабочих дня.

 Самый тонкий вопрос – таможенная очистка. Цену покупки указывает отправитель. Важно знать: по российским законам, если стоимость товара менее 10 тыс. руб., пошлину с него не берут! А вот растаможка покупок дороже 10 тыс. руб. обойдется в 30% от стоимости посылки, уменьшенной на 10 тыс. рублей. Вдобавок придется заплатить сбор за таможенное оформление. Это еще 250 рублей. Имейте в виду: заказы, сделанные на имя компании, под льготный режим не подпадают. Кроме того, таможенное оформление корпоративной покупки обойдется уже в 500 рублей. Как доказать, что посылка предназначается именно частному лицу? Лучший способ – убедить магазин сделать на ней соответствующую надпись.

 И последний совет. Покупки в иностранных интернет-магазинах – дело хлопотное. Поэтому, прежде чем решиться на такой шаг, попробуйте найти нужный вам товар или его аналог в России.

Как быть с гарантией?

 ТЕМ, кто покупает вещи по каталогам, не лишне знать: этот вид торговли не обойден вниманием закона о защите прав потребителей. Если в проданном вам товаре обнаружится брак, вы вправе по своему выбору потребовать ремонта, соразмерного уменьшения цены или забрать день­ги назад. Но тут возникает немало нюансов. Возьмем, например, такое требование закона: «При продаже товара по образцу или описанию продавец обязан передать потребителю товар, который полностью им соответствует». Увы, в описаниях даже самых солидных каталогов встречаются ошибки. Скажем, написано, что рубашка на 100% состоит из чистого хлопка, а в действительности в ней есть 10% полиэстера. К подобным мелочам покупатели придираются редко. Но такое право у них есть.

 Важно помнить и другое правило. Все продаваемые на территории России товары обязательно должны иметь инструкцию на русском языке. Кроме того, они должны пройти государственную сертификацию. Покупатель имеет право отказаться от несертифицированной вещи с инструкцией на непонятном ему языке и потребовать деньги назад.

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