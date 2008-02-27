Зарабатывать – обязанность мужчины!

Уровень интеллекта падает

СЕГОДНЯШНЯЯ жизнь вызывает у меня печальные чувства. Мне кажется – из-за того, что по телевизору мы смотрим всякие криминальные ужасы, интеллектуальный уровень нации падает. Столь же тлетворны и наши юмористические передачи. Это тупо, глупо, грубо, бездарно, не смешно. К сожалению, действительно талантливые передачи задвинуты на менее заметные каналы. А на виду – бездарные поделки, в которых одни и те же лица кочуют из программы в программу. Например, я ничего не имею против Максима Галкина, но почему его лицо должно быть на трех каналах одновременно?

Если же говорить о политической реальности… Проекты многих реформ, в которых действительно сильно нуждается наш народ, годами лежат в Думе. А депутаты тем временем, например, гнобят курильщиков или решают вопросы о прибавке себе жалованья.

Мне кажется преступлением то, что до сих пор не решен вопрос с законом о меценатстве. Он уже лет 10 находится на рассмотрении в Думе. И, по моим сведениям, выхолощен сейчас до последней степени. Плохо, что до сих пор не решен вопрос о наших творческих союзах, члены которых сейчас не имеют никакого статуса – этакие творческие бомжи! Хотя на днях я с огромной радостью услышал выступление Дмитрия Медведева. Он пообещал разобраться с теми мерзавцами, которые пытались прибрать к своим рукам Дом актера. Сказал, что вопрос решен и никто актеров не тронет.

Двойные стандарты

НА ВЫБОРЫ я хожу время от времени. Например, на думские – не ходил. И результаты никакого удивления не вызвали, другого расклада я и не ожидал. Что касается президентских выборов – это игра с известным финалом. Очень похоже на книгу, читая которую уже с первой страницы вы знаете, чем все завершится. Сейчас Касьянов и иже с ним – любыми средствами, дозволенными и недозволенными, – пытались пробиться. Но я с самого начала понимал: вряд ли это что-то сможет изменить.

Тем не менее, у меня нет ощущения возврата в СССР – когда была одна партия, и один кандидат в выпусках новостей рассказывал в основном о том, как сильно улучшилась жизнь. Я очень приветствую, что наше правительство и президент поднимают пенсии. Но весьма удручает другое: буквально на следующий день еще больше повышаются цены на коммунальные услуги. Просто как в законе сообщающих сосудов: в один карман деньги вливаются, а из другого тут же выливаются.

Лично я лет десять назад считал себя человеком весьма обеспеченным. Но вот сегодня – в связи с этими дикими коммунальными платежами, высокими ценами на продукты, строительные материалы, бензин – так о себе сказать не могу. Понятно, что укравшему 100 млн. долл. совершенно не важно, сколько стоит колбаса. Воровского слоя нашего общества эти проблемы совершенно не касаются. И, к сожалению, с этой криминальной прослойкой наша власть связана теснейшим образом! Ну, невозможно честным трудом, не нарушая законы, увеличивать свое состояние на несколько миллиардов долларов в год!

К сожалению, у нас очень распространены правила двойного стандарта. Проявляющиеся, например, в том, что Ходорковский сидит, а люди, которые ничем от него не отличаются, благоденствуют и покупают себе яхты по 500 млн. долл., футбольные клубы и так далее.

Личной обиды на наших политиков у меня нет. Эпоха, когда советские чиновники обдирали нас, музыкантов, как бог черепаху, давно закончилась. Сейчас я нахожусь в очень добрых отношениях с нашим министром культуры. Но если он вдруг меня и невзлюбит, то никак особо навредить все равно не сможет. А вот раньше любой чиновник, даже самый мелкий, мог одним движением мизинца испортить карьеру неугодному ему человеку. Сейчас это уже невозможно. Мы стали гораздо свободнее!

Я – не мафиози!

СЕГОДНЯ я очень плотно занимаюсь своим благотворительным фондом, фестивалем «Кремль музыкальный». Да, это отнимает немало времени. Но я ничуть не жалею. Даже организовал еще один фестиваль, который называется «Молодой Кремль музыкальный». Он проходит поздней осенью. Мне приятно, что какого-то молодого талантливого музыканта, который был несправедливо лишен высокой премии, я могу пригласить в Большой зал консерватории. Как-то довелось услышать реплику – дескать, Петров большой мафиози, раз сумел пробить себе фестиваль в Кремле. Хотя на самом деле я ничего не пробивал. Даже не написал ни одного письма с просьбой помочь в его организации! Провести этот фестиваль мне предложила сама дирекция Кремлевского музея-заповедника.

Как-то меня спросили: «Вот вы человек вроде не пафосный, всегда открещиваетесь от новых русских, иронизируете над ними. Почему же тогда живете на Рублевке?» Но дело в том, что, когда я там поселился, новыми русскими на Рублевке еще и не пахло! Это было тихое чудное место. Тут обитали лоси, кабаны, ежики, белки. Кругом были бескрайние леса, где в изобилии росли ягоды и грибы. А лет 12–13 назад здесь начался настоящий беспредел. Почти все коттеджные поселки, которые разрослись как грибы после дождя, так или иначе связаны с уголовщиной. Их появление основано на взятках, попустительстве, нарушении закона. Например, здоровые леса специально заражаются жучками, чтобы потом их можно было перевести из категории реликтовых в подлесок, а затем и вырубить!

Правило трех «К»

В МОЕМ доме очень теплая атмосфера. И это во многом помогает творчеству. Супруга работала раньше в Министерстве культуры, занимала там крупный пост. Больше того: считалась моим непосредственным начальником! Но как только стало ясно, что у нас будет ребенок, я поставил условие, чтобы она сидела дома. Убежден: женщина не должна работать. Ее предназначение – домашний очаг, дети. И целиком разделяю фразу Бисмарка относительно трех «К»: киндер, кюхен, кирхе. То есть дети, кухня, церковь. Это одно из колоссальных преступлений против семьи, когда жена вынуждена просиживать задницу неизвестно где, для того чтобы заработать дополнительные деньги. Зарабатывать – обязанность мужчины!

Что лучше для женщины – домашний очаг или возможность реализоваться на какой-то работе?

Спросили мы россиянок

ЛЮДМИЛА Ковзик, юрист, Оренбург:

– Раньше я считала, что мужчина и женщина во всем равны: сказывалось советское воспитание. А когда потеряла мужа и стала бабушкой, поняла: Господь Бог – мужчина! И окружающий нас мир – мужской по своей сути. Сейчас корю себя за то, что не догадывалась об этом раньше. И пыталась все переделать под себя.

Анна Хемуль, психолог, Псков:

– Поскольку в вопросе сравниваются данность и возможность, то противопоставление излишне: их нужно сочетать! У женщины, которая имеет пышущий счастьем и благополучием домашний очаг, должна быть возможность реализовать себя на работе.

Несомненно мужчинам удобнее рассадить всех женщин по домам. Раздать им по младенцу и «нейтрализовать». Хотя мужчины – босые, с детьми и на кухне – тоже смотрелись бы неплохо. Но разумным и добросердечным женщинам и в голову не приходит так поставить вопрос.

Алла Табова, экономист, Курск:

– Мужчина, думающий, что главное для женщины – дети-кухня-церковь, со временем обязательно кинет свою киндер-кюхен-кирхе! И променяет на особу, которая сможет говорить с ним о чем-то еще, кроме как о домашних проблемах.

Анна, 23 года, служащая, Уфа:

– Если вместо слова «женщина» в этот вопрос подставить слово «человек», получится... абсурд! Так вот, со словом «женщина» абсурд точно такой же! Ведь мы все разные. Ну прям как люди, ага. Для одной необходимость покидать свое гнездышко с цыплятами ради заработка – смерти подобна. Другую приводит в ужас сама мысль о кастрюльках и пеленках... А между этими двумя экстремумами – тысячи промежуточных состояний. Так что не надо обобщать. Пожалуйста!

Ванда Гаевская, секретарь, Киров:

– Когда женщина реализует себя на работе, она не замыкается на одном лишь очаге. И если тот потух – при желании найдет другой. Я не хотела бы целыми днями стоять у плиты. Просто с ума бы сошла. Если будущий муж запретит мне работать – я, скорее всего, отпущу его на все четыре стороны!