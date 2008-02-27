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Суперсамолеты для державы

№ 9(95) от 28.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Суперсамолеты для державы
Госзаказ – дело святое

ПЕРЕД крупнейшим в стране предприятием авиахолдинга «Сухой» поставлена невероятно сложная задача: увеличить выпуск боевых машин в несколько раз. Потребности Российской армии в новом самолете составляют не менее 300 машин. 30 из них должны быть построены в ближайшие три – четыре года, что позволит сформировать полноценный авиаполк. Чтобы решать такие задачи, потребовался бы второй, а то и третий подобный «Чкаловскому» авиагигант. Но готовых сборочных площадок нет, а на строительство новых потребуется не один год. На знаменитой фирме принимается поистине революционное решение: отказаться от наработанного годами стационарного принципа «на стапелях» и перейти к поточному методу. Конвейерная сборка сокращает время и увеличивает количество одновременно собираемых машин в разы!

Генеральный директор завода Андрей Калиновский, впрочем, как и его коллеги, не согласен с определением «революционный». «До основания мы ничего не рушили, – говорит гендиректор. – Решение перспективных задач от выполнения госзаказов не освобождает. До полного насыщения ВВС новыми самолетами параллельно с ними на вооружении останутся основные на сегодняшний день российские фронтовые бомбардировщики Су­24 и модернизированные Су­24М. Их ремонт и модернизация для нашей армии, да и не только нашей, идут постоянно. С этого года мы будем возвращать войскам боевые единицы уже и в новой модификации – Су­24М2. На них будет установлена часть оборудования и вооружения, разработанного для Су­34».

В декабре, чтобы выполнить государственный оборонный заказ 2007 г., рабочие некоторых цехов, совсем как в Великую Отечественную, работали по 20 часов в сутки. Совершать трудовой подвиг пришлось поневоле – подвели смежники-питерцы, сорвав график поставки деталей. А госзаказ – дело святое, сроки тянуть нельзя. К чести заводчан – справились.

В последние дни уходящего года отремонтированные и модернизированные 4 фронтовых бомбардировщика Су­24М совершили перелет с аэродрома НАПО имени Чкалова в Хабаровский край – к месту дислокации своего авиаполка. Теперь этим самолетам по плечу более сложные задачи. На них установлено современное навигационное, вычислительное оборудование, увеличена номенклатура вооружения. Свой новогодний подарок – 2 модернизированных Су­24М – успел получить и Липецкий центр боевого применения, где проходит обучение летный состав российских ВВС.

Научно­технический форсаж...

ЧКАЛОВСКИЙ завод – режимное предприятие. Рабочие не имеют права доступа в другие цеха, где они не работают. А прикомандированным по правилам безопасности кроме допуска положено иметь и сопровождающего. Сегодня место моей работы как журналиста – цех окончательной сборки. Опекает меня заместитель генерального директора Александр Калашников. И вот я в самом «сердце» завода, его святая святых. Яркий свет, высоченные потолки, огромные площади, пожалуй, не уступят дворцу спорта. Точно не уступят…

Чудо­бомбардировщики, заставляющие трепетать «потенциального врага», в разобранном виде выглядят совершенно беспомощно. Обтекаемый нос одного из них был сдвинут на 45­градусов к фюзеляжу. Мощная машина, словно большая акула, доверчиво свернулась калачиком, позволив копошиться в своих внутренностях. Люди в комбинезонах, не обращая на меня внимания, сосредоточенно работали. Время от времени они заглядывали в техдокументацию, которую выводили на экраны мониторов.

«Время рабочих окончательной сборки очень дорого, – деловито поясняет Александр Калашников, – поэтому их отвлекать нельзя». На вопросы им отвечать некогда. Не разрешили мне подняться и на верхние площадки сборщиков. «Это военные самолеты, – развел руками замдиректора, – секретное производство… Да и высота – к ней привыкать надо. Поэтому не стоит».

Впрочем, он рассказал мне, что с недавнего времени в цехе организована поточная сборка самолетов, как на аналогичных производствах в Англии и США. Для этого цех разбили на зоны, по которым в процессе проведения работ перемещается самолет. Благодаря внедрению современного оборудования сборка и ремонтный процесс максимально автоматизированы. В каждой зоне на смену бумажной техдокументации приходят компьютеры. Теперь в цехе могут обретать бронированную плоть, заполненную новейшими техническими системами, одновременно до двух десятков машин. «Подноска снарядов» (агрегатов и узлов) из цехов работает бесперебойно.

Создание современной авиатехники выходит на качественно новый уровень. Автоматизация и компьютеризация идут полным ходом. В цехах ведется масштабная программа технического перевооружения – закупаются самые современные американские, немецкие и японские станки с ЧПУ и другое высокоточное оборудование. На приобретение 43 сверхсовременных станков было потрачено 50 млн. евро. «Волокиты оформительской было море. Но без этого никак, – вздыхает Калашников. – Сотрудники, вместо того чтобы решать технические задачи, тонули в бумагах. Но жертвы были оправданны. Мы смогли удвоить объемы производства «на ходу». Так сказать, получили «перестройку» и «ускорение» одновременно. Ведь на рождение каждого нового военного суперсамолета раньше требовалось больше года!»

…и планов громадье

– Мне генеральный директор рассказывал, что на 2008 г. принят просто сумасшедший план по объемам производства, – поинтересовалась я у его боевого зама.

– Да. Объемы невиданные. Помимо долгосрочной программы выпуска Су‑34 и Су­24М предполагается, что эти самолеты и их дальнейшие модификации останутся на вооружении как минимум до 2050 года. Мы уже сегодня участвуем в программе по созданию истребителей пятого поколения.

Еще я узнала, что НАПО им. Чкалова в кооперации с предприятием в Комсомольске­на-Амуре участвует в производстве отдельных агрегатов российских гражданских региональных самолетов Sukhoi SuperJet-100. Новосибирск рассматривается в качестве вероятной площадки для окончательной сборки одного из его вариантов.

В этом направлении также рассматривается и возможность серийного освоения разработки киевских коллег, регионального самолета фирмы Антонова Ан­148.

– А еще из-за рубежа для ремонта и модернизации прибывает огромное количество боевых «сушек», – сообщил новость подошедший директор. – Кстати, пересечение границ военными самолетами – ЧП международного масштаба, поэтому их перевозят на огромных грузовых «Русланах». Сразу по два, и предварительно сняв крылья».

Кадры решают все

ЧТОБЫ увеличить производство, современного оборудования мало. Нужны квалифицированные кадры. Их дефицит на предприятии сегодня катастрофический. Тем более что и зарплата могла бы быть получше. Сегодня средний оклад по предприятию – 15 тыс. рублей. Операторы и наладчики станков с ЧПУ получают выше 20 тыс. рублей. И все же в прошлом году коллектив вырос на 1,5 тыс. человек. Вернувшиеся и вновь пришедшие понимают, что перспективы у завода очень хорошие. По самым умеренным прогнозам, выручка от продажи продукции к 2011 г. по сравнению с 2007-м возрастет почти в четыре раза. Число занятых на заводе увеличится еще на 1,8 тыс. и составит к 2011 г. около 8 тыс. человек. Директор заверил коллектив, что зарплата будет расти уже в нынешнем году.

Кроме того, у рабочих появится возможность решить такой больной для большинства россиян квартирный вопрос. Губернатор Новосибирской обл. Виктор Толоконский обещает заводчанам налоговые льготы. При недавнем посещении авиагиганта он сообщил «чкаловцам» буквально следующее: «Я уже отдал распоряжение разработать схему, как построить в 2008 г. для авиазавода не менее двух-трех домов. И чтобы предприятие получило не десятки, как в прошедшем, а сотни квартир. Рабочие также имеют возможность бесплатного обучения – по грантам областной администрации в вузе. Стране нужны современные самолеты, и этот завод сегодня самый важный для региона».

Эволюция к совершенству

В НАЧАЛЕ войны в Афганистане душманы ловко расстреливали наши штурмовики Су­17 из горных ущелий. Горная «братская страна» стала площадкой для испытаний новейшей военной техники. Штурмовикам Су­25 с лазерным наведением ракет и бомбами на борту вместо 3 км пробега хватало полосы втрое короче. Когда в 85-м боевые испытания считались завершенными, в США нашли достойный ответ. За несколько дней при помощи новейших систем зенитного огня «Стингер» было расстреляно 8 наших штурмовиков. Броню в срочном порядке усилили. Теперь она составила более 10% всей массы самолета. Солдаты любовно называли Су­25 «грачами». Стальные птицы быстро и точно выклевывали в душманских горах свою «добычу».

После вывода войск (благодаря огромному опыту) был разработан истребитель высокой маневренности. Очень скоро ЦРУ докладывало Рональду Рейгану о новом самолете русских Су­27, который поднимется в воздух быстрее американских истребителей.

Удачная модель стала базой для создания еще более совершенного самолета Су­34, которого прозвали «воздушным терминатором».

Но в начале 90-х над темой Су­34 нависла угроза закрытия. И все же вопреки всему завод выполнил оборонный заказ. 12 декабря 1993 г. с аэродрома предприятия поднялся первый универсальный бомбардировщик Су­34. И снова ЦРУ докладывало уже Биллу Клинтону: «Спутник зарегистрировал в районе Новосибирска полет фронтового штурмовика-истребителя-бомбардировщика Fullback («защитник» – англ., Су­34 по классификации НАТО). В отличие от Су­27 у него увеличена база для вооружения, двухместная кабина и эллиптическая носовая часть».

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