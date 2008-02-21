Только один вопрос

«Аргументы неделi»:

23 ФЕВРАЛЯ на РЕН ТВ состоится премьера программы с участием Михаила Задорнова «Ответ ребром». Классик российской сатиры и юмора предстанет в новом качестве – будет отвечать на вопросы телезрителей, которые поступят к нему через Интернет, по телефону и от корреспондентов на улице. Зачем сатирику, чьи телевизионные концерты и так пользуются популярностью, новая форма общения со зрителями?

Михаил Задорнов: Новая программа не означает, что я отказываюсь, например, от телевизионных концертов. Просто любому сатирику, и мне в том числе, хочется попробовать себя в разных жанрах. Тем более в таком популярном на нашем телевидении, как «вопрос-ответ» (вспомните заоблачные рейтинги живого общения президента с россиянами). Я, конечно, не президент, но тоже готов ответить на волнующие людей вопросы. Кстати, «сетевые» вопросы стали поступать мне еще с середины декабря 2007 года. По последним данным, их уже более трех тысяч! Вести программу и помогать мне не утонуть в потоке вопросов будет известная журналистка Элина Николаева. Мне очень нравится название программы – «Ответ ребром». Потому что в русском языке есть выражение «вопрос ребром», что означает «по сути»: «ребро» – это «суть». Значит, в этой программе надо отвечать по сути. Очень хорошо, что посредством телевидения я смогу делать такую замечательную работу: разочаровывать в лживых идеалах наше население.