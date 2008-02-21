Лучшее – враг хорошего

ПЕРЕФРАЗИРУЯ слова героя американской мелодрамы, можно сказать, что в жизни каждого политолога наступает момент, когда он начинает рассуждать, как обыватель. Видимо, это и есть момент истины в политике. Вот и я подошел к той черте, за которой хочется взглянуть на происходящее глазами обывателя.

Обывательский взгляд на политику имеет свои преимущества, поскольку он не замутнен профессиональными предрассудками. Это всегда компромисс между эмоциями и здравым смыслом. Тот самый компромисс, которого так часто не хватает нашей высоколобой интеллигенции. Впрочем, никакого другого взгляда сейчас и быть не может. С момента начала операции «преемник» тайный смысл происходящего скрыт от всех настолько плотной завесой, что поневоле начинаешь сомневаться в его существовании. Скорее всего, он живет лишь в легендах политтехнологов и журналистов, которым надо как-то оправдывать свое присутствие в этом мире.

Не буду делать вид, что я умнее или информированнее, чем есть на самом деле. Я далек от тех миров, где принимаются судьбоносные решения. Я знаю не больше других и вижу лишь то, что мне показывают. Поэтому остается рассуждать логически. И, следуя своей обывательской логике, я прихожу к парадоксальному выводу о том, что 2 марта текущего года избирательная кампания в России не столько закончится, сколько начнется.

Потому что реальный выбор, который народ сегодня делает, который его по-настоящему волнует, который действительно может иметь значение для судеб страны, это не выбор между «Кандидатом» и «кандидатами» из избирательного бюллетеня. Это выбор между Медведевым и Путиным. И эти выборы будут идти долго, потому что никакими формальными сроками и рамками они не ограничены.

Собственно, сами выборы никого особенно не интересуют. Медведев действительно сегодня – лучший из возможного.

Пожилой арлекин, откормленный комиссар и человек с импозантной внешностью блекло смотрятся на его фоне. Но разочарую и тех, кто думает, что все дело в «недемократичности» выборов. Все наши каспаровы, касьяновы, немцовы, явлинские и прочие либеральные витии смотрелись бы не лучше. То, что их грубо выдавили с выборов, не от большого ума сделано. Это скорее пошло во вред Медведеву, чем на пользу. Случись им участвовать в выборах, мы бы стали свидетелями еще одного их политического фиаско.

Время сейчас такое – политический штиль. Либеральные бури уже позади, национальные еще впереди. Настоящих буйных мало – вот и не из кого выбирать. Может быть, слава богу...

Поэтому народ занят другим выбором. Он выбирает не президента, а царя. Он сравнивает нового царя со старым. И это куда более сложный и исторически значимый выбор.

Легко выбирать между плохим и хорошим. Гораздо сложнее выбирать между хорошим и очень хорошим. Причем когда непонятно, кто еще очень хороший, а кто уже просто хороший. Или наоборот...

Лично мне симпатичны оба. И в этом самая большая проблема. Я никогда не видел ни того, ни другого лично. Поэтому сужу, как все, – по телевизионной картинке и делам.

Я не фанат Путина. Но я отдаю ему должное за образованность, умение держаться на публике, умение ставить цели. Он вызывает доверие. Рассуждения Белковского о «путинских миллиардах» говорят мне больше о морали Белковского, чем о морали Путина. Кроме всего прочего, я не считаю, что Путин должен быть нищим.

Жить при Путине стало лучше, но противнее. И в этом для России тоже нет ничего нового. Свобода в России обычно сочетается с разрухой, а экономическая стабильность – с политическим застоем. Так что всегда приходится выбирать «два в одном флаконе». Одним словом – хороший царь, не хуже других, а в чем-то и лучше.

Я никогда не скрывал того, что в сложившихся условиях предпочел бы видеть Путина президентом на третий срок. Мне многое сегодня не нравится, но я не считаю, что, для того чтобы поменять политику, нужно обязательно менять политика...

Но в отношении путинского премьерства у меня возникают серьезные сомнения. Я, конечно, верю в мужскую дружбу больше, чем в женскую. Но все-таки есть одна проблемка...

Дело в том, что Медведев тоже мужик с идеями. Был бы на его месте старый служака Зубков, не было бы вопросов. Порулил бы и отвалил с благодарностью. Но здесь другое дело. Говорят, что Медведев не сильный управленец. Может быть. Но кто знал, какой управленец Путин, до того, как его назначили царем? И кто знает, какой он управленец сейчас? Какое это имеет значение, у нас именно место красит человека, а не человек – место.

Восемь лет мы изучали, что такое «технический премьер». Теперь нам предстоит узнать, что такое «технический президент». Но институционально наша политическая система заточена на единовластие. Путин при любой должности, находясь «внутри власти», будет продолжать иметь большее неформальное политическое влияние, чем президент. Возникнет конфликт между властью институциональной и властью неформальной.

Это нормально для Китая. Но мы, к сожалению, не китайцы. Уже сейчас действует фактор неопределенности, растет беспокойство. Любое различие во взглядах, подходах, даже в эмоциональном настрое между президентом и премьером может оказаться критическим.

Была бы щель, а кому в нее воткнуться – всегда найдется.

А щель уже есть, и она многим очевидна. Это отношение к тому, что принято называть силовым блоком и что, по сути, является альтернативной властью в современной России.

Годы правления Путина прошли под знаком борьбы с олигархией. В этой борьбе, воссоздавая государство из руин, он вынужден был опереться на то единственное, что было под рукой, – на спецслужбы. При Путине роль спецслужб в жизни России вышла далеко за пределы собственно правоохранительной деятельности. Они стали «государством в государстве». Чего стоят одни «прикомандированные» от ФСБ, которые есть практически в каждом министерстве. Они числятся начальниками в каком-нибудь «минздравсоцразвития», а зарплату получают по основному месту работы. Все это нормальные люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Но теперь и Путину, и Медведеву предстоит решать новую задачу – ускоренного экономического развития. Причем не только за счет продажи энергоресурсов (иначе России не выжить в конкуренции с мировыми лидерами). А развитие и методы «спецгосударства» несовместимы. Значит, силовой блок должен будет понести неминуемые потери (в противном случае потери понесет Россия). Но для Путина это трудная тема, потому что система эта выстраивалась под него. Что вовсе не значит, что он ею доволен или тем более целиком управляет. Значит, инициатива будет так или иначе исходить от Медведева.

Трудно представить, что силовики, обладающие сегодня реальной властью, будут просто ждать и смотреть, как ее у них отбирают. Они начнут бегать от президента к премьеру и обратно с кипами компромата, которым, кажется, Россия еще более богата, чем нефтью и газом.

Короче, вероятнее всего, мужская дружба в скором времени подвергнется суровым испытаниям. И народу придется делать длительный и непростой выбор между хорошим и лучшим. Главное, чтобы лучшее не стало врагом хорошего.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Вы верите в мужскую дружбу между премьером и президентом?

Спросили мы граждан России

Сергей Оболенский, 28 лет, экономист, Москва:

– Хочешь лишиться друга – возьми его к себе на работу. А Медведев с Путиным давно вместе работают. Так что либо у них такая дружба, годами проверенная, что ее уже ничем не поломаешь. Либо есть четкая субординация и взаимовыгодное сотрудничество.

Андрей Тапейцын, 31 год, механик, Тула:

– На таком уровне о дружбе речь вообще можно не вести. Только о каких-то интересах и их пересечении (либо расхождении) на разных временных отрезках. Причем это интересы не отдельных лиц, а групп.

Мария Викторовна, 51 год, Сасово:

– А что они, не люди, что ли? Почему они не могут дружить? Правда, мне кажется, что дружба между начальником и подчиненным не может быть полноценной. Зато теперь они местами поменяются и попробуют в шкуре друг друга побыть.

Камиль Нарбеков, 40 лет, сварщик, Елабуга:

– Трудно что-то сказать про Медведева – он еще мало известен широкой публике. Но то, что Путин действительно способен на нормальную человеческую дружбу, на мужскую дружбу, он уже доказал. Когда его друг и учитель Собчак попал в опалу, от него отвернулись все. А Путин не отвернулся, хотя дружить с опальным политиком для другого политика смерти подобно.

Артем Исаков, 27 лет, аспирант, Иркутск:

– В бизнесе друзей нет – это аксиома. А политика – тот же бизнес, только в особо крупных масштабах. Первое лицо государства обречено лавировать между группировками, сталкивая их лбами, взаимно уравновешивая и ослабляя. Иначе сожрут. Так что дружить они могут только пока полезны друг другу.

Галина Варева, 41 год, бухгалтер, Вологда:

– Пока Путин – президент, а Медведев – вице, вполне верю. Если ситуация изменится до наоборот, то и отношения изменятся. Оба производят впечатление приличных людей, которым несвойственны подлость и вероломство. Но на кону слишком много. Все может случиться.

Олег Миронов, 55 лет, госслужащий, Мурманск:

– Путин обещание Ельцину не трогать «семью» держал до самой его кончины. Представляете, какой соблазн был! Ведь вся страна крови этих упырей жаждала. А он не поддался. Думаю, он человек чести, и если что-то Медведеву пообещал, то и это слово сдержит.