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Тихий парень с Байконура

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ  ]

Тихий парень с Байконура
Леонид Федун всерьез «заболел» «Спартаком»

Космическое детство

 ДЛЯ тех, чье детство приш­лось на 1960-е гг., слово «Байконур» было овеяно тем же ароматом могущества, власти и безграничности, которыми в наше время окружено только одно слово – «олигарх». Мальчишки 60-х, затаив дыхание, следили за репортажами с космодрома Байконур. Среди них был и сегодняшний владелец футбольного клуба «Спартак» и вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Леонид Федун провел свое детство в «космическом раю» всех советских мальчишек – на Байконуре. В начале 60-х туда направили служить его отца, военного офицера.

 Арнольд Антонович Федун по профессии был медиком и служил в армии. За его плечами – военно-медицинский факультет Харьковского медицинского института и Военно-медицинская академия имени Кирова.

 Из уютного, ласкового, как любимая бабушка, Киева семья Арнольда Федуна перебралась в Казахстан… Здесь отца назначили начальником отделения гарнизонного госпиталя космодрома Байконур.

 Абсолютно на всей территории, где жили и работали военные и специалисты, обслуживающие космодром, действовала система контрольно-пропускных пунктов. Обстановка строгой секретности быстро приучает к тому, что вне службы о работе не говоришь ни слова. Несмотря на это, дома Арнольд Федун много рассказывал сыну о том, как важна и ответственна работа всех тех, кто помогает человечеству покорить космос.  

 Казалось бы, судьба Леонида Федуна была предопределена изначально. Военным он решил стать по примеру отца, который в 1976 г. уже был главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения. Но все сложилось иначе.

 Сегодня Леонид Федун с улыбкой вспоминает, что в дет­стве хотел стать не космонавтом, а… археологом! Мальчишек, сыновей тех, кто служил на Байконуре, и близко не подпускали к стартовым площадкам. Вот Леонид Федун и нашел себе другое увлечение.

 – Наш городок располагался в степи. И она манила сильнее, чем далекий космос. Там, в степи, были древние курганы, а в них – сокровища… – вспоминает Федун.

 Но с годами наследственность и влияние отца пересилили детские мечты. В 1972 г. парень поступил в Ростов­ское высшее военное училище Ракетных войск стратегического назначения. Но продолжить династию военных медиков Федун-младший не решился. Выбрал военно-политический факультет.

Лекции для медведей

 В 1977 г. по окончании военного училища молодой лейтенант продолжил службу в РВСН. Однако в армии долго не задержался. Решил продолжить образование и поступил в адъюнктуру при Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. Здесь же защитил кандидатскую диссертацию по теме «Общественное мнение как фактор укрепления морального духа армии».

 Перемены в стране и обществе в конце 80-х – начале 90-х гг. круто изменили, а нередко и сломали судьбы многих офицеров. Федуну повезло. Формально оставаясь военным, он находился в стороне от деструктивных процессов, поразивших армию.

 Зарплата в академии в то время была хоть и небольшая – примерно 150 руб., но жизнь преподавателя выгодно отличалась от «гарнизонного» существования. Кроме того, научная работа давала определенную степень свободы. И Леонид Федун умел правильно распорядиться этой свободой. Он стал одним из лекторов всесоюзного общества «Знание». За одну лекцию можно было получать от 15 до 30 рублей! Это была хорошая прибавка к зарплате.

 Когда в 1987 г. общество «Знание» командировало его в далекий Когалым читать лекции о проблемах современности, Леонид Федун только усмехнулся: «Кому там лекции читать? Медведям?»

 Но в Когалыме слушать столичного лектора пришли неф­тяники, в том числе Виталий Шмидт, который в те годы был заместителем генерального директора объединения «Когалымнефтегаз» Вагита Алекперова. Он и пригласил эрудированного и располагающего к себе лектора продолжить неформальное общение после лекции в кругу нефтяных начальников.

 Оказалось, что помимо политики у Федуна и его новых знакомых была общая тема для разговора. Энергетика и нефть. В свое время Леонид Федун написал научную работу «Влияние энергетического кризиса 73 года на развитие альтернативных технологий и безопасности». Тема нефти была одной из главных в этой работе. И вот тогда, в 1987 г., в Когалыме у Федуна возник с нефтяниками разговор о проблемах нефтяной отрасли. Они проговорили чуть ли не до утра. А на следующий день Виталий Шмидт вполне серь­езно предложил Леониду Федуну остаться в Когалыме. И тот согласился!
 
Добрый советчик

 НЕЗАУРЯДНЫЕ аналитические способности Леонида Федуна проявились еще в Когалыме. Он умел не только правильно и объективно оценить любую ситуацию, будь то проб­лема работы с кадрами на конкретном предприятии или проблема взаиморасчетов между нефтяными предприятиями в масштабах страны. Он мог просчитать развитие ситуации на несколько ходов вперед. Поэтому, когда Вагит Алекперов в 1990 г. стал заместителем министра нефтяной и газовой промышленности, он взял Леонида Федуна с собой в Москву.

 «Нефтянке», которая готовилась к приватизации, были нужны специалисты, хорошо понимающие инвестиционные и финансовые инструменты бизнеса. Леонид Федун благодаря своему упорству и искреннему интересу к экономике обладал некими основами знаний, которые требовались для обслуживания новых интересов отрасли. Но он хотел идти дальше. Как только появилась возможность, он поступил в Высшую школу приватизации и предпринимательства, где начал глубоко изучать именно работу с ценными бумагами.

 Логичным стало и его увольнение в 1993 г. из рядов Вооруженных сил. А когда он успешно окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства, то стал Генеральным директором компании «ЛУКОЙЛ-Консалтинг», интегрированной непосредственно в структуру «ЛУКОЙЛа».

 Об эффективности этой работы свидетельствует тот факт, что в 1994 г. Федун стал вице-президентом «ЛУКОЙЛа»!

Игра на чужом поле

 НЕСМОТРЯ на столь стремительный взлет, г-н Федун в течение многих лет предпочитал оставаться одним из самых незаметных влиятельных менеджеров «ЛУКОЙЛа». Имя Леонида Федуна впервые появилось в рейтинге журнала «Форбс» лишь в 2004 году. Эксперты издания оценили его состояние в 1,3 млрд. долларов.

 Несмотря на закрытость Леонида Федуна, именно с его деятельностью связывают то, что «ЛУКОЙЛ» является главным поставщиком нефтепродуктов для силовых ведомств, и в первую очередь для Министерства обороны России.

 Также к непосредственным заслугам Леонида Федуна причисляют получение ­«ЛУКОЙЛом» контроля и лидирующего положения в целом ряде проектов (таких, например, как Тимано-Печорское месторождение) и разработку эффективных схем оптимизации налогообложения.

 Сам Леонид Федун никогда ни одно из этих утверждений не прокомментировал. На вопросы, касающиеся своей деятельности, он предпочитает отвечать скромной улыбкой. Гораздо охотнее он рассуждает, например, о философском наследии Николая Рериха или о синкретичности мировых религий…

 Широкой общественности имя Леонида Федуна стало известно только в конце 2003 г., когда он фактически стал владельцем футбольного клуба «Спартак».
После покупки клуба Федуном бюджет «Спартака» составил 40 млн. долл. в год. Новый владелец потребовал от менеджер­ского и тренерского составов клуба попадания в групповой турнир Лиги чемпионов. Со своей стороны гарантировал выделение средств на покупку необходимых игроков. Поставленная перед клубом задача была выполнена.

 Кроме финансирования собственного футбольного клуба «Спартак» Федун предложил концепцию развития футбола в России. По замыслу автора, в 2010 г. чемпионат России войдет в пятерку самых престижных в Европе, а национальная сборная к 2014 г. будет занимать место в десятке сильнейших команд мира.

Кстати

 ПО ИТОГАМ 2005 г. «Спартак» занял второе место в чемпионате России и добился права на участие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. После окончания российского первенства Федун из личных средств обеспечил выплату премий игрокам. В частности, лучший игрок «Спартака» по итогам 2005 г. – вратарь Войцех Ковалевски – получил от Федуна джип Hummer H2.

 В тот момент, когда судьба участия российской сборной в финале чемпионата Евро-2008 зависела от победы сборной Хорватии, Леонид Федун пообещал четырем лучшим игрокам хорватской команды в случае победы подарить по автомобилю «мерседес». Федун подчеркнул, что выступает исключительно как частное лицо и как болельщик российской сборной. В итоге он сдержал обещание.

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