Новинка книжного рынка «Мечта идиота»
№ 8(94) от 21.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
Стихотворение из книги «Мечта идиота»
Как будто книгу разорвали.
И не понять теперь уж нам,
Каков сюжет, и кто герои,
И смысл в чем, и где финал?
Как будто пересохла речка.
Желтеют ивы от тоски.
И на тенистый берег
Уж не вернутся рыбаки.
Как будто бы у суки
Перетопили всех щенков.
Как будто яблоньку сломали.
Нам не видать ее плодов.
Как будто на могилу сына
Годами ходят старики.
Как будто сон у инвалида.
И в сне он видит две руки.
Как будто бы седой ребенок.
Как будто бы сиротский дом.
Потери горше вам знакомы?
Скорблю я так, как плачет он.
Как будто мы не удержали,
Понять друг друга не смогли,
Во тьме тропинку потеряли
И свой путь к дому не нашли.
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